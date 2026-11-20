Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μακροχρόνια συμφωνία συνεργασίας προχώρησαν η Nike και η Formula 1, με τον αμερικανικό κολοσσό αθλητικών ειδών να αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου συνεργάτη ένδυσης και προμηθευτή στολών της κορυφαίας διοργάνωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού, αρχής γενομένης από τη σεζόν του 2027.

Η Nike θα προμηθεύει τις στολές του προσωπικού της Formula 1 στις διοργανώσεις της σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν συλλογές αθλητικών ενδυμάτων για τους φιλάθλους.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν.

«Η μοναδική ικανότητα της Nike να βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η έμπνευση την καθιστά τον ιδανικό συνεργάτη καθώς εισερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιό μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, σε ανακοίνωσή του.

Επιστροφή στη Formula 1 έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή της Nike στον συγκεκριμένο χώρο έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια.

Στο παρελθόν, η εταιρεία είχε συνεργαστεί σε επίπεδο προσωπικής χορηγίας με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει μια τόσο εκτεταμένη συμφωνία με τον οργανισμό ή με κάποια ομάδα.

Παράλληλα, το Jordan Brand της Nike υποστηρίζει την ομάδα 23XI Racing του Μάικλ Τζόρνταν, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα NASCAR.

Η Formula 1 είχε ανακοινώσει στο παρελθόν συμφωνίες με την Puma και τη σειρά ρούχων AlphaTauri της Red Bull.

Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας πραγματοποιείται ενόψει του Grand Prix του Λας Βέγκας, όπου η Nike πρόκειται να παρουσιάσει μια συλλογή περιορισμένης κυκλοφορίας στο Caesars Palace.

Η συμφωνία θα επεκταθεί και στη F1 Academy, τη διοργάνωση αγώνων της Formula 1 στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά γυναίκες οδηγοί.

«Η Formula 1 χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό, την ταχύτητα και τη διαρκή επιδίωξη της καινοτομίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nike, Έλιοτ Χιλ.

«Μαζί έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να δώσουμε νέα ενέργεια στο άθλημα, να στηρίξουμε τους αθλητές του και να εμπνεύσουμε φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.