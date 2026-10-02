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Μια ιστορική δικαστική απόφαση εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι έχει προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την ώρα που οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν μια επενδυτική συνεργασία που τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα 30 δισ. λίρες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα ΗΑΕ έχουν διοχετεύσει περισσότερα από 30 δισ. λίρες σε σημαντικούς τομείς της βρετανικής οικονομίας, από την άμυνα και τις βιοεπιστήμες έως την τεχνολογία. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διατηρήσουν αυτή τη χρηματοοικονομική σχέση, ενώ για τον Οκτώβριο έχει προγραμματιστεί επενδυτική σύνοδος στο Λονδίνο.

Ωστόσο, η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έχει προκαλέσει εκνευρισμό και στις δύο πλευρές.

Η απόφαση και οι 114 κατηγορίες

Η Μάντσεστερ Σίτι, ιδιοκτησίας του Άμπου Ντάμπι, κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που είχε διατυπώσει εναντίον της η Premier League, έπειτα από έρευνα τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ανεξάρτητης επιτροπής, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, ο σύλλογος είχε διογκώσει τεχνητά τα οικονομικά του αποτελέσματα κατά περισσότερες από 900 εκατ. λίρες.

Οι πιθανές κυρώσεις περιλαμβάνουν αφαίρεση βαθμών, υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και αποβολή από την Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει απορρίψει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι διαθέτει «εκτενή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία» που στηρίζουν τη θέση της. Ο σύλλογος έχει προθεσμία έως την Παρασκευή για να ασκήσει έφεση.

Η επένδυση των Εμιράτων και το «soft power»

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για ένα σχέδιο 18 ετών άσκησης ήπιας ισχύος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο τελικός ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, αδελφός του Προέδρου των ΗΑΕ.

Υπό την ιδιοκτησία των Εμιράτων και με πρόεδρο τον Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα Αγγλίας και μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο.

Αξιωματούχοι των Εμιράτων έχουν προειδοποιήσει τη βρετανική κυβέρνηση ότι η σοβαρότητα της απόφασης ενδέχεται να περιορίσει τη διάθεσή τους για νέες μεγάλες επενδύσεις στη Βρετανία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο Άμπου Ντάμπι θεωρούν πως οι ενέργειες της Premier League έχουν πλέον αντίκτυπο και στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Από την άλλη πλευρά, Βρετανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επίσης ενοχλημένοι από τη στάση των Εμιράτων απέναντι στην υπόθεση. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, εκτιμούν ότι ορισμένοι στο κράτος του Κόλπου ενδέχεται να γνώριζαν την έκταση των παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό.

Στο τραπέζι επενδύσεις 30 δισ. λιρών

Η ένταση εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις οικονομικές σχέσεις Βρετανίας και ΗΑΕ.

Στο πλαίσιο της αρχικής πενταετούς συμφωνίας, το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Εμιράτων, Mubadala, υπό τον Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, είχε δεσμευτεί να επενδύσει 10 δισ. λίρες σε βρετανικούς κλάδους. Το ποσό έχει πλέον φτάσει σχεδόν τα 30 δισ. λίρες.

Η επενδυτική σχέση δεν περιορίζεται στη Βρετανία. Το Άμπου Ντάμπι, όπου εδρεύουν κρατικά επενδυτικά ταμεία με περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 τρισ. δολαρίων, σχεδιάζει νέες επενδύσεις ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και έχει δεσμευτεί για επενδύσεις 46 δισ. δολαρίων στη Γερμανία.

Η άμυνα αποτελεί βασικό πεδίο των συνομιλιών μεταξύ Βρετανίας και ΗΑΕ, με τη συνεργασία να αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και της ευρύτερης αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές θεωρούν τις αμυντικές συζητήσεις πολύ σημαντικότερες από το ποδόσφαιρο, η απόφαση της Premier League έχει εισαγάγει έναν νέο παράγοντα πολιτικής έντασης στις διαπραγματεύσεις.

Ο ρόλος του Άντι Μπέρναμ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριβές και στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, ευχαρίστησε τη City Football Group, ιδιοκτήτρια της Μάντσεστερ Σίτι, για τις επενδύσεις της στην πόλη, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς που ζητούν να παραμείνει η διαδικασία πλήρως ανεξάρτητη από την κυβέρνηση.

