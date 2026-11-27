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Ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία επιβραδύνθηκε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς αποκλιμακώθηκαν οι ενεργειακές πιέσεις, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων.

Στη Γαλλία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, έναντι 3,7% τον Οκτώβριο, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τη διάμεση εκτίμηση του 3,6% των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 4,1% από 4,9%, επίσης σημαντικά χαμηλότερα από το 4,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Παρά την επιβράδυνση, ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να γίνονται αισθητές. Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων και αναμένεται να προχωρήσουν σε ακόμη μία τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές, αλλά και ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, διαβλέπουν την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων μετά τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, την Παρασκευή οι αγορές περιόρισαν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2027, αποτιμώντας πλέον στο 25% την πιθανότητα τριών αυξήσεων, έναντι 35% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, τον Οκτώβριο, οι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι οι προοπτικές για την εξέλιξη των τιμών είχαν επιδεινωθεί, υποστηρίζοντας «τη συνέχιση της μετρημένης αντίδρασης της νομισματικής πολιτικής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πιθανότατα θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη».

Μιλώντας στο Bloomberg αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, έκανε λόγο για «σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους» για τον πληθωρισμό, προειδοποιώντας ότι η ΕΚΤ «δεν θα πρέπει να μείνει πίσω από τις εξελίξεις». Τα στοιχεία της Παρασκευής είναι τα πρώτα για τον Νοέμβριο από τις μεγάλες οικονομίες της περιοχής. Τα αντίστοιχα στοιχεία για την ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών θα δημοσιοποιηθούν την Τρίτη, με τους αναλυτές να προβλέπουν μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,9%.

Η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας

Η έκθεση για τη Γαλλία απέδωσε την υποχώρηση του πληθωρισμού στις τιμές της ενέργειας, ενώ ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον στενά παρακολουθούμενο κλάδο των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε στο 2,3% από 2,6%.

«Η απότομη πτώση των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια εξηγεί την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στη Γαλλία τον Νοέμβριο. Από εδώ και πέρα, αναμένουμε μόνο περιορισμένη αύξηση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, καθώς οι προηγούμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια θα ενσωματώνονται στον δείκτη τιμών. Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά στη διάρκεια του 2027, διαμορφούμενος κατά μέσο όρο στο 2,3%, βάσει του βασικού μας σεναρίου για τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», εκτιμά ο οικονομολόγος του Bloomberg Economics, Ζαν Νταλμπάρ.

Ο πληθωρισμός και τα υψηλότερα επιτόκια δυσχεραίνουν την κατάσταση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται κοντά στην ύφεση και καλείται να αντιμετωπίσει ένα διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα, τη νευρικότητα των επενδυτών και τις κοινωνικές αναταραχές – όλα αυτά ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών της άνοιξης.

Η στατιστική υπηρεσία της Ισπανίας απέδωσε την απότομη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις τιμές των καυσίμων και, σε μικρότερο βαθμό, στις τιμές των ειδών ένδυσης και υπόδησης.