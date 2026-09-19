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Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, υποστηρίζει ότι η Βρετανία βρίσκεται σε πορεία υποχώρησης, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός υψηλής φορολογίας και αυξημένης μετανάστευσης ωθεί πολλούς εύπορους πολίτες να αναζητούν χώρες με πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον.

Οι δηλώσεις του Ράτκλιφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί ιδιαίτερα πλούσιοι Βρετανοί εξετάζουν την αποχώρησή τους από τη χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος, ο οποίος φέρεται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα εν μέσω ανησυχιών για πιθανές αυξήσεις φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ο Independent.

Ο Ράτκλιφ, ο οποίος ίδρυσε τον πετροχημικό όμιλο Ineos και έχει περιουσία περίπου 15 δισ. λιρών, είχε ήδη εγκαταλείψει τη Βρετανία το 2018, μεταφέροντας τη φορολογική του κατοικία στο Μονακό.

«Η Βρετανία βρίσκεται σε πτώση»

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ράτκλιφ δήλωσε ότι η χώρα «κάποτε ήταν ένα φανταστικό μέρος», αλλά σήμερα θεωρεί ότι αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

«Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Βρετανία βρίσκεται σε πτώση. Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι οι πολιτικοί πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το γενικό συμφέρον και όχι το πολιτικό κόστος, ενώ επέκρινε τη στάση της χώρας απέναντι στη δημιουργία πλούτου.

«Στις ΗΠΑ χειροκροτούν όσους δημιουργούν πλούτο. Δυστυχώς, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει σήμερα μια αρνητική στάση απέναντι στον πλούτο», δήλωσε.

Η Ελλάδα στον χάρτη των νέων φορολογικών προορισμών

Η περίπτωση του Κρις Ρόκος αναδεικνύει τη μετατόπιση ενδιαφέροντος ορισμένων πολύ εύπορων επενδυτών προς χώρες που προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά φορολογικά καθεστώτα, αναφέρει το δημοσίευμα

Ο ιδρυτής του hedge fund Rokos Capital Management, ένας από τους πιο γνωστούς διαχειριστές κεφαλαίων στη Βρετανία, φέρεται να επιλέγει την Ελλάδα ως νέο τόπο φορολογικής κατοικίας, σε μια κίνηση που συνδέεται με τις προσδοκίες για αλλαγές στη φορολογική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη διεθνή «μάχη» μεταξύ χωρών για την προσέλκυση μεγάλων περιουσιών, καθώς φορολογικά κίνητρα, σταθερότητα και ποιότητα ζωής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στις αποφάσεις των υπερπλούσιων.

Προειδοποιήσεις για ενέργεια και φυσικό αέριο

Ο Ράτκλιφ αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας «τρέλα» την αποτυχία επενδύσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Βόρεια Θάλασσα.

Υποστήριξε ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι τόσο περιορισμένα ώστε η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα σε περίπτωση ενός ιδιαίτερα ψυχρού χειμώνα, αν και η κυβέρνηση απάντησε ότι θεωρεί ασφαλή την επάρκεια εφοδιασμού.

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