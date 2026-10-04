© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων, αναδιάρθρωσης στόλων και άντλησης κεφαλαίων έχουν εισέλθει οι Eλληνες εφοπλιστές, αξιοποιώντας τόσο την ισχυρή ναυλαγορά όσο και την εκτόξευση των αξιών στα δεξαμενόπλοια. Από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν ή αποκαλύφθηκαν συμφωνίες για τουλάχιστον 12 νεότευκτα πλοία, χωρίς να υπολογίζονται οι οψιόν, με το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, εφόσον ενεργοποιηθούν όλες οι προαιρέσεις. Παράλληλα, καταγράφηκαν πωλήσεις πλοίων που υπερβαίνουν συνολικά τα 340 εκατ. δολάρια, αν και σε αρκετές συμφωνίες το ακριβές τίμημα δεν δημοσιοποιήθηκε. Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στα ναυπηγεία. Η Star Bulk του Πέτρου Παππά και η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου άντλησαν συνολικά έως 192,6 εκατ. ευρώ από την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ εισηγμένες εταιρείες όπως η TEN, η Navios Partners, η Diana Shipping και η EuroDry προχώρησαν σε πωλήσεις πλοίων, νέες ναυλώσεις ή χρηματοδοτικές κινήσεις.

Το κοινό στοιχείο είναι η επιδίωξη των εφοπλιστών να κλειδώσουν υπεραξίες από παλαιότερα πλοία και να μεταφέρουν κεφάλαια σε νεότερο και αποδοτικότερο τονάζ. Ταυτόχρονα, η άνοδος των ναύλων, ιδιαίτερα στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, αλλάζει τους συσχετισμούς: ένα σύγχρονο VLCC αποτιμάται πλέον κοντά στα 130 εκατ. δολάρια, ενώ ακόμη και πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών μπορούν να πωληθούν σε τιμές που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν απαγορευτικές.

Sea Pioneer: Εως 8 Aframax και επένδυση που μπορεί να φτάσει στα $580 εκατ.

Τη μεγαλύτερη νέα ναυπηγική κίνηση της περιόδου φέρεται να πραγματοποιεί η Sea Pioneer Shipping του Βασίλη Μπακολίτσα. Η εταιρεία συμφώνησε με τη νοτιοκορεατική SK Oceanplant για την κατασκευή έξι Aframax δεξαμενόπλοιων, εξασφαλίζοντας παράλληλα οψιόν για ακόμη δύο. Εφόσον ασκηθούν οι προαιρέσεις, το συνολικό πρόγραμμα μπορεί να φτάσει στα οκτώ πλοία και η αξία του έως 580 εκατ. δολάρια. Η συμφωνία σηματοδοτεί μεγάλη ενίσχυση της παρουσίας της Sea Pioneer στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Πρόκειται, παράλληλα, για επένδυση σε μια κατηγορία πλοίων που επωφελείται από τη μετατόπιση των ενεργειακών ροών και την αύξηση των αποστάσεων μεταφοράς. Η Sea Pioneer εμφανίζεται στις ναυλομεσιτικές αναφορές ως εταιρεία συμφερόντων του Βασίλη Μπακολίτσα, με έξι firm πλοία και δύο οψιόν.

Dorian LPG: 3 VLGC αξίας $347,1 εκατ.

Η Dorian LPG των Τζον και Αλεξ Χατζηπατέρα επέλεξε την αγορά πλοίων μεταφοράς υγραερίου για τη νέα μεγάλη επένδυσή της. Η εισηγμένη στη Νέα Υόρκη εταιρεία παρήγγειλε στη Hanwha Ocean τρία VLGC, συνολικής αξίας περίπου 347,1 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για πλοία χωρητικότητας περίπου 90.000 κυβικών μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν έναν ήδη σύγχρονο στόλο 25 VLGC. Με βάση το συνολικό τίμημα, το κόστος ανά πλοίο διαμορφώνεται κοντά στα 115,7 εκατ. δολάρια. Η τιμή αποτυπώνει τόσο την άνοδο του ναυπηγικού κόστους όσο και την ισχυρή ζήτηση για μεγάλα gas carriers. Η κίνηση του Τζον Χατζηπατέρα δείχνει εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των θαλάσσιων μεταφορών LPG, ιδιαίτερα στους εμπορικούς διαδρόμους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή προς την Ασία. Η αξία της συμφωνίας επιβεβαιώθηκε και από τη σχετική ανακοίνωση της Hanwha Ocean.

