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Η Nike Inc. έθεσε ως χρονιά-ορόσημο το οικονομικό έτος 2029. Η εταιρεία προβλέπει ότι τότε θα επιστρέψει σε ρυθμούς αύξησης των εσόδων αντίστοιχους με εκείνους της αγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη. Μέχρι τότε, οι πωλήσεις αναμένεται να υποχωρούν, συμπληρώνοντας έτσι έξι χρόνια στάσιμων ή μειούμενων εσόδων. Η Nike εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί κατά τη δεκαετία του 2030, καθώς οι πρόσφατες κινήσεις της θα αρχίσουν να αποδίδουν και οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας θα φέρουν αποτελέσματα.

Για το οικονομικό έτος 2031, η Nike προβλέπει πρόσθετη αύξηση εσόδων ύψους 5 δισ. δολαρίων, η οποία θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των προϊόντων υψηλών αθλητικών επιδόσεων.

«Τα προϊόντα υψηλών αθλητικών επιδόσεων θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της μελλοντικής πορείας των πωλήσεων, καθώς το 80% της αύξησής τους θα προέλθει αποκλειστικά από αυτή την κατηγορία», δήλωσε η Πούναμ Γκογιάλ, ανώτερη αναλύτρια του Bloomberg Intelligence.

Μεταξύ των μεγαλύτερων προβληματικών τομέων της εταιρείας συγκαταλέγεται η ευρύτερη περιοχή της Κίνας, όπου η Nike έχει καταγράψει εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης εσόδων, καθώς και η μάρκα Converse, οι πωλήσεις της οποίας υποχωρούν εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Η Nike έχει ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους σε κατηγορίες όπως το τρέξιμο και το μπάσκετ, ωστόσο έχουν εμφανιστεί αδυναμίες στον τομέα των αθλητικών ειδών ένδυσης και στη μάρκα Jordan.