Nvidia: Ρίχνει έως $105 δισ. στο γιγαντιαίο project της OpenAI για AI data centers στο Οχάιο

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Η Nvidia συμφώνησε να διαθέσει έως και 105 δισ. δολάρια για τη στήριξη ενός γιγαντιαίου συγκροτήματος data centers στο Οχάιο, το οποίο πρόκειται να μισθώσει η OpenAI, σηματοδοτώντας μια νέα, μεγάλης κλίμακας συνεργασία μεταξύ δύο από τις κυρίαρχες δυνάμεις της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δημιουργός του ChatGPT έχει συνάψει συμφωνία για την εξασφάλιση έως περίπου 8 GW υπολογιστικής ισχύος από το συγκρότημα στην κομητεία Pike, με τα πρώτα 800 MW να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2028. Ενδεικτικά, ένα μόνο GW αντιστοιχεί σε ισχύ αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει έως και 750.000 αμερικανικά νοικοκυριά ανά πάσα στιγμή.

Η Nvidia, η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, επιστρατεύει την ισχύ του ισολογισμού της για να στηρίξει το project, το οποίο θα εξοπλιστεί με ημιαγωγούς και υπολογιστικά συστήματα της ίδιας. Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στις ήδη τεράστιες δεσμεύσεις της OpenAI για αγορά εξοπλισμού Nvidia.

Συνολικά, οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες δεσμεύσεις της OpenAI θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν περίπου 600 δισ. δολάρια σε υπολογιστικά συστήματα Nvidia έως το 2030, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υποστήριξε ότι η συμφωνία με την OpenAI δεν αποτελεί «κυκλική χρηματοδότηση» (circular financing).

Η Nvidia διευκρίνισε ότι δεν εγγυάται τη χρηματοδότηση ολόκληρου του συγκροτήματος ούτε το σύνολο των υποχρεώσεων της OpenAI από τη μίσθωση. Η στήριξή της θα ενεργοποιηθεί σταδιακά καθώς τα data centers τίθενται σε λειτουργία μεταξύ 2028 και 2030, ενώ η συμφωνία έχει ορίζοντα 20 ετών.

Οι επενδυτές αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά τη δομή της συμφωνίας, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μέρος της ζήτησης για hardware τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτείται από τις λεγόμενες κυκλικές συμφωνίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας προμηθευτής επενδύει σε μια εταιρεία, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για να αγοράσει προϊόντα του ίδιου προμηθευτή.

Ο Χουάνγκ απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο για τη συγκεκριμένη συμφωνία.

«Η OpenAI θα πληρώνει το μίσθωμα», ανέφερε. Η Nvidia, όπως εξήγησε, εξασφαλίζει κρίσιμες υποδομές όταν διαθέτει σαφή εικόνα για τη μελλοντική ζήτηση των πελατών της και όταν αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης παραγωγικής δυναμικότητας.

Η OpenAI από την πλευρά της ανέφερε ότι θα αρχίσει να καταβάλλει πληρωμές μόνο όταν η αντίστοιχη δυναμικότητα καταστεί διαθέσιμη προς μίσθωση.

Παράλληλα, η Nvidia συμφώνησε να επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια στην SB Energy, την εταιρεία ανάπτυξης που υποστηρίζεται από τη SoftBank και η οποία θα κατασκευάσει, θα κατέχει και θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις.

Το συγκρότημα data centers του Οχάιο, εφόσον αναπτυχθεί όπως σχεδιάζεται, θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεράστιας ζήτησης για υπολογιστική ισχύ που προκαλεί η ανάπτυξη της AI.

Το project αποτελεί επίσης κεντρικό εγχείρημα για τον ιδρυτή της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, αλλά και για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει παρουσιάσει την επένδυση ως σημαντική επιτυχία για τις ΗΠΑ.

Η Nvidia είχε προηγουμένως συζητήσει το ενδεχόμενο παροχής εγγύησης έως και 250 δισ. δολαρίων προς την OpenAI για τη μίσθωση του συγκεκριμένου data center, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg.

Η εταιρεία έχει ήδη παράσχει χρηματοοικονομική στήριξη σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν ταχύτατα υποδομές AI, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την CoreWeave, ενώ έχει επενδύσει απευθείας τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic. Η νέα συμφωνία, ωστόσο, είναι η μεγαλύτερη του είδους της για τη Nvidia.

Παράλληλα, η Nvidia έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της SpaceX του Έλον Μασκ, γνωστοποιώντας πρόσφατα συμμετοχή αξίας 21 δισ. δολαρίων.

Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι αποφάσισε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά προϊόντα Nvidia στο πλαίσιο της τεράστιας επέκτασης των data centers του ομίλου.

Η ίδια η Nvidia επιβεβαιώνει ότι στο PORTS-Pike η OpenAI θα κατασκευάσει και θα λειτουργεί την AI υποδομή με την πλατφόρμα της Nvidia, ενώ η αρχική ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει τα 4,25 GW, με δυνατότητα επέκτασης κατά επιπλέον 3,75 GW.

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