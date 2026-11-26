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Έναν από τους μεγαλύτερους ισλαμικούς τραπεζικούς ομίλους στον κόσμο δημιουργεί το Ντουμπάι, καθώς η Dubai Islamic Bank (DIB) ανακοίνωσε την εξαγορά της Emirates Islamic Bank, μέσω συμφωνίας που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών και θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού με συνολικό ενεργητικό περίπου 159 δισ. δολαρίων.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η DIB θα εκδώσει 3,49 δισ. νέες μετοχές προς την Emirates NBD Bank, μητρική της Emirates Islamic, όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο. Με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της DIB, η συμφωνία αποτιμά την υπό εξαγορά τράπεζα σε περίπου 31,1 δισ. ντιρχάμ (8,5 δισ. δολάρια), σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Η μετοχή της DIB ενισχύθηκε έως και 4,3% στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, ενώ η Emirates NBD κατέγραψε άνοδο περίπου 1%.

Η συγχώνευση, μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια, θα έχει ως αποτέλεσμα η Emirates NBD να αποκτήσει ποσοστό 32,5% στην DIB. Το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι Αρχές του Ντουμπάι εξέταζαν το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο τραπεζών.

Ο νέος όμιλος θα διαθέτει ενισχυμένη παρουσία τόσο στην εταιρική όσο και στη λιανική τραπεζική, συνδυάζοντας την ισχυρή θέση της DIB στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εδραιωμένη δραστηριότητα της Emirates Islamic στη λιανική τραπεζική και την καταθετική της βάση.

Παράλληλα, η διεύρυνση του ισολογισμού θα προσφέρει στον νέο τραπεζικό όμιλο μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και μεγάλων επενδυτικών έργων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών και ο ρόλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου

Μέσω της συμμετοχής της στην DIB, η Emirates NBD θα διατηρήσει την έκθεσή της στις αναπτυξιακές προοπτικές της ισλαμικής τραπεζικής, απελευθερώνοντας παράλληλα κεφάλαια για άλλες χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι αναλυτές της Citigroup εκτιμούν ότι η συμφωνία είναι σε γενικές γραμμές θετική και για τις δύο τράπεζες, καθώς θα αναδείξει την DIB στον μεγαλύτερο ισλαμικό τραπεζικό όμιλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο ισλαμικό τραπεζικό οργανισμό παγκοσμίως, βάσει ενεργητικού.

Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες συνέργειες, προκειμένου να αξιολογηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της συναλλαγής.

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Jefferies εκτιμούν ότι η αποτίμηση της Emirates Islamic στο πλαίσιο της συμφωνίας φαίνεται να ευνοεί περισσότερο την DIB παρά την Emirates NBD. Με βάση τις αρχικές παραδοχές για τις συνέργειες και το κόστος ενοποίησης, εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη ανά μετοχή της Emirates NBD.

Η Investment Corporation of Dubai, ο βασικός κρατικός επενδυτικός βραχίονας του εμιράτου, κατέχει περίπου το 28% της DIB και το 41% της Emirates NBD. Η Emirates Islamic ήταν στο παρελθόν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έως ότου η Emirates NBD εξαγόρασε πέρυσι τις συμμετοχές των μετόχων μειοψηφίας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών Αρχών και των μετόχων, όπως ανέφεραν οι δύο τράπεζες σε κοινή ανακοίνωσή τους. Η Bank of America ανέλαβε τον ρόλο του συμβούλου της DIB, ενώ η Emirates NBD συνεργάστηκε με την JPMorgan Chase.

Η συμφωνία έρχεται σε μια δύσκολη χρονιά για την DIB. Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η μετοχή της εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες περίπου 4% από τις αρχές του 2026. Η τράπεζα προχώρησε επίσης πρόσφατα σε αλλαγή ηγεσίας, με τον Φαντέλ Αμπντουλμπάκι Αλ Άλι να αναλαμβάνει την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Νέος γύρος τραπεζικής συγκέντρωσης στον Περσικό Κόλπο

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια μακρά διαδικασία συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου στην περιοχή, με σημείο αναφοράς τη μεγάλη συγχώνευση του 2007 στο Ντουμπάι, όταν η Emirates Bank International συνενώθηκε με τη National Bank of Dubai, δημιουργώντας την Emirates NBD.

Μία δεκαετία αργότερα, η National Bank of Abu Dhabi και η First Gulf Bank συγχωνεύθηκαν, δημιουργώντας τη First Abu Dhabi Bank, τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το 2019 ακολούθησε η συγχώνευση της Abu Dhabi Commercial Bank με την Union National Bank και η εξαγορά της Al Hilal Bank.

Η τάση συγκέντρωσης επεκτάθηκε στο σύνολο σχεδόν των χωρών του Περσικού Κόλπου, αποκτώντας μεγαλύτερη δυναμική μετά την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου το 2014.

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επιταχύνθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι τράπεζες επιδίωξαν να αυξήσουν το μέγεθος και την αποδοτικότητά τους, αλλά και να ενισχύσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομικής διαφοροποίησης των χωρών του Κόλπου.

Μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών περιλαμβάνεται η δημιουργία της Saudi National Bank το 2021, μέσω της συγχώνευσης της National Commercial Bank με τη Samba Financial Group, καθώς και η μετέπειτα εξαγορά της Ahli United Bank από την Kuwait Finance House.

Αντίστοιχο κύμα συγχωνεύσεων καταγράφηκε και στο Κατάρ. Μια συμφωνία το 2019 οδήγησε στη δημιουργία του ισλαμικού τραπεζικού οργανισμού που αργότερα μετονομάστηκε σε Dukhan Bank, ενώ μία ακόμη συγχώνευση, δύο χρόνια αργότερα, δημιούργησε τη δεύτερη μεγαλύτερη τότε τράπεζα της χώρας.