TEN: Πωλήσεις 2 Suezmax και ναυπηγικό πρόγραμμα 26 πλοίων

Η TEN Ltd. του δρος Νίκου Τσάκου βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναπτυξιακή φάση της ιστορίας της. Η εταιρεία διαθέτει πρόγραμμα ανάπτυξης 26 πλοίων, από τα οποία επτά είχαν ήδη παραδοθεί κατά την τελευταία ενημέρωση. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες τάνκερ, καθώς και πλοία συνδεδεμένα με μακροχρόνιες ναυλώσεις. Παράλληλα, η TEN συμφώνησε την πώληση δύο Suezmax κατασκευής 2006, εξασφαλίζοντας συνολική εισροή μετρητών άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται έτσι την άνοδο των αξιών για ηλικιωμένα δεξαμενόπλοια και αποδεσμεύει κεφάλαια από πλοία 20ετίας. Το αναπτυξιακό της πρόγραμμα υποστηρίζεται από συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους περίπου 3,6 δισ. δολαρίων. Η στρατηγική συνδυάζει την πώληση παλαιότερων μονάδων με την παραλαβή αποδοτικότερων πλοίων, τα οποία εισέρχονται στον στόλο με ήδη εξασφαλισμένη απασχόληση.

Minerva Marine: Πάνω από $56 εκατ. από 2 πλοία περίπου 20ετίας

Η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου jr προχώρησε στην πώληση δύο παλαιότερων ice class δεξαμενόπλοιων σε κινεζικά συμφέροντα, με το συνολικό τίμημα να υπερβαίνει τα 56 εκατ. δολάρια. Η σημαντικότερη από τις δύο συναλλαγές αφορά το Aframax «Minerva Nounou», χωρητικότητας περίπου 114.850 dwt και κατασκευής 2006. Το πλοίο που διαθέτει πιστοποίηση ice class 1A και είχε ολοκληρώσει την 20ετή ειδική επιθεώρησή του φέρεται να πωλήθηκε για ποσό άνω των 40 εκατ. δολαρίων. Το τίμημα είναι ιδιαίτερα υψηλό για πλοίο αυτής της ηλικίας. Αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για διαθέσιμο tanker tonnage, καθώς και την πρόσθετη εμπορική αξία που προσφέρει η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε παγωμένες θαλάσσιες περιοχές. Η Minerva Marine κεφαλαιοποιεί με αυτό τον τρόπο τις σημερινές αποτιμήσεις περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή της σε πλοία που πλησιάζουν ή έχουν συμπληρώσει την 20ετία.

Kyklades Maritime: Υπερδιπλασιασμός επένδυσης από την πώληση VLCC

Σε ιδιαίτερα κερδοφόρα πώληση VLCC προχώρησε και η Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου. Η εταιρεία εξασφάλισε τίμημα αισθητά υψηλότερο από τις τρέχουσες αποτιμήσεις της αγοράς, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά το αρχικό κεφάλαιο που είχε τοποθετήσει για την απόκτηση του πλοίου. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η περιορισμένη διαθεσιμότητα VLCC, η αναδιάταξη των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και οι εξαιρετικά υψηλοί ναύλοι έχουν ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των πωλητών. Πρόκειται για καθαρή κίνηση κατοχύρωσης υπεραξίας. Η Kyklades Maritime δεν πούλησε υπό την πίεση της ηλικίας ή της αγοράς, αλλά εκμεταλλεύτηκε μια τιμή που βρέθηκε πολύ πάνω από τις συμβατικές αποτιμήσεις.

Navios Partners: Πώληση Capesize και παραλαβή containership 7.900 TEU

Η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου κινήθηκε ταυτόχρονα στις πωλήσεις πλοίων και την ενίσχυση του στόλου containerships. Η εταιρεία πούλησε το «Navios Pollux», Capesize χωρητικότητας περίπου 180.700 dwt και κατασκευής 2009, σε κινεζικά συμφέροντα αντί 30,75 εκατ. δολαρίων. Το τίμημα βρέθηκε πολύ κοντά στην αποτίμηση των 30,8 εκατ. δολαρίων που έδινε η VesselsValue, γεγονός που δείχνει ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε επίπεδα αγοράς. Παράλληλα, η Navios παρέλαβε το νεότευκτο containership «Navios Turquoise», χωρητικότητας 7.900 TEU. Το πλοίο είναι LNG dual-fuel και methanol-ready και έχει εξασφαλίσει τετραετή ναύλωση με καθαρό ημερήσιο ναύλο 42.463 δολάρια. Η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί για δύο επιπλέον χρόνια, με καθαρό ναύλο 46.906 δολάρια ημερησίως. Η Navios αντικαθιστά έτσι ένα Capesize ηλικίας 17 ετών με νεότερο, τεχνολογικά εξελιγμένο containership που εισέρχεται στον στόλο με πολυετή συμβασιοποιημένα έσοδα.

