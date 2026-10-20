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Η Ρωσία δεν επιδιώκει μόνο την επικράτηση στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει συνολικά την πολιτική τάξη της Ευρώπης, προειδοποιεί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απειλή που προέρχεται από τη Μόσχα εξακολουθεί, όπως εκτιμά, να υποτιμάται από μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τη Δευτέρα, ο Μερτς υποστήριξε ότι οι επιδιώξεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εκτείνονται πολύ πέρα από την απόκτηση εδαφών στην Ουκρανία και συνδέονται με την προσπάθεια αποδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι υποτιμάται η ρωσική επιρροή στις κοινωνίες μας», δήλωσε.

«Η Ρωσία βρίσκεται σε πορεία αποσταθεροποίησης ολόκληρης της πολιτικής τάξης της ευρωπαϊκής ηπείρου», πρόσθεσε.

«Δεν επιδιώκουν μόνο εδάφη στην Ουκρανία»

Ο Γερμανός καγκελάριος εκτιμά ότι πολλοί Ευρωπαίοι, ακόμη και στη Γερμανία, δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τις στρατηγικές επιδιώξεις του Κρεμλίνου.

«Δεν βλέπουν ποιος είναι πραγματικά ο στόχος της Ρωσίας. Δεν πρόκειται μόνο για εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία. Φοβούνται τη δημοκρατία, τις ανοιχτές κοινωνίες και την επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εντάσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Από το 2014, όταν η Ρωσία πραγματοποίησε τις πρώτες στρατιωτικές επεμβάσεις στην Ουκρανία, οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιδεινωθεί, ενώ έχουν καταγραφεί πολυάριθμες καταγγελίες για προσπάθειες υπονόμευσης ευρωπαϊκών θεσμών.

Καθώς ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες στο ουκρανικό μέτωπο, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν ότι το Κρεμλίνο έχει εντείνει επιχειρήσεις που αποσκοπούν στη δοκιμασία των αντοχών και των αντιδράσεων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Γερμανία: Κατηγορίες για επιθέσεις με drones και «σκιώδη πόλεμο»

Η γερμανική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από αποτυχημένη επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο.

Το περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Αρχές, σε μια σειρά ενεργειών που αποδίδονται στη Ρωσία ή σε συμμάχους της.

Η ένταση έχει ήδη οδηγήσει σε διπλωματικά αντίμετρα.

Νωρίτερα φέτος, η Γερμανία έκλεισε το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και το πολιτιστικό κέντρο Russian House στο Βερολίνο. Σε απάντηση, η Μόσχα προχώρησε στο κλείσιμο παραρτημάτων του γερμανικού πολιτιστικού ινστιτούτου Goethe στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Γερμανία έχει μετατραπεί σε βασικό αντίπαλο της Ρωσίας σε έναν «σκιώδη πόλεμο».

Όπως ανέφερε, η απειλή από τη Μόσχα έχει αποκτήσει «νέα, πιο επικίνδυνη διάσταση», αυξάνοντας τον κίνδυνο η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να βρεθεί αντιμέτωπη με μια βίαιη σύγκρουση.

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία χωρίς αμερικανική χρηματοδότηση

Ο Μερτς αναφέρθηκε και στο ολοένα μεγαλύτερο βάρος που αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας.

Όπως υποστήριξε, η Γερμανία, μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς και μη αμερικανικούς συμμάχους, συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες της Ουκρανίας σε αμυντικό εξοπλισμό και χρηματοδότηση, χωρίς τη συνδρομή της Ουάσιγκτον στις σχετικές δαπάνες.

«Είναι πραγματικά μια τεράστια προσπάθεια για τους προϋπολογισμούς μας, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

«Ωστόσο, το κάνουμε και προσπαθούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος», πρόσθεσε.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τις αυξανόμενες διαφωνίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Κίεβο για τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να παραχωρήσει εδάφη ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν άμεσα τις αμερικανικές δυνατότητες στην αντιαεροπορική άμυνα και στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Νέες συνομιλίες στη Νορβηγία και πιέσεις από την Ουάσιγκτον

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη στη Νορβηγία για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές προετοιμασίες, στο Όσλο αναμένεται να βρεθεί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και να αποδεχθεί παραχωρήσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Κυριακή, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιβραδύνουν σκόπιμα τις ταχύτητες του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, το οποίο είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις των ουκρανικών δυνάμεων.

Υποστήριξε επίσης ότι καθυστερούν οι ήδη περιορισμένες παραδόσεις αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, την ώρα που οι ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για τις ουκρανικές πόλεις.

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις για να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν υποστηρίζει πως αυτός είναι απαραίτητα ο στόχος των Αμερικανών εταίρων του.

«Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν πως ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα εις βάρος της Ουκρανίας. Αλλά έτσι φαίνεται», ανέφερε.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το πετρέλαιο και οι νέες τριβές

Οι σχέσεις Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις κυρώσεις και την ενεργειακή αγορά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αντάλλαγμα την προσφορά περιορισμένων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματός του, όταν δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι θα εξαιρούσε μέρος των προβλέψεων νέου νόμου για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανήλθε με νέα κριτική προς τον Ζελένσκι.

«Δεν ξέρει τι λέει», δήλωