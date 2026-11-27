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Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Άβραμ Γκλέιζερ διαβεβαίωνε τραπεζίτες και επενδυτές ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει μια εμπορική υπερδύναμη. Σε ιδιωτικές του τοποθετήσεις, ωστόσο, παραδεχόταν ότι ο σύλλογος βασίζεται πλέον περισσότερο στην αξία του ονόματός του παρά στις επιδόσεις του στο γήπεδο.

Λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα, η ιστορική ομάδα βρισκόταν στη ζώνη υποβιβασμού της Premier League για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια σε αυτό το σημείο της σεζόν, ενώ ακόμη ένας προπονητής έχανε τη θέση του. Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αναλαμβάνει πλέον να επαναφέρει τη Γιουνάιτεντ στον δρόμο των επιτυχιών, σε έναν σύλλογο όπου η αγωνιστική κρίση συνοδεύεται από οικονομικές πιέσεις και εσωτερικές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που συνομίλησε με περισσότερα από δώδεκα νυν και πρώην στελέχη, οι λανθασμένες εμπορικές αποφάσεις, οι αποτυχημένες μεταγραφές και οι ανταγωνιστικές φιλοδοξίες των ιδιοκτητών έχουν δημιουργήσει βαθιά ρήγματα στη διοίκηση. Η Γιουνάιτεντ δεν έχει καταγράψει κέρδη από τη σεζόν 2018-19. Παράλληλα, η οικογένεια Γκλέιζερ εμφανίζεται διχασμένη για το μέλλον της συμμετοχής της σε έναν σύλλογο που αποτιμά περίπου στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την Πέμπτη, η μετοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποχώρησε περισσότερο από 7%, μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, τα οποία αποκάλυψαν νέες καθαρές ζημιές.

Πώς οι Γκλέιζερ μετέτρεψαν τη Γιουνάιτεντ σε μηχανή εσόδων

Η ιστορία ξεκινά το 2005, όταν η οικογένεια Γκλέιζερ εξαγόρασε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι περίπου 800 εκατ. στερλινών, σε μια συμφωνία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο σύλλογος, που προηγουμένως δεν είχε χρέη, βρέθηκε με δανεισμό 649 εκατ. στερλινών. Ωστόσο, οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο: να μεταφέρουν στην Αγγλία το μοντέλο του αμερικανικού NFL, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που είχαν αποκτήσει από την ιδιοκτησία των Tampa Bay Buccaneers.

Η φιλοσοφία τους ήταν απλή. Η Γιουνάιτεντ δεν έπρεπε να λειτουργεί μόνο ως ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά ως ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα, ικανό να παράγει έσοδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Όσο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνέχιζε να κατακτά τίτλους, οι Γκλέιζερ έχτιζαν έναν εμπορικό μηχανισμό που προσέλκυε χορηγούς από ολόκληρο τον κόσμο.

Δημιούργησαν μεγάλες ομάδες πωλήσεων, διαχώρισαν τις χορηγίες ανά κλάδο και γεωγραφική αγορά και μετέτρεψαν την παγκόσμια βάση φιλάθλων της ομάδας σε βασικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Τη σεζόν 2012-13, όταν η Γιουνάιτεντ κατέκτησε για τελευταία φορά την Premier League, τα έσοδά της άγγιξαν τα 363,2 εκατ. στερλίνες, εκ των οποίων τα 152,5 εκατ. προέρχονταν από εμπορικές δραστηριότητες.

Οι χορηγίες αντιπροσώπευαν πλέον περίπου το 42% των συνολικών εσόδων. Η εμπορική ανάπτυξη συνεχίστηκε ακόμη και μετά την αποχώρηση του Φέργκιουσον το 2013. Μέχρι τον Ιούνιο του 2019, τα ετήσια έσοδα είχαν εκτοξευθεί στα 627,1 εκατ. στερλίνες, παρά τις διαδοχικές αλλαγές προπονητών και τις αγωνιστικές αποτυχίες. Όμως, πίσω από την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων, τα οικονομικά θεμέλια του συλλόγου δέχονταν ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Το τίμημα του χρέους και των λανθασμένων επιλογών

Η εξαγορά του 2005 άφησε ένα βαρύ χρηματοοικονομικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της ιδιοκτησίας των Γκλέιζερ, περίπου 1,2 δισ. στερλίνες κατευθύνθηκαν στην εξυπηρέτηση τόκων, την αποπληρωμή δανείων, τη διανομή μερισμάτων και την κάλυψη εταιρικών εξόδων που συνδέονταν με τη χρηματοδοτική δομή της εξαγοράς.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων κατέληξε σε τράπεζες και ομολογιούχους. Την ίδια στιγμή, οι λανθασμένες επιλογές στη μεταγραφική αγορά αύξαναν δραματικά το κόστος λειτουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απόκτηση του Αλέξις Σάντσες από την Άρσεναλ, με εβδομαδιαίες αποδοχές που, μαζί με μπόνους και δικαιώματα εικόνας, ξεπερνούσαν τις 500.000 στερλίνες.