Alassia NewShips: 3 νέα Ultramax με παραδόσεις το 2029

Η Alassia NewShips Management του Νικόλα Β. Χατζηιωάννου διεύρυνε το ναυπηγικό της πρόγραμμα με την παραγγελία τριών Ultramax bulk carriers, χωρητικότητας περίπου 64.000 dwt το καθένα.

Οι παραδόσεις προγραμματίζονται για το 2029. Μαζί με τις προηγούμενες συμφωνίες, το orderbook της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον τουλάχιστον έξι πλοία: ένα Handysize περίπου 40.000 dwt στη Naikai, δύο Ultramax σε συνεργασία με Imabari/Nantong KHI και τα τρία νέα πλοία. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι επτά νεότευκτα, συνολικής χωρητικότητας περίπου 400.000 dwt, αναμένονται έως το 2030. Η επένδυση δείχνει ότι, παρά τη μεγάλη αύξηση των τιμών ναυπήγησης, οι Ελληνες πλοιοκτήτες εξακολουθούν να τοποθετούνται επιλεκτικά στο ξηρό φορτίο. Προτιμούν κυρίως σύγχρονα, μεσαίου μεγέθους πλοία, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία από τα πολύ μεγάλα bulk carriers.

Star Bulk: Εως 112,2 εκατ. ευρώ για πλοία, εξαγορές και μείωση χρέους

Η Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά άνοιξε έναν νέο δίαυλο μεταξύ της ελληνόκτητης ναυτιλίας και της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Μέσω της παράλληλης εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και της δημόσιας προσφοράς έως 4,4 εκατομμυρίων νέων μετοχών, η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια προορίζονται για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης τριών Kamsarmax, για πιθανές αγορές επιπλέον πλοίων και για μείωση τραπεζικού χρέους κατά περίπου 90 εκατ. δολάρια. Η κίνηση, επομένως, δεν αποτελεί απλώς χρηματιστηριακή εισαγωγή. Δημιουργεί νέο επενδυτικό απόθεμα για την ανανέωση και ενδεχόμενη διεύρυνση ενός στόλου, που, μετά τις προγραμματισμένες παραδόσεις, θα αριθμεί 138 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας περίπου 13,8 εκατ. dwt.

Safe Bulkers: €80,4 εκατ. για αποπληρωμή χρέους και νέες αγορές

Στην ελληνική κεφαλαιαγορά στράφηκε και η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου. Η εταιρεία ολοκλήρωσε ιδιωτική τοποθέτηση 12 εκατομμυρίων μετοχών, με τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας ακαθάριστα έσοδα 80,4 εκατ. ευρώ.

Τα νέα κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν στην αποπληρωμή χρέους, στη χρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και σε πιθανές αγορές ή παραγγελίες πλοίων. Μαζί με τη δημόσια προσφορά της Star Bulk, οι δύο εταιρείες συγκέντρωσαν έως 192,6 εκατ. ευρώ από την Αθήνα. Η εξέλιξη έχει ευρύτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες.

EuroDry: Γραμμή άντλησης έως $20 εκατ.

Η EuroDry του Αριστείδη Πίττα δημιούργησε πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία μέσω νέου προγράμματος at-the-market offering στη Wall Street.

Η συμφωνία επιτρέπει στην εταιρεία να διαθέτει σταδιακά νέες μετοχές, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, αντλώντας συνολικά έως 20 εκατ. δολάρια.

Η κίνηση συνδέεται με τις κεφαλαιακές ανάγκες της EuroDry, η οποία έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα τεσσάρων νεότευκτων bulk carriers. Το ATM δεν σημαίνει ότι τα 20 εκατ. δολάρια θα αντληθούν άμεσα. Δίνει, όμως, στη διοίκηση τη δυνατότητα να αξιοποιεί περιόδους ανόδου της μετοχής χωρίς να προχωρεί κάθε φορά σε ξεχωριστή δημόσια προσφορά.

