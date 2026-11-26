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Μια πρωτοβουλία με δυνητική αξία 18,4 δισ. δολαρίων, που αφορά σε εκατομμύρια παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν ο Έλον Μασκ και η SpaceX, καθώς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αποφάσισε να διπλασιάσει τη δέσμευση που είχε αναλάβει μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, κάθε παιδί στις ΗΠΑ προβλέπεται να λάβει δύο μετοχές της SpaceX, της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας και εξερεύνησης που έχει ιδρύσει ο Μασκ. Η μία μετοχή θα προέρχεται από την ίδια την εταιρεία και η δεύτερη από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία προσωπικά.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αξία της SpaceX αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Μασκ, η οποία υπολογίζεται πλέον σε περίπου 820 δισ. δολάρια.

Πώς θα μοιραστούν οι μετοχές της SpaceX

Όπως γνωστοποίησε η SpaceX σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η εταιρεία θα διαθέσει μία νεοεκδιδόμενη κοινή μετοχή κατηγορίας Α (Class A) σε κάθε ενεργό λογαριασμό του προγράμματος Trump Accounts.

Πρόκειται για τους επενδυτικούς λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της σχετικής αμερικανικής πρωτοβουλίας για παιδιά.

Παράλληλα, ο Έλον Μασκ δεσμεύτηκε ότι θα προσφέρει προσωπικά ισάριθμες μετοχές με εκείνες που θα διαθέσει η SpaceX, υλοποιώντας την υπόσχεσή του να δωρίσει μία μετοχή της εταιρείας σε κάθε παιδί στην Αμερική.

Με τον τρόπο αυτό, η συνολική προσφορά διπλασιάζεται σε δύο μετοχές ανά παιδί, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι όροι συμμετοχής του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας US Census Bureau, στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν περίπου 72 εκατομμύρια παιδιά.

Εάν η πρωτοβουλία καλύψει το σύνολό τους, η συνολική αξία της δωρεάς θα μπορούσε να φτάσει τα 18,4 δισ. δολάρια, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της SpaceX.

Πρόκειται, πάντως, για εκτιμώμενη αξία με βάση τον αριθμό των παιδιών και την αποτίμηση των μετοχών, καθώς η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πόσοι λογαριασμοί Trump Accounts είναι σήμερα ενεργοί.

Και η Γκουίν Σότγουελ προσφέρει περισσότερες από 2 εκατ. μετοχές

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, η οποία ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι πρόκειται να δωρίσει περισσότερες από 2 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.

Ωστόσο, η σχετική ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κατανομής των συγκεκριμένων μετοχών ή τους τελικούς αποδέκτες τους.

Η συμμετοχή της Σότγουελ προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό σκέλος στο πρόγραμμα δωρεών, το οποίο συνδέει την ιδιοκτησία μετοχών της διαστημικής εταιρείας με την οικονομική ενίσχυση των νεότερων γενεών.

Η αυτοκρατορία των 820 δισ. δολαρίων του Μασκ

Ο Έλον Μασκ παραμένει με μεγάλη διαφορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Η καθαρή περιουσία του εκτιμάται σε περίπου 820 δισ. δολάρια, με τη συμμετοχή του στη SpaceX να αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα αυτού του ποσού.

Ειδικότερα, η αξία των μετοχών της SpaceX που κατέχει ο Μασκ υπολογίζεται σε περίπου 650 δισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν το 80% της συνολικής περιουσίας του.

Το υπόλοιπο προέρχεται από τις συμμετοχές του σε άλλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Tesla, η Boring Company και η Neuralink.

Η νέα δέσμευση του Μασκ για τη δωρεά μετοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους της περιουσίας του και της υψηλής αποτίμησης της SpaceX.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα ασυνήθιστο μοντέλο μεταφοράς εταιρικής αξίας προς εκατομμύρια ανήλικους δικαιούχους, μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας.