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Ορισμένες από τις δημοφιλέστερες επενδυτικές στρατηγικές των hedge funds στην Ευρώπη φέτος βασίζονταν στην προσδοκία ότι τα spreads θα περιορίζονταν, επιστρέφοντας στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους τους. Ωστόσο, η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία είχαν ως αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα στοιχήματα να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Οι επενδυτές ξεκίνησαν το 2026 ποντάροντας σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες εντός του έτους. Στη Γαλλία, παράλληλα, θεωρούσαν ότι η απότομη διεύρυνση των spreads των ομολόγων τον Σεπτέμβριο ήταν υπερβολική και ότι θα περιοριζόταν ενόψει των προεδρικών εκλογών. Στην πραγματικότητα, συνέβη ακριβώς το αντίθετο, με τα spreads να διευρύνονται περαιτέρω.

«Οι επενδυτές είχαν μάθει να παίρνουν θέσεις αντίθετες προς κάθε κίνηση διεύρυνσης των spreads και επιβραβεύονταν γι’ αυτό. Φαίνεται, όμως, ότι δεν βρισκόμαστε πλέον σε αυτή την τάση», δήλωσε η Μέγκουμ Μούχιτς, αναλύτρια στρατηγικής επιτοκίων της RBC.

Ακολουθούν ορισμένες από τις επενδυτικές στρατηγικές που δεν απέδωσαν:

Από τις μειώσεις στις αυξήσεις επιτοκίων

Στις αρχές του έτους, οι επενδυτές ανέμεναν ότι η Federal Reserve, η Τράπεζα της Αγγλίας και, σε κάποιον βαθμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρούσαν σε μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της Jefferies τον Σεπτέμβριο, τα hedge funds είχαν λάβει εκτεταμένες θέσεις προκειμένου να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια που αναμενόταν να προκύψουν.

Ωστόσο, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ανέτρεψε αυτές τις προσδοκίες, οδηγώντας σε εκτίναξη τις τιμές του πετρελαίου και τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Η ανατροπή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Βρετανία, όπου ο πληθωρισμός βρισκόταν ήδη σε υψηλά επίπεδα. Ενώ προηγουμένως οι traders ανέμεναν μειώσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, στη συνέχεια άρχισαν να προεξοφλούν αυξήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας έως και κατά μία ποσοστιαία μονάδα, αιφνιδιάζοντας τα hedge funds.

Η προσωρινή ύφεση των εχθροπραξιών τον Ιούνιο επανέφερε τις τιμές του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, ωθώντας τα funds να ποντάρουν εκ νέου κατά του ενδεχομένου επιθετικών αυξήσεων επιτοκίων. Όταν, όμως, αποδείχθηκε ότι η αποκλιμάκωση ήταν προσωρινή και οι τιμές του αργού εκτινάχθηκαν ξανά, υπέστησαν νέες απώλειες.

«Από τις συζητήσεις μου με επενδυτές, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η μεταβλητότητα είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα», δήλωσε ο Τζούλιαν Μπέικερ, συνεπικεφαλής συναλλαγών γραμμικών προϊόντων επιτοκίων για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην JPMorgan.

Η καμπύλη αποδόσεων 10ετίας-30ετίας

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ολλανδίας, ύψους 1,7 τρισ. ευρώ, με τη μετάβαση από προγράμματα καθορισμένων παροχών σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών, αναμενόταν να περιορίσει τη ζήτηση για μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps), καθώς θα μειωνόταν η ανάγκη αντιστάθμισης κινδύνων σε βάθος χρόνου.

Μία από τις δημοφιλέστερες επενδυτικές στρατηγικές ήταν το στοίχημα ότι το επιτόκιο των 30ετών swaps σε ευρώ θα αυξανόταν περισσότερο από εκείνο των 10ετών, οδηγώντας σε αύξηση της κλίσης της καμπύλης επιτοκίων.

