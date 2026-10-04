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Ενα μέγαλο στοίχημα που μένει να φανεί προσεχώς αν θα κερδηθεί. Η Δυτική Αττική έχει μπει πλέον για τα καλά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων και αναβάθμισης υποδομών, από τις μεταφορές και τα logistics μέχρι τις λιμενικές δραστηριότητες, κλείνοντας το μάτι ακόμη και στον θαλάσσιο τουρισμό.

Ο δρόμος μπροστά είναι πολύ μακρύς και δύσβατος, όπως αποδεικνύεται στην πράξη για τις πιο σύνθετες υποδομές, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πολυαναμενόμενου Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ολοκλήρωση φέτος, ωστόσο το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω τεχνικών δυσχερειών με μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, διοικητικών και αδειοδοτικών εκκρεμοτήτων και δικαστικών εμπλοκών. Το κυβερνητικό επιτελείο δήλωσε μέσα στο καλοκαίρι ότι έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και η αγορά πλέον αναμένει το νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας (στα τέλη Ιουλίου είχε ολοκληρωθεί περίπου το 53% του φυσικού αντικειμένου).

Παρά τα προβλήματα, η κινητικότητα σε έργα Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα είναι δεδομένη για μια περιοχή στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, η οποία έχει μείνει μεν πιο πίσω, ωστόσο τώρα εκ των πραγμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο. Μέσα στο καλοκαίρι υπεγράφη η σύμβαση των 60 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα για τη Δυτική Αττική και τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και την Αττική οδό, που υπόσχεται να δώσει μεγάλη ανάσα και στον καθημερινό κυκλοφοριακό φόρτο της Αθήνας.

Νέα δεδομένα αναμένεται να δημιουργήσει στο επιχειρηματικό πεδίο και το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο, το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο στην Ελλάδα συνδυασμένων μεταφορών, όπου τα έργα, όπως επισημάνθηκε τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης και των εκδηλώσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτή τη φάση αναμένεται η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την επένδυση άνω των 300 εκατ. ευρώ ώστε να δοθεί το τελικό πράσινο φως για την έγκριση των πολεοδομικών χωροταξικών και περιβαλλοντικών όρων και να πατηθεί ουσιαστικά το κουμπί για την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου προς το τέλος του έτους.

Τη θέση της περιοχής ως επιχειρηματικού και μεταφορικού κόμβου αναμένεται να ενισχύσει και το λιμάνι της Ελευσίνας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός ισχυρού κόμβου μεταφορών, logistics και λιμενικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Αττική. Ο διεθνής διαγωνισμός, για τον οποίο το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, σε συνεργασία με την Πολιτεία, καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης, επρόκειτο να βγει στον αέρα νωρίτερα μέσα στο έτος, με το ενδιαφέρον ηχηρών ονομάτων που έχουν ακουστεί (βλ. Ακτor, ONEX κ.ά.). Στην παρούσα φάση, πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία βρίσκεται στη φάση ωρίμανσης των τευχών και αναμένονται οι πολιτικές αποφάσεις για την εκκίνηση του διαγωνισμού.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε logistics

Κεντρικό ρόλο έχουν και οι ιδιωτικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα στον κλάδο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεδομένου ότι η περιοχή παραδοσιακά θεωρείται βασικός κόμβος πανελλαδικά σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Στις πιο νέες εξελίξεις, οι αδειοδοτικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη μεγάλη επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο, στο 17ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, από τη Streem Development S.A., που συνδέεται με τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο HIG Capital. O αμερικανικός όμιλος έχει δημιουργήσει την ΟΒ Streem A.E., τον επενδυτικό βραχίονα για τα logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος έχει εντάξει κάτω από την ομπρέλα του διαφορετικές εταιρικές οντότητες με ένα ευρύ πλέγμα επενδύσεων στον πολλά υποσχόμενο κλάδο των logistics στη Δυτική Αττική (και όχι μόνο) έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει κεφάλαια από τον Δεκέμβριο του 2025 μέσω χρηματοδότησης συνολικού ποσού έως 655 εκατ. ευρώ. Από τα σημαντικότερα projects που τρέχει η εταιρεία είναι αυτό στις παλιές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας. Η στρατηγική επένδυση για το «Hull Logistics City» πρόκειται να αναπτυχθεί σε 292 στρέμματα με δόμηση σχεδόν 119.000 τ.μ., την ίδια στιγμή όπου ο όμιλος προχωρά με τις αδειοδοτήσεις και για ένα ακόμη έργο στον Ασπρόπυργο μέσα από το εταιρικό όχημα της OB Real Estate. Πρόκειται για την κατασκευή αποθηκών συνολικής επιφάνειας σχεδόν 60.000 τ.μ. σε έκταση 109 στρεμμάτων παραπλεύρως της Αττικής οδού, στη θέση Κύριλλος. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει το έργο, «η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου θεωρείται η Μέκκα των logistics και των υπηρεσιών 3PL».

Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό από την ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε., που συνδέεται με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων logistics υψηλών προδιαγραφών στη Μαγούλα, μια επένδυση 200 εκατ. ευρώ, με συνολική στεγασμένη επιφάνεια περίπου 150.000 τ.μ., τελευταία εξέλιξη είναι η ανάθεση στην ΕΚΤΕΡ ΑΕ στις 30/9 της υπογραφής μελέτης κατασκευής.

Μεγάλα νέα projects σε αυτό το κομμάτι στη Δυτική Αττική υπογράφουν οι εισηγμένες επενδυτικές ακινήτων: από τις νέες επενδύσεις ξεχωρίζει αυτή της Prodea Ιnvestments ΑΕΕΑΠ, μέσω της Θριασεύς ΜΑΕ, της εταιρείας όπου ο όμιλος έχει συγκεντρώσει τη δραστηριότητα του κλάδου logistics. Το νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής σχεδιάζεται στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Ημερος Τόπος, σε συνολική έκταση 264 στρεμμάτων με προβλεπόμενη συνολική δόμηση 101.382 τ.μ. Σε αυτή τη φάση προχωρά η αδειοδοτική φάση. Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι το project, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους του οικοπέδου, αντιστοιχεί σε 100 εκατ. ευρώ για τον όμιλο που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα και τη στρατηγική συνεργασία στον χώρο των logistics με την Invel Real Estate και την LGT Capital Partners.

Aντίστοιχα, και η BriQ Properties που συνδέεται με τον κ. Θεόδωρο Φέσσα συνεχίζει την επέκταση του logistics park του Ασπροπύργου με παράδοση σε έναν χρόνο από τώρα, το φθινόπωρο του 2027, ανεβάζοντας τη συνολική επιφάνεια του πάρκου σε πάνω από 52.300 τ.μ. σύγχρονων χώρων.

Στις μεγάλες επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στον Ασπρόπυργο δίνοντας και το στίγμα της περιοχής ως κόμβου στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι και το έργο για λογαριασμό της Inter IKEA με το νέο κέντρο logistics που υλοποίησε η έτερη επενδυτική ακινήτων που συνδέεται με τον όμιλο Fourlis, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Από την πλευρά της, η Trastor ΑΕΕΑΠ έχει χτίσει από τα πιο σύγχρονα χαρτοφυλάκια στην περιοχή, με εκτεταμένο δίκτυο αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και τη μεγαλύτερη επένδυση να αφορά το υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας Μίλητος, συνολικής επιφάνειας περίπου 74.829 τ.μ.

Kαι μια διαφορετική επένδυση

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, ακριβώς λόγω του αντικειμένου της, έχει και μια νέα επένδυση σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο όπως ο τουρισμός, και δη ο θαλάσσιος, στα 35 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. «Η Νέα Πέραμος έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε μια νέα δυτική πύλη προς τον Αργοσαρωνικό», δηλώνει στο «business stories» o κ. Ιωάννης Μουζάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Y/KNOT Invest και αναπληρωτής πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου της Y/KNOT Yachting, με αφορμή την επένδυση της εταιρείας στην περιοχή για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Αττική με μόνιμη παρουσία προσωπικού και καθημερινή λειτουργία. Η Y/KNOT Yachting έχει παρουσία άνω των 40 ετών στον χώρο του ιστιοπλοϊκού τουρισμού με ιδιόκτητο στόλο μεσαίου μεγέθους τουριστικών σκαφών, ο οποίος ξεπερνά τα 140 σκάφη, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο βάσεων στην Ελλάδα (σε Αττική, Κυκλάδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα), αλλά και με διεθνή παρουσία. Η Y/KNOT Yachting εξυπηρετεί κάθε χρόνο αρκετές εκατοντάδες ναυλώσεις σκαφών στην Αττική, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 3.000 ταξιδιώτες ανά τουριστική περίοδο.

