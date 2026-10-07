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Σταθερός παρέμεινε τον Σεπτέμβριο ο δομικός πληθωρισμός στη Σουηδία, σε επίπεδα κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητο το σενάριο της κεντρικής τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τους επόμενους μήνες.

Ο πληθωρισμός CPIF εξαιρουμένης της ενέργειας διαμορφώθηκε σε 0,5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας.

Η επίδοση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg για 0,7%, ποσοστό που αποτελούσε και την εκτίμηση της Riksbank.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός δείκτης πληθωρισμού CPIF υπερδιπλασιάστηκε στο 1,5% σε ετήσια βάση, κινούμενος σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Κάτω από τον στόχο του 2% από τον Ιανουάριο

Ο πληθωρισμός CPIF παραμένει χαμηλότερα από τον στόχο του 2% της Riksbank από τον Ιανουάριο, γεγονός που επέτρεψε στην κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική της κατά το τελευταίο έτος.

Το βασικό επιτόκιο βρίσκεται στο 1,75%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η εικόνα αρχίζει να μεταβάλλεται. Στην τελευταία συνεδρίασή του τον Σεπτέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο της Riksbank ανέφερε ότι βλέπει πλέον μεγαλύτερη πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους.

Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από αυτή τη μετατόπιση: η ανάκαμψη της σουηδικής οικονομίας και ο κίνδυνος μιας νέας πληθωριστικής ώθησης εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν.

Το μήνυμα Τεντέεν για τον Νοέμβριο

Ο διοικητής της Riksbank, Έρικ Τεντέεν, είχε χρησιμοποιήσει τον περασμένο μήνα μια χαρακτηριστική ναυτική μεταφορά για να περιγράψει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Όπως είχε δηλώσει, προς το παρόν εξακολουθεί να είναι κατάλληλο η οικονομία να «πλέει με όλα τα πανιά ανοιχτά», υποδηλώνοντας ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, τον Νοέμβριο, «πιθανότατα θα χρειαστεί να μειώσουμε την επιφάνεια των πανιών».

Το μήνυμα παραπέμπει σε μια πρώτη κίνηση σύσφιγξης, με τη Riksbank να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον ακόμη χαμηλό πληθωρισμό και στους αυξανόμενους κινδύνους για τις τιμές από την ανάκαμψη της οικονομίας και το ενεργειακό σοκ.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δεν φαίνεται να ανατρέπουν αυτή την κατεύθυνση. Παρότι ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, η κεντρική τράπεζα έχει στρέψει πλέον το βλέμμα της στους μελλοντικούς πληθωριστικούς κινδύνους, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση στα επιτόκια να είναι προς τα πάνω.

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