Η συμφωνία αυτή διατάραξε τις μισθολογικές ισορροπίες, εκτοξεύοντας το συνολικό κόστος μισθοδοσίας πάνω από τα 330 εκατ. στερλίνες τη σεζόν 2018-19, ποσό που αποτελούσε τότε ιστορικό ρεκόρ για την Premier League. Ωστόσο, η πανδημία επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση, μέχρι τα μέσα του 2020, τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν συρρικνωθεί στα 51,5 εκατ. στερλίνες, την ώρα που ο καθαρός δανεισμός ξεπερνούσε τα 474 εκατ. στερλίνες.

Τα έσοδα από τους αγώνες μειώθηκαν, οι πληρωμές χορηγιών καθυστέρησαν και οι υψηλές μεταγραφικές δαπάνες συνέχισαν να επιβαρύνουν τον ισολογισμό. Παράλληλα, οι ανταγωνιστές της Γιουνάιτεντ ενίσχυαν τη θέση τους. Σύμφωνα με την κατάταξη της Deloitte, η ομάδα βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση των πλουσιότερων ποδοσφαιρικών συλλόγων, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε έσοδα 1,1 δισ. ευρώ τη σεζόν 2024-25, περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ πάνω από τη Γιουνάιτεντ.

«Η μεγαλύτερη αλλαγή έχει σημειωθεί στα εμπορικά έσοδα, έναν τομέα στον οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ιστορικά υπερείχε έναντι των ανταγωνιστών της», επισημαίνει η Φραν Ντάου της Deloitte Sports Business Group. «Πολλοί έχουν πλέον αρχίσει να μειώνουν τη διαφορά ή ακόμη και να την ξεπερνούν».

Ο Ράτκλιφ, οι συγκρούσεις και το μέλλον των 6 δισ. δολαρίων

Το 2022, έπειτα από έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων, οι Γκλέιζερ ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του συλλόγου. Τελικά, η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 έφερε στη Γιουνάιτεντ τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζιμ Ράτκλιφ, ιδρυτή της χημικής αυτοκρατορίας INEOS.

Ο Ράτκλιφ απέκτησε σημαντική μειοψηφική συμμετοχή και ανέλαβε τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή. Η στρατηγική του, ωστόσο, βασίστηκε σε εκτεταμένες περικοπές κόστους. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, ο σύλλογος είχε ανακοινώσει πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οικονομικών ζημιών και περισσότερες από 300 περικοπές θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα εμπορικά και διοικητικά τμήματα.

Πρώην στελέχη υποστηρίζουν ότι οι περικοπές αποδυνάμωσαν τις σχέσεις με τους χορηγούς και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους εταιρικούς συνεργάτες. Παράλληλα, οι σχέσεις μεταξύ του Ράτκλιφ και των Γκλέιζερ φέρονται να δοκιμάζονται. Η επιλογή του Μαουρίσιο Ποτσετίνο για την τεχνική ηγεσία προκάλεσε δημοσιεύματα περί εντάσεων, καθώς οι Άβραμ και Τζόελ Γκλέιζερ φέρονται να πρότειναν τον Αργεντινό προπονητή, παρότι οι ποδοσφαιρικές αποφάσεις βρίσκονται επισήμως υπό τον έλεγχο του Ράτκλιφ.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Την ίδια στιγμή, ορισμένα μέλη της οικογένειας Γκλέιζερ επιθυμούν να πουλήσουν μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής τους, αποτιμώντας τον σύλλογο περίπου στα 6 δισ. δολάρια. Η πρόσφατη επένδυση κοινοπραξίας υπό τον Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ, με συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτίμηση 7 δισ. δολαρίων, ενίσχυσε τις ανησυχίες ορισμένων μελών της οικογένειας ότι έχουν χάσει μια ευκαιρία ρευστοποίησης.

Παρά την κρίση, η Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική εμπορική αξία. Ο Τομ Μάρκαμ, επικεφαλής της Markham Capital & Sports Advisory, εκτιμά ότι ο σύλλογος θα μπορούσε να αποτιμηθεί λίγο κάτω από τα 5 δισεκατομμύρια στερλίνες ή και υψηλότερα, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο κατασκευής νέου γηπέδου 100.000 θέσεων, με πιθανό κόστος έως 2 δισεκατομμύρια στερλίνες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της σεζόν 2025-26 κατέγραψαν μάλιστα έσοδα-ρεκόρ, χάρη στην αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων, παρά τη μείωση των εσόδων από χορηγίες και αγώνες. Όμως, η δυσαρέσκεια των φιλάθλων παραμένει έντονη. Τον Σεπτέμβριο, στο Ολντ Τράφορντ εμφανίστηκε πανό με το μήνυμα: «Ο τρόπος που μας αντιμετωπίζετε είναι ντροπή», αποτυπώνοντας την οργή για τις τιμές των εισιτηρίων και τη διοίκηση του συλλόγου.

Μετά την απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ από την τεχνική ηγεσία, το Manchester United Supporters Trust κατηγόρησε ευθέως τους ιδιοκτήτες για τη συνεχιζόμενη κρίση. «Η εξαγορά των Γκλέιζερ, που χρηματοδοτήθηκε με δανεισμό, συνεχίζει να επιβαρύνει τον σύλλογο», ανέφερε η οργάνωση. Και κατέληξε με μια φράση που συνοψίζει το αδιέξοδο, «Μια ακόμη αλλαγή προπονητή δεν μπορεί να διορθώσει όσα η ιδιοκτησία συνεχίζει να υπονομεύει».