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Τη χρηματιστηριακή οδό φαίνεται να προτιμούν οι κληρονόμοι του Giorgio Armani για το μέλλον του ιστορικού ιταλικού οίκου μόδας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ενδεχόμενο πλήρους εξαγοράς από κάποιον μεγάλο όμιλο ειδών πολυτελείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι συζητήσεις επικεντρώνονται αρχικά στη διάθεση μειοψηφικού πακέτου 15%, με τις L’Oréal και EssilorLuxottica να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η αποτίμηση της Giorgio Armani τοποθετείται μεταξύ 5 και 7 δισ. ευρώ, βάσει εκτιμήσεων τραπεζικών στελεχών και συμβούλων που επικαλείται το πρακτορείο. Εφόσον προχωρήσει η πώληση ή η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, η διαδικασία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο της πολυτέλειας κατά την τελευταία δεκαετία.

Η διαθήκη που καθορίζει το μέλλον της Armani

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 91 ετών, είχε φροντίσει να προσδιορίσει με σαφήνεια τα επόμενα βήματα για την εταιρεία που δημιούργησε. Στη διαθήκη του περιλαμβάνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μεταβίβαση μετοχών και τη μελλοντική ιδιοκτησιακή δομή του ομίλου.

Ειδικότερα, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να διαθέσουν περίπου το 15% της εταιρείας μέσα σε 12 έως 18 μήνες από τον θάνατο του σχεδιαστή. Σε επόμενη φάση θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην πώληση πρόσθετου ποσοστού, που κυμαίνεται από 30% έως 54,9%, και στην εισαγωγή της επιχείρησης στο Χρηματιστήριο.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, η πρώτη μεταβίβαση μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2027, ώστε να τηρηθούν οι προβλέψεις της διαθήκης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην ταυτότητα του αγοραστή, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί το αρχικό πακέτο μετοχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κληρονόμοι εξετάζουν το σενάριο διάθεσης του 15% σε δύο ή περισσότερους επενδυτές, αντί της παραχώρησής του σε έναν και μόνο στρατηγικό εταίρο. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να αποτρέψει την απόκτηση ισχυρού προβαδίσματος από έναν συγκεκριμένο αγοραστή ενόψει της επόμενης φάσης, διατηρώντας παράλληλα ενεργή την προοπτική μιας δημόσιας εγγραφής.

Άλλωστε, η διαθήκη ορίζει ότι, εφόσον επιλεγεί η χρηματιστηριακή εισαγωγή, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών έως οκτώ ετών από τον θάνατο του ιδρυτή.

L’Oréal και EssilorLuxottica στην πρώτη γραμμή

Στη λίστα των πιθανών στρατηγικών επενδυτών περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας. Ο ίδιος ο Αρμάνι είχε αναφέρει στη διαθήκη του ως προτιμώμενους αγοραστές τη L’Oréal, την EssilorLuxottica και τη LVMH, αφήνοντας ωστόσο περιθώριο συμμετοχής και σε άλλες εταιρείες αντίστοιχου μεγέθους και διεθνούς κύρους.

Στη σημερινή φάση των διεργασιών, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποδίδεται στις L’Oréal και EssilorLuxottica, οι οποίες διατηρούν ήδη σημαντικές επιχειρηματικές σχέσεις με τον ιταλικό οίκο.

Η L’Oréal συνεργάζεται με την Armani στον τομέα των αρωμάτων, ενώ η EssilorLuxottica συνδέεται με τον οίκο μέσω της δραστηριότητας των γυαλιών. Και οι δύο επιχειρήσεις επιδιώκουν να προστατεύσουν τις μακροχρόνιες συμφωνίες αδειοδότησης που έχουν συνάψει.

Πάντως, η διαδικασία δεν φαίνεται να υπαγορεύεται από κάποια άμεση ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων. Όπως επισημαίνει μία από τις πηγές που επικαλείται το Reuters, η Giorgio Armani δεν βρίσκεται υπό οικονομική πίεση που θα την ανάγκαζε να επισπεύσει μια συμφωνία πώλησης. Αυτό επιτρέπει στους κληρονόμους να εξετάζουν διαφορετικές επιλογές, χωρίς να χρειάζεται να καταλήξουν βιαστικά σε έναν συγκεκριμένο επενδυτή.

Ένα ακόμη ζήτημα που παραμένει προς διευθέτηση είναι η συμμετοχή των νέων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

Η διαθήκη προβλέπει μία θέση εκπροσώπησης για το αρχικό ποσοστό του 15%. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, ποιος θα αναλάβει την εκπροσώπηση εάν το συγκεκριμένο πακέτο αποκτηθεί από περισσότερους επενδυτές.

Από την πλευρά τους, η Giorgio Armani, η L’Oréal και η EssilorLuxottica δεν θέλησαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες για τις διεργασίες, ενώ δεν κατέστη άμεσα διαθέσιμο σχόλιο από τη LVMH.