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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών αύξησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBA), ωστόσο η διοικήτριά της, Μισέλ Μπούλοκ, έστειλε μήνυμα πιθανής παύσης των αυξήσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Η εννεαμελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής αποφάσισε, με μη ομόφωνη ψηφοφορία, να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,85%, πραγματοποιώντας την πέμπτη αύξηση μέσα στο 2026.

Η Μπούλοκ υπογράμμισε ότι οι τελευταίες αυξήσεις δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην οικονομία, αν και η περιοριστική πολιτική έχει αρχίσει ήδη να επιβραδύνει τη ζήτηση. Οι δηλώσεις της ερμηνεύθηκαν από τις αγορές ως ένδειξη πιο ήπιας στάσης, οδηγώντας σε υποχώρηση του αυστραλιανού δολαρίου.

Η BlackRock Australia εκτιμά ότι η RBA θα διατηρήσει πλέον αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς να αποκλείει νέα αύξηση εάν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος.

Οι τιμές καταναλωτή εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, που βρίσκεται μεταξύ 2% και 3%, με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τη χαμηλή παραγωγικότητα να τροφοδοτούν τις πιέσεις.

Στις νέες οικονομικές προβλέψεις της, η RBA εκτιμά ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο περίπου έξι μήνες αργότερα από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο. Παράλληλα, προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2027 και αύξηση της ανεργίας έως το 5,1%.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας, όπου οι τιμές στις μεγάλες πόλεις υποχώρησαν κατά 1,4% τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την Cotality, η αγορά οδεύει προς τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 40 ετών.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς αναγνώρισε ότι η νέα αύξηση επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ο Σέιν Όλιβερ της AMP εκτιμά ότι η πτώση των τιμών κατοικιών θα αποτελέσει σημαντικότερο παράγοντα για τις αποφάσεις της RBA από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.