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Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ανακοίνωσε σήμερα ότι χορηγεί άδεια στην εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ προκειμένου να θέσει σε τροχιά 1 εκατομμύριο δορυφόρους για κέντρα δεδομένων στο διάστημα.
Νωρίτερα φέτος, η SpaceX είχε ζητήσει άδεια να θέσει σε τροχιά έως και 1 εκατομμύριο τροχιακές υπολογιστικές μονάδες, με σκοπό την επεξεργασία τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται στη Γη.
Η FCC δήλωσε ότι εγκρίνει τον αστερισμό «Starmind» της SpaceX, προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης.
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