Η επένδυσή της στη Νέα Πέραμο αφορά τη μεταφορά της κεντρικής επιχειρησιακής βάσης της στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και την εγκατάσταση πλωτής προβλήτας σε υφιστάμενο λιμενοβραχίονα, δημιουργώντας νέα λιμενική δυναμικότητα με πρόσθετες θέσεις ελλιμενισμού για ιστιοπλοϊκά και καταμαράν. «Με την κύρια βάση μας, τη νέα πλωτή προβλήτα και τον χώρο που εξασφαλίσαμε για τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη καρνάγιου δημιουργούμε σταδιακά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα yachting που συνδέει τη θάλασσα με την τοπική οικονομία. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε σταθερές διεθνείς τουριστικές ροές, να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής και να δημιουργήσουμε νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας με διάρκεια, πέρα από τα στενά όρια της θερινής περιόδου», δηλώνει για τo project που φιλοδοξεί να οδηγήσει τελικά και σε ένα είδος τουριστικής αποκέντρωσης ο κ. Μουζάκης ο οποίος έχει και τη θέση του γ’ αντιπροέδρου στην Ενωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.

Kαρνάγιο για γιοτ

Σε φάση σχεδιασμού βρίσκεται και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου καρνάγιου για γιοτ από την Y/KNOT, με έμφαση σε σκάφη τύπου καταμαράν και RIB, σε έκταση 4 στρεμμάτων στη Νέα Πέραμο, η οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί με σχετική συμφωνία. Η νέα εγκατάσταση θα προσφέρει χερσαία φιλοξενία, φύλαξη, ανέλκυση και καθέλκυση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εποχική προετοιμασία των σκαφών.

Στο ερώτημα γιατί επελέγη η Νέα Πέραμος, πέραν της πιο επιχειρηματικής πτυχής, της αξιοποίησης δηλαδή υφιστάμενων λιμενικών υποδομών με πιο περιορισμένης κλίμακας παρέμβαση, οι επιτελείς της εταιρείας αναφέρονται στα εξής πλεονεκτήματα: την εύκολη σύνδεση με την Αθήνα και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, την άμεση πρόσβαση στον Αργοσαρωνικό, την εγγύτητα στη Σαλαμίνα και τη δυνατότητα σύνδεσης με την Ελευσίνα και το πολιτιστικό απόθεμα της Δυτικής Αττικής. «Η θέση της Νέας Περάμου προσφέρει τη δυνατότητα ώστε η περιοχή να λειτουργεί οργανωμένα και σε μεγαλύτερη κλίμακα ως σημείο εκκίνησης και ολοκλήρωσης ιστιοπλοϊκών ταξιδιών. Η Αθήνα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα και οι μαρίνες της Νότιας Αττικής συγκεντρώνουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς τουριστικής κίνησης και της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με το yachting, ενώ το δυτικό παράκτιο μέτωπο, παρά τη γεωγραφική και ιστορική του σημασία, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός των οργανωμένων διεθνών τουριστικών διαδρομών. Η επένδυση της Y/KNOT Yachting μπορεί να κατευθύνει για πρώτη φορά οργανωμένες ροές πελατών ιστιοπλοϊκών και καταμαράν προς τη Νέα Πέραμο κι έτσι η περιοχή να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες μαρίνες και να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των περισσότερο επιβαρυμένων υποδομών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Με τη μεταφορά της κύριας βάσης και του συνόλου της σχετικής δραστηριότητας της Y/KNOT Yachting στη Νέα Πέραμο, αρκετές εκατοντάδες ναυλώσεις και περίπου 3.000 ξένοι επισκέπτες ανά τουριστική περίοδο θα κατευθύνονται πλέον από τη Νότια στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για γεωγραφική ανακατανομή της τουριστικής κίνησης και της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας προς μια περιοχή που μέχρι σήμερα παρέμενε εκτός του βασικού χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού. Οι επιτελείς της εταιρείας θέτουν και το θέμα της διάχυσης των οφελών τουρισμού. «Η λειτουργία της περιοχής ως αφετηρίας και τελικού προορισμού ταξιδιών μπορεί να συγκρατήσει μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δαπάνης στη δυτική πλευράς της Αθήνας, σαφώς λιγότερο προβεβλημένη σε σύγκριση με τη νότια. Με τη Νέα Πέραμο να λειτουργεί ως home port, δηλαδή ως αφετηρία και τελικό προορισμό των ναυλώσεων, οι επισκέπτες δεν θα διέρχονται απλώς από την περιοχή, αλλά θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνουν εκεί το ταξίδι τους. Παράλληλα, επειδή η δραστηριότητα βασίζεται κυρίως στο μοντέλο του bareboat charter, οι πελάτες οργανώνουν οι ίδιοι το ταξίδι και τον ανεφοδιασμό τους και χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπηρεσίες του προορισμού. Εκτιμάται, επομένως, ότι θα παραμένουν στη Νέα Πέραμο και στην ευρύτερη περιοχή πριν και μετά τη ναύλωση, δημιουργώντας πρόσθετες διανυκτερεύσεις και κατανάλωση σε καταλύματα, εστιατόρια, καταστήματα, μεταφορές και άλλες τοπικές υπηρεσίες».

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