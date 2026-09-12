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Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τη δραματική συρρίκνωση της διάρκειας προσοχής των καταναλωτών, έχει πυροδοτήσει μια δομική αλλαγή στην παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας. Στην Κίνα, οι παραγωγοί οπτικοακουστικού περιεχομένου πλημμυρίζουν την αγορά με «vertical micro-dramas», δηλαδή σειρές σύντομης διάρκειας, γυρισμένες αποκλειστικά για οθόνες κινητών τηλεφώνων σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν στιγμιαία ποιες παραγωγές θα γίνουν viral.

Η αγορά των μικροδραμάτων και των «manju» στην Κίνα εκτινάχθηκε στα 100 δισεκατομμύρια γιουάν (15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), ξεπερνώντας τα βίντεο μεγάλου μήκους σε μέση ημερήσια χρήση και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των οπτικοακουστικών κατηγοριών.

Μοντέλο «Fast Fail»: Η στρατηγική της μαζικής δοκιμής

Αντίθετα με τα παραδοσιακά μοντέλα του Χόλιγουντ ή της τηλεόρασης, τα οποία δεσμεύουν τεράστια κεφάλαια πριν την προβολή, οι εταιρείες κάθετων σειρών ακολουθούν μια επιθετική προσέγγιση χαμηλού ρίσκου.

Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο: Οι παραγωγοί δημοσιεύουν τα πρώτα εισαγωγικά επεισόδια μιας σειράς για να μετρήσουν την απήχηση στο στοχευμένο κοινό.

Ταχεία κλιμάκωση: Εάν το περιεχόμενο προκαλέσει ενδιαφέρον, η επένδυση στην προώθηση αυξάνεται αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση, η σειρά εγκαταλείπεται αυτόματα.

Generative AI ως επιταχυντής: Μόνο το πρώτο τρίμηνο, κυκλοφόρησαν στην Κίνα περίπου 128.000 σύντομα δραματικά βίντεο, με πάνω από το 95% αυτών να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπιέζοντας δραματικά το κόστος και τον χρόνο παραγωγής.

Το αληθινό κόστος: Η παγίδα της διανομής

Παρά το χαμηλό κόστος δημιουργίας, που συχνά περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες γιουάν το περιθώριο κέρδους συμπιέζεται από τις δαπάνες προσέλκυσης θεατών.

Το κόστος αγοράς 1.000 εμφανίσεων διαφημιστικών προβολών (CPM) εκτοξεύθηκε από τα 50–80 γιουάν στα 150–200 γιουάν, ενώ σε περιόδους αιχμής ξεπερνά τα 300 γιουάν. Την ίδια στιγμή, οι καμπάνιες προσέλκυσης χρηστών πληρώνουν κατά μέσο όρο 2,3 φορές πάνω από το σημείο αναφοράς της Mintegral για Android ανά εγκατάσταση εφαρμογής, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνονται και ο αριθμός των ενεργών διαφημιζόμενων υπερδιπλασιάζεται.

Η οργανική ανακάλυψη τέτοιων εφαρμογών θεωρείται ελάχιστη, καθιστώντας την επιθετική πληρωμένη διαφήμιση (performance marketing) τον μοναδικό δρόμο βιωσιμότητας.

Το φαινόμενο «Niu Lai» και η μάχη του χρόνου

Η απουσία υψηλού προϋπολογισμού δεν εμποδίζει την εμπορική επιτυχία, όπως απέδειξε η ταινία κινουμένων σχεδίων «Niu Lai». Με ανεπίσημο προϋπολογισμό παραγωγής μόλις 200 δολαρίων, η ταινία απέφερε 45,5 εκατομμύρια γιουάν (6,76 εκατομμύρια δολάρια) στο κινεζικό box office μέσα σε τρεις εβδομάδες — κερδίζοντας το κοινό κυρίως όταν έγινε viral για την αμφιλεγόμενη ποιότητά της.

Όλες οι πλατφόρμες ψυχαγωγίας ανταγωνίζονται για τον χρόνο του χρήστη, ο οποίος αποτελεί πεπερασμένο πόρο. Ωστόσο, αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι τα micro-dramas δεν απειλούν να εκτοπίσουν τον παραδοσιακό κινηματογράφο.

Ενώ τα σύντομα βίντεο προσφέρουν άμεση ικανοποίηση με ελάχιστη δέσμευση, οι παραγωγές υψηλής ποιότητας διατηρούν αξεπέραστα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το θέαμα της μεγάλης οθόνης, το κύρος, τη βαθύτερη αξία καταλόγου και τη δυνατότητα δημιουργίας πολυδιάστατων franchise.

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