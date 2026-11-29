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Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την εξασφάλιση μιας δεύτερης θητείας στην ηγεσία της χώρας, τερματίζοντας ένα πολιτικό αδιέξοδο διάρκειας άνω των δύο μηνών μετά τις αμφίρροπες εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου. Καθοριστική για την εξέλιξη αυτή υπήρξε η απόφαση του αντιπροσωπευτικού συμβουλίου του Κόμματος του Κέντρου την Κυριακή, το οποίο επικύρωσε την εισήγηση της ηγέτιδάς του, Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκκβιστ, να αποσύρει τη στήριξη από τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγδαλένα Άντερσον και να συνταχθεί με τον κεντροδεξιό συνασπισμό του Κρίστερσον.

Η μεταστροφή αυτή εξασφαλίζει στον επικεφαλής του Κόμματος των Μετριοπαθών την απαραίτητη κοινοβουλευτική βάση ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της Δευτέρας (1 μ.μ. ώρα Στοκχόλμης). Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο Κρίστερσον θα πετύχει μια αξιοσημείωτη πολιτική ανατροπή, αναλαμβάνοντας εκ νέου τη διακυβέρνηση παρά το γεγονός ότι η κεντροδεξιά συμμαχία του είχε καταγράψει οριακή ήττα στις κάλπες του Σεπτεμβρίου.

«Έχουμε πλέον επιλέξει τον κυβερνητικό συνδυασμό με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας και να προσφέρουμε το μέγιστο όφελος για τη Σουηδία», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκκβιστ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Στοκχόλμη.

Η κατάρρευση της κεντροαριστερής προσπάθειας και η φιλοεπιχειρηματική πρόταση

Η αλλαγή συσχετισμών ήρθε ως αποτέλεσμα της 77ήμερης αδυναμίας της Μαγδαλένα Άντερσον να συγκροτήσει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα. Οι διαπραγματεύσεις της ηγέτιδας των Σοσιαλδημοκρατών προσέκρουσαν επανειλημμένα στις αγεφύρωτες διαφωνίες ανάμεσα σε δύο βασικούς της εταίρους —το Κόμμα του Κέντρου και το Κόμμα της Αριστεράς— σε κρίσιμα ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, όπως η φορολογία και η δημόσια ιδιοκτησία.

Αξιοποιώντας το πολιτικό κενό, ο Κρίστερσον κατέθεσε πρόταση για τον σχηματισμό μιας τετρακομματικής κεντροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία εδράζεται σε ένα πρόγραμμα με σαφή φιλοεπιχειρηματικό και οικολογικό προσανατολισμό, κερδίζοντας τελικά την ψήφο εμπιστοσύνης του Κέντρου.

Η σκιά των «Δημοκρατών της Σουηδίας» και οι εσωκομματικοί τριγμοί

Παρά τη συμφωνία των τεσσάρων κομμάτων, η κοινοβουλευτική αριθμητική καθιστά τους αντιμεταναστευτικούς «Δημοκράτες της Σουηδίας» —το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας— τον καθοριστικό αστάθμητο παράγοντα της επόμενης ημέρας. Ο δρόμος για τη στροφή του Κέντρου άνοιξε ουσιαστικά στις 6 Νοεμβρίου, όταν το ακροδεξιό κόμμα απέσυρε την απαίτησή του να συμμετάσχει στο υπουργικό συμβούλιο, αίροντας την κύρια κόκκινη γραμμή του Κέντρου, το οποίο είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν θα στήριζε κυβέρνηση εξαρτώμενη από ένα κόμμα που «στρέφει τους ανθρώπους ο ένας εναντίον του άλλου».

Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση εξακολουθεί να εξαρτάται έμμεσα από τη στάση των Δημοκρατών της Σουηδίας: αρχικά απαιτείται η αποχή τους στην ψηφοφορία της Δευτέρας ώστε να εκλεγεί ο Κρίστερσον, ενώ στη συνέχεια η στήριξή τους θα είναι απαραίτητη για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού και κρίσιμων νομοσχεδίων, γεγονός που τους επιτρέπει να διεκδικούν πολιτικές παραχωρήσεις.

Η έμμεση αυτή εξάρτηση προκάλεσε έντονους τριγμούς στο εσωτερικό του Κόμματος του Κέντρου, όπως αποτυπώθηκε και στην ψηφοφορία του αντιπροσωπευτικού συμβουλίου, η οποία κρίθηκε με ψήφους 36 έναντι 23. Αναγνωρίζοντας τη δυσαρέσκεια, η Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκκβιστ απηύθυνε ενωτικό μήνυμα προς τα μέλη της: «Υπάρχουν πολλοί στο κόμμα μας που είναι απογοητευμένοι. Σε εσάς θέλω να πω: Σας χρειαζόμαστε και έχετε την ίδια νόμιμη θέση στο κόμμα μας στο μέλλον».