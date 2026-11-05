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Τη δουλειά του έχασε ένας Ιταλός σεφ στην Αυστραλία, επειδή αρνήθηκε επανειλημμένα να ετοιμάσει πίτσα με ανανά, θεωρώντας ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός προσβάλλει την ιταλική γαστρονομική παράδοση. Η διαφωνία με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου La Costa, στο Μπρίσμπεϊν, οδήγησε στην απόλυσή του και στη συνέχεια σε εργασιακή διαμάχη, ενώ προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές και στη διαδικασία απόκτησης μόνιμης άδειας παραμονής του στη χώρα.

Απόφαση της αυστραλιανής Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας (Fair Work Commission), που κατατέθηκε την Τρίτη, αποκάλυψε ότι ο Νταβίντε Ταμπουρέλα απολύθηκε από το La Costa στις 20 Μαΐου, γράφει ο Guardian.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο Ιταλός σεφ είχε κληθεί σε συνάντηση με τον εργοδότη του, Έλιοτ Ίνγκραμ , προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούσαν την επαγγελματική του απόδοση.

Μεταξύ αυτών ήταν και η άρνηση του σεφ να προσθέσει ανανά στην πίτσα, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο συνιστούσε «προσβολή για την κουλτούρα του».

Στο Κουίνσλαντ, μια πολιτεία όπου το τροπικό φρούτο απολαμβάνει τόσο μεγάλη εκτίμηση ώστε έχει ανεγερθεί προς τιμήν του ένα γιγαντιαίο —ή τουλάχιστον πολύ μεγάλο— μνημείο, πολλοί θα θεωρούσαν μια τέτοια άρνηση σχεδόν ιεροσυλία.

Ωστόσο, τόσο για τον Ταμπουρέλα όσο και για τον Ίνγκραμ, η συγκεκριμένη διαφωνία αποδείχθηκε ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η απόλυση και οι συνέπειες για τη βίζα του σεφ

Ο Ιταλός βρισκόταν ήδη για περισσότερα από τρία χρόνια στη διαδικασία απόκτησης βίζας τύπου 186, η οποία επιτρέπει την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Αυστραλία μέσω εργοδοτικής χορηγίας.

Ο Ίνγκραμ υποστηρίζει ότι καθυστέρησε όσο του επέτρεπε ο νόμος να ενημερώσει τις αρχές ότι δεν απασχολούσε πλέον τον Ταμπουρέλα.

Ήλπιζε ότι η αίτηση του Ιταλού για βίζα θα εγκρινόταν πριν υποχρεωθεί νομικά να αποσύρει την εργοδοτική υποστήριξή του.

Αυτό, όμως, δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος, ο οποίος διέμενε προσωρινά στη χώρα, να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή τη διαδικασία για τη βίζα 186.

Για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, από την άλλη πλευρά, το ζήτημα αφορούσε το κόστος και τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το τραπέζι των 15.000 δολαρίων και η πίτσα με ανανά

«Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση στο εστιατόριο, με πελάτες που ξόδευαν πάνω από 15.000 δολάρια, και ο άνθρωπος που πλήρωνε ολόκληρο τον λογαριασμό είπε: “Ακούστε, χρειάζομαι μερικές πίτσες με ζαμπόν και ανανά”», ανέφερε ο Ίνγκραμ.

Η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας ενημερώθηκε ότι ο Ταμπουρέλα αναγνώρισε πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που αρνούνταν να εκτελέσει τη συγκεκριμένη οδηγία.

Αντί να συμμορφωθεί, ζήτησε από τον εργοδότη του να «εξετάσει πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα».

Ο Ίνγκραμ παραδέχθηκε ότι η αμφιλεγόμενη πίτσα με το τροπικό φρούτο δεν αποτελούσε ούτε τη δική του πρώτη επιλογή.

Ωστόσο, 17 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της εστίασης και περισσότερα από δέκα χρόνια διαχείρισης εστιατορίων τού είχαν διδάξει να «επιλέγει τις μάχες του».

«Θα πήγαινα να αγοράσω μια πίτσα με ζαμπόν και ανανά; Μάλλον δεν είναι η απόλυτα αγαπημένη μου», δήλωσε με διπλωματικό τρόπο.

«Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να τη σνομπάρω. Και, άλλωστε, στο παρελθόν είχαμε πίτσα με ζαμπόν και ανανά στο παιδικό μενού», πρόσθεσε.

Η καταγγελία για παράνομη απόλυση

Ο Ταμπουρέλα ισχυρίστηκε ότι η απόλυσή του παραβίαζε την αυστραλιανή νομοθεσία περί δίκαιης εργασίας (Fair Work Act).

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση του εργοδότη του συνδεόταν εν μέρει και με εργατικό ατύχημα που είχε υποστεί, όταν χτύπησε σε μεταλλικό κιγκλίδωμα και υπέστη δύο κατάγματα στο δεξί του χέρι.

Ωστόσο, η επίτροπος της Fair Work Commission, Τζένιφερ Χαντ (Jennifer Hunt), απέρριψε την αίτηση του Ταμπουρέλα για προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του.

Η απόφαση βασίστηκε στο γεγονός ότι η αίτηση είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα και δεν πληρούσε τα κριτήρια για την αναγνώριση εξαιρετικών περιστάσεων.

Η Επιτροπή, επομένως, δεν δικαίωσε τον εργαζόμενο ως προς τη διαδικαστική δυνατότητα εξέτασης της προσφυγής του.

Το εστιατόριο έκλεισε, αλλά η ιστορία συνεχίζεται

Το La Costa έκλεισε τον Ιούλιο, όταν έληξε η μίσθωση του ακινήτου.

Ο Ίνγκραμ απέδωσε την απόφαση στο υψηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης στη συνοικία Fortitude Valley.

Από την πλευρά του, ο Ταμπουρέλα, με τον οποίο υπήρξε επικοινωνία προκειμένου να σχολιάσει την υπόθεση, εργάζεται πλέον σε άλλο ιταλικό εστιατόριο.

Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που μοιάζει να αποτελεί τον ιδανικό επίλογο της ιστορίας:

Στο μενού του νέου εστιατορίου δεν υπάρχει πίτσα με ανανά.