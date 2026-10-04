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Σαφή προειδοποίηση για την απειλή που συνιστά η Ρωσία για τη Δύση απηύθυνε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, φθάνοντας την Κυριακή στο Κίεβο, όπου επανέλαβε τη δέσμευση του Βερολίνου να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

«Ταξίδεψα σήμερα στο Κίεβο επειδή η Ουκρανία χρειάζεται όλη μας τη στήριξη τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, σύμφωνα με ανακοίνωση που διένειμε η γερμανική κυβέρνηση.

Ο καγκελάριος προχώρησε παράλληλα σε μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τις συνέπειες που, όπως υποστήριξε, θα είχε για την Ευρώπη ενδεχόμενη επικράτηση της Μόσχας.

«Εάν η Ρωσία δεν σταματήσει, η πολεμική μηχανή της αργά ή γρήγορα θα στραφεί εναντίον μας», τόνισε.

Στο Κίεβο με στελέχη άμυνας και ενέργειας

Ο Μερτς ταξίδεψε στην ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και δέκα υψηλόβαθμα στελέχη γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύνθεση της αποστολής αναδεικνύει και την οικονομική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ Βερολίνου και Κιέβου, ιδιαίτερα στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας και των ενεργειακών υποδομών.

«Η συνεργασία μας δεν είναι μονόδρομος», δήλωσε ο Μερτς. Όπως σημείωσε, γερμανικές και ουκρανικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν από κοινού τεχνολογίες που ωφελούν και τις δύο χώρες.

«Αυτό μας καθιστά ασφαλέστερους και ισχυρότερους», πρόσθεσε.

Συνάντηση με Ζελένσκι

Τον Γερμανό καγκελάριο υποδέχθηκε κατά την άφιξή του με τρένο στο Κίεβο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.

Ο Σίμπιχα ανακοίνωσε ότι ο Μερτς θα έχει την Κυριακή συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την ατζέντα να περιλαμβάνει διμερή, ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας, η ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις και η ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Η ασφάλεια της Γερμανίας εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μερτς υπογράμμισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται μπροστά σε «κρίσιμες εβδομάδες», γεγονός που, όπως ανέφερε, τον οδήγησε στην απόφαση να μεταβεί προσωπικά στο Κίεβο για να στείλει μήνυμα στήριξης.

«Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», ανέφερε απευθυνόμενος στους Ουκρανούς.

Ο Γερμανός καγκελάριος συνέδεσε μάλιστα ευθέως την έκβαση του πολέμου με τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας του.

«Η ασφάλεια της Γερμανίας εξαρτάται επίσης από την έκβαση αυτού του πολέμου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γερμανική βοήθεια προς το Κίεβο δεν αποτελεί μόνο πράξη αλληλεγγύης.

«Γι’ αυτό βοηθάμε και για το δικό μας ζωτικό συμφέρον», κατέληξε.

Die Ukraine steht vor entscheidenden Wochen. Deswegen bin ich heute nach Kyjiw gereist mit der Botschaft: Ihr könnt euch auf uns verlassen. Auch Deutschlands Sicherheit hängt vom Ausgang dieses Krieges ab. Deswegen helfen wir auch aus ureigenem Interesse. https://t.co/g5p3cSJzhb — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 4, 2026



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