«Θα ανησυχούσα πραγματικά αν τους χάναμε», δήλωσε ο Μπέρναμ. «Υπήρξαν τόσο σημαντικός εταίρος στην οικοδόμηση του σύγχρονου Μάντσεστερ».

Η σχέση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Βρετανό πρωθυπουργό. Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιούλιο, ο Μπέρναμ είχε συνομιλήσει με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Οι δύο άνδρες συνδέονται και με το Μάντσεστερ, όπου ο Μπέρναμ είχε διατελέσει δήμαρχος πριν αναλάβει την πρωθυπουργία.

Οι μεγάλες εισροές κεφαλαίων από τα Εμιράτα για έργα αστικής ανάπλασης στην ανατολική πλευρά της πόλης είχαν ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό προφίλ του Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το Λονδίνο επιμένει στην ανεξαρτησία της διαδικασίας

Βρετανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες της Premier League δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, καθώς οι αθλητικές ρυθμιστικές και δικαστικές διαδικασίες δεν υπάγονται στην κρατική επιρροή.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα μετά τις δηλώσεις του Μπέρναμ, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι παρεμβάσεις του θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη λειτουργική αυτονομία του Ανεξάρτητου Ρυθμιστή Ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαδικασία που αφορά στη Μάντσεστερ Σίτι.

Το πρωθυπουργικό γραφείο αναγκάστηκε στη συνέχεια να διευκρινίσει ότι η Μάντσεστερ Σίτι δεν βρίσκεται «πάνω από τους κανόνες».

Τι διακυβεύεται για τη Μάντσεστερ Σίτι

Η Premier League δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις κυρώσεις που θα επιβληθούν. Η απόφαση, ωστόσο, μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η κατάκτηση τίτλων και τροπαίων από τη Μάντσεστερ Σίτι κατά την περίοδο που αφορά η έρευνα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για αξιώσεις αποζημίωσης από ανταγωνιστικούς συλλόγους ή φιλάθλους.

Παράλληλα, η υπόθεση ενδέχεται να αποκτήσει και οικονομική διάσταση. Η ψευδής λογιστική απεικόνιση αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Αγγλία και την Ουαλία, ενώ οι ελεγκτές του συλλόγου θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με έρευνα από το Financial Reporting Council.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν είναι γνωστό να έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία από εισαγγελική αρχή.

Η Μάντσεστερ Σίτι ως επενδυτικό «όχημα»

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον επιτυχημένα εργαλεία των ΗΑΕ για την προβολή της χώρας διεθνώς.

Υπό την ιδιοκτησία του σεΐχη Μανσούρ, ο σύλλογος βγήκε από τη σκιά της συμπολίτισσας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εξελίχθηκε σε σταθερό διεκδικητή των κορυφαίων τίτλων. Στο ρόστερ της βρέθηκαν μερικοί από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων οι Σέρχιο Αγουέρο, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία συνεχίζει να προβάλλει τη σχέση της με τα κεφάλαια των Εμιράτων ως σημαντικό επενδυτικό πλεονέκτημα.

Μόλις λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπέρναμ είχε δημοσιεύσει βίντεο στους σχεδόν ένα εκατομμύριο ακολούθους του στο TikTok, στο οποίο εμφανιζόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο της McLaren και μιλούσε για «τον ήχο της Βρετανίας που κατασκευάζει ξανά».

Λίγο αργότερα, η McLaren Automotive ανακοίνωσε επένδυση 500 εκατ. λιρών στη Βρετανία, στο πλαίσιο μεγαλύτερης δέσμευσης από τη L’IMAD Holding, κρατικό επενδυτικό φορέα της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι.

Έτσι, η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι δεν αφορά πλέον μόνο στο ποδόσφαιρο. Η απόφαση της Premier League έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της αθλητικής ανεξαρτησίας, αλλά και για το πώς μια υπόθεση που αφορά έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο μπορεί να επηρεάσει μια επενδυτική σχέση δεκάδων δισεκατομμυρίων λιρών μεταξύ δύο κρατών.

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