Οι traders, ωστόσο, δεν είχαν συνυπολογίσει τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε σε άνοδο τα επιτόκια μικρότερης διάρκειας.

Οι επενδυτές επέστρεψαν μαζικά στη συγκεκριμένη στρατηγική κατά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών τον Ιούνιο, για να τη δουν να καταρρέει εκ νέου λίγους μήνες αργότερα, όταν οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν και η αυστηρότερη ρητορική της ΕΚΤ προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές.

«Δεν έχουμε δει ακόμη κανένα σημάδι των επιπτώσεων της ολλανδικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντίσνερ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής συναλλαγών της Neuberger στο Λονδίνο.

«Η καμπύλη συνέχισε να εξομαλύνεται και κάθε φορά που διαφαινόταν μια μικρή αύξηση της κλίσης της, επιστρέφαμε στην εξομάλυνση».

Τα γαλλικά asset swaps

Από τα μέσα του 2025, το στοίχημα στην υπεραπόδοση των διετών γαλλικών ομολόγων έναντι των swaps είχε αποδειχθεί κερδοφόρο.

Η στρατηγική περιλαμβάνει την αγορά ενός διετούς γαλλικού ομολόγου και την καταβολή σταθερού επιτοκίου μέσω μιας σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων. Στόχος είναι το ομόλογο να ενισχυθεί σε σχετικούς όρους έναντι των swaps, δηλαδή η απόδοσή του να υποχωρήσει περισσότερο ή να αυξηθεί λιγότερο από το επιτόκιο του swap.

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Γαλλίας, η προσφορά ομολόγων και η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ επηρεάζουν τη συγκεκριμένη στρατηγική.

Όταν, λοιπόν, οι πολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι επανήλθαν με ένταση στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τις βίαιες διαδηλώσεις για το κόστος ζωής να ακολουθούν τον Οκτώβριο, οι αποδόσεις των διετών γαλλικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν 25 ετών, ενώ το περιθώριο έναντι των swaps κατέρρευσε.

Οι traders ανέμεναν «μια πολύ ήρεμη χρονιά για τα ομόλογα», σύμφωνα με τον Φιλίπο Αλοάτι, επικεφαλής του χρηματοπιστωτικού κλάδου στη Federated Hermes.

«Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ουσιαστικά, περάσαμε από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις προσδοκίες για πολλές αυξήσεις».

Τα spreads των κρατικών ομολόγων

Γνωστή ως στρατηγική «set and forget», δηλαδή τοποθέτηση που δεν απαιτεί συνεχή διαχείριση, η συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή συνίσταται στην πώληση κρατικών ομολόγων χαμηλότερης απόδοσης και στην αγορά τίτλων υψηλότερης απόδοσης, με τους επενδυτές να αποκομίζουν τη διαφορά ως έσοδο από το λεγόμενο carry trade.

Καθώς η στρατηγική βασίζεται στην παραδοχή ότι οι τιμές των υποκείμενων ομολόγων θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές, η απότομη κατάρρευση των τιμών των γαλλικών κρατικών τίτλων ανέτρεψε γρήγορα τους υπολογισμούς των επενδυτών.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 68 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, οδηγώντας το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011.

Οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες για τα hedge funds που είχαν χρησιμοποιήσει δανεισμό προκειμένου να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους από τη συγκεκριμένη στρατηγική, καθώς οι απώλειες από τα ομόλογα υπερκάλυψαν τα κέρδη από το carry trade.

Στη συνέχεια, οι αναταράξεις στη γαλλική αγορά ομολόγων μεταδόθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, οδηγώντας σε διεύρυνση των spreads της Ιταλίας και του Βελγίου.

«Εάν ανησυχείς για τον κίνδυνο, πουλάς γαλλικά ομόλογα. Και εάν έχεις θετική διάθεση για ανάληψη κινδύνου, αγοράζεις γαλλικά ομόλογα», δήλωσε ο Ντίσνερ της Neuberger.