Diana Shipping: Μερική ρευστοποίηση της συμμετοχής στην Genco

Μια επένδυση 103,5 εκατ. ευρώ που εξελίχθηκε σε πολύμηνη μάχη για τον έλεγχο της Genco Shipping & Trading μετατρέπεται πλέον σε σημαντική ρευστότητα για την Diana Shipping και τη Σεμίραμι Παληού. Η ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη έχει εισπράξει σχεδόν 100 εκατ. δολάρια από τις τελευταίες πωλήσεις μετοχών της Genco, έχοντας ουσιαστικά ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού κεφαλαίου της, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί περίπου 2,4 εκατομμύρια μετοχές, αξίας περίπου 65 εκατ. δολαρίων, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Η τελευταία κίνηση ήταν και η μεγαλύτερη. Η Diana διέθεσε επιπλέον 2 εκατομμύρια μετοχές της Genco, αντλώντας περισσότερα από 51 εκατ. δολάρια και κατεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 5,4%, από το 14,4% που είχε φτάσει να ελέγχει προτού αρχίσει την αποεπένδυση.

Dynagas LNG Partners: Κλειδωμένα έσοδα $730 εκατ.

Στον τομέα του LNG, η Dynagas LNG Partners, συνδεδεμένη με τον όμιλο του Γιώργου Προκοπίου, δεν ανακοίνωσε νέα ναυπήγηση μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, αλλά ενίσχυσε τη θέση της μέσω της μακροχρόνιας απασχόλησης του στόλου της. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων διαμορφώνεται κοντά στα 730 εκατ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια 4,4 ετών. Η απασχόληση του στόλου είναι καλυμμένη κατά 100% για το 2026 και το 2027 και κατά 65% για το 2028.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια διαφορετική μορφή επένδυσης: αντί για άμεση προσθήκη πλοίων, η εταιρεία θωρακίζει τις ταμειακές ροές και δημιουργεί βάση για την επόμενη κίνηση ανάπτυξης.

Dynacom: Νέα πλοία σχεδόν $1 δισ. και πώληση-ρεκόρ του «Pinios»

αντί $200 εκατ.

Σε μια διπλή κίνηση, η οποία αποτυπώνει την επενδυτική στρατηγική του Γιώργου Προκοπίου, προχώρησε η Dynacom Tankers Management: από τη μία πλευρά διευρύνει το ναυπηγικό της πρόγραμμα και από την άλλη κατοχυρώνει μια εντυπωσιακή υπεραξία από την πώληση ενός νεότευκτου VLCC.

Η εταιρεία συμφώνησε με την κινεζική Hengli Heavy Industries για την κατασκευή συνολικά οκτώ νέων πλοίων, μεταξύ των οποίων VLCC και πλοία μεταφοράς αμμωνίας πολύ μεγάλης χωρητικότητας, τα λεγόμενα VLAC. Η αξία του νέου προγράμματος υπολογίζεται ότι προσεγγίζει το 1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Dynacom πούλησε το νεότευκτο VLCC «Pinios», χωρητικότητας 306.000 dwt και κατασκευής 2026, αντί 200 εκατ. δολαρίων. Αγοραστής συνδέεται με την Onex DMCC του Ντουμπάι, ενώ το πλοίο έχει ήδη μετονομαστεί σε «Promise».

Το τίμημα χαρακτηρίζεται ιστορικό. Η VesselsValue αποτιμούσε το «Pinios» στα 179,4 εκατ. δολάρια, επομένως η τιμή πώλησης ήταν υψηλότερη κατά 20,6 εκατ. δολάρια ή περίπου 11,5%. Σε σύγκριση με το κόστος ναυπήγησης, το κέρδος του κ. Προκοπίου υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάνει στα 80 εκατ. δολάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου.

Διαβάστε ακόμη

Ετοιμάζονται τα μέτρα ενίσχυσης – Η τριπλή παρέμβαση και οι εφεδρείες

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Nvidia, Tesla και το μεγάλο ραντεβού με 30 επενδυτές

Εξωδικαστικός: «Ασπίδα» για το σπίτι με αντάλλαγμα άλλα ακίνητα – Τι αλλάζει από σήμερα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