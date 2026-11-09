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Το family office του βασικού μετόχου της L’Oréal, της μεγαλύτερης εταιρείας καλλυντικών στον κόσμο, ενισχύει το στελεχιακό δυναμικό του με δύο σημαντικές προσλήψεις, έπειτα από μια σειρά εξαγορών που πραγματοποίησε ο επενδυτικός βραχίονας τα τελευταία χρόνια.

Η Λορ Νεζιάρ, απόφοιτος του HEC Paris και του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, εντάχθηκε στην Tethys ως ανώτερη διευθύντρια στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Ζιλί Αζάρ αναλαμβάνει καθήκοντα ανώτερης διευθύντριας επενδύσεων στην Tethys Invest, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα.

Η Νεζιάρ εργάστηκε για περισσότερα από 15 χρόνια στην Comgest, έχοντας στην πιο πρόσφατη θέση της την εποπτεία παγκόσμιων μετοχικών επενδύσεων, όπως προκύπτει από το προφίλ της στο LinkedIn.

Από την πλευρά της, η Αζάρ είναι απόφοιτος της École Centrale και του Πανεπιστημίου McGill. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Bain & Company, προτού ενταχθεί στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Astorg, στο Παρίσι, το 2021, σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn.

Η ανάπτυξη των family offices και η περιουσία των 109 δισ. δολαρίων

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο ταχείας αύξησης του αριθμού των υπερπλούσιων σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχη διεύρυνση του αριθμού των επαγγελματιών που εργάζονται σε family offices.

Πρόκειται για γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα οποία εξυπηρετούν τις επενδυτικές, τραπεζικές, διοικητικές, νομικές και άλλες ανάγκες των εύπορων οικογενειών.

Πρόεδρος της Tethys είναι η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μεγιέρ, η πλουσιότερη γυναίκα της Ευρώπης, της οποίας η περιουσία προέρχεται από το ποσοστό 34,8% που κατέχει η οικογένειά της στη L’Oréal.

Η καθαρή περιουσία της ανέρχεται σε περίπου 109 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Ο σύζυγός της, Ζαν-Πιερ Μεγιέρ, είναι διευθύνων σύμβουλος της Tethys.

Οι επενδύσεις σε φάρμακα, τεχνολογία, μόδα και εκπαίδευση

Η Tethys Invest, η οποία επικεντρώνεται σε άμεσες επενδύσεις σε επιχειρηματικά εγχειρήματα, τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε εισηγμένες εταιρείες, διοικείται την τελευταία δεκαετία από τον Αλεξάντρ Μπενέ, πρώην τραπεζίτη της Lazard.

Οι επενδύσεις των τελευταίων ετών περιλαμβάνουν συμμετοχές σε εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ceva Santé Animale, παραγωγός φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων για παραγωγικά ζώα και κατοικίδια, η εταιρεία λογισμικού Septeo SAS, καθώς και οι εταιρείες μόδας Sézane και The Row.

Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης η Galileo Global Education, ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

Η μετοχή της L’Oréal έχει ενισχυθεί περισσότερο από 20% από την αρχή του έτους, επιτρέποντας στην εταιρεία να ξεπεράσει τον όμιλο πολυτελών ειδών LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

Έτσι, η L’Oréal αναδείχθηκε στην εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση στον βασικό γαλλικό δείκτη CAC 40, εν μέσω υποχώρησης της ζήτησης για πολυτελείς τσάντες και είδη μόδας υψηλής κατηγορίας.