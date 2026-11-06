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Η Αυστραλία θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της αυξανόμενης αντίδρασης απέναντι στην κατασκευή νέων data centers στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας την ευκαιρία να προσελκύσει επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την απερχόμενη διευθύνουσα σύμβουλο της Macquarie Group, Σεμάρα Γουικραμαναγιάκε.

Το κύμα αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες των ΗΠΑ, όπως αποτυπώθηκε και στις ενδιάμεσες εκλογές αυτής της εβδομάδας, δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξη του κλάδου. Εκτιμάται ότι περίπου το 50% των σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων data centers τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με αυστηρότερους ελέγχους και εντονότερες τοπικές αντιδράσεις μετά τις εκλογές.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προσφέρει στην Αυστραλία τη δυνατότητα να ενισχύσει τον ρόλο της στην παγκόσμια αγορά υπολογιστικών υποδομών, καλύπτοντας μέρος της ζήτησης που θα μπορούσε να μείνει ανικανοποίητη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πολλοί μάς ρωτούν σήμερα για τα data centers και κατά πόσο όσα συνέβησαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε περιορισμό της διαθέσιμης δυναμικότητας σε αμερικανικές περιοχές», δήλωσε η Γουικραμαναγιάκε σε συνέντευξή της, μετά την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Macquarie την Παρασκευή.

Όπως εξήγησε, η Αυστραλία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να προσελκύσει τέτοιες επενδύσεις.

«Η Αυστραλία διαθέτει γη, ηλιοφάνεια, ενέργεια και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης καλωδιακών συνδέσεων με τη δυτική ακτή των ΗΠΑ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές δημιουργίας νέων υποδομών που θα εξυπηρετούν την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη.

Τα εμπόδια στην αξιοποίηση της ευκαιρίας

Παρά τις ευνοϊκές προϋποθέσεις, η επικεφαλής της Macquarie προειδοποίησε ότι η Αυστραλία ενδέχεται να μην αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που διαμορφώνονται.

Κατά την εκτίμησή της, η οικονομία της χώρας εμφανίζει έλλειμμα δυναμισμού και επιχειρηματικής φιλοδοξίας, γεγονός που συνδέεται εν μέρει με το υψηλό βιοτικό επίπεδο και την αφθονία φυσικών πόρων.

«Δεν αισθάνομαι εδώ την ίδια αίσθηση επείγοντος και τη δίψα για επιτυχία που βλέπω σε ορισμένες άλλες χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Γουικραμαναγιάκε υποστήριξε ότι η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να ανταποκριθεί στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε τομείς όπως οι υποδομές AI.

Όπως επισήμανε, η διάθεση ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου έχει περιοριστεί, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Προβλήματα και στα αυστραλιανά data centers

Ωστόσο, η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Αυστραλία δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες.

Τον περασμένο μήνα, η Nextdc Ltd. προειδοποίησε ότι οι καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση ενός μεγάλου έργου της στη Μελβούρνη θα επηρεάσουν την κερδοφορία της, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η ανεπαρκής διαθεσιμότητα ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, η Firmus Grid Ltd. απέσυρε τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν απρόθυμοι να αποδεχθούν την επιδιωκόμενη αποτίμηση των 30 δισ. δολαρίων Αυστραλίας.

Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι, ακόμη και εάν η Αυστραλία επωφεληθεί από τους περιορισμούς στις ΗΠΑ, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει δικές της προκλήσεις στην ηλεκτροδότηση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων.

Η Macquarie ανακοίνωσε κέρδη εξαμήνου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, στην τελευταία παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων υπό τη διοίκηση της Γουικραμαναγιάκε, προτού παραδώσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Γκρεγκ Γουόρντ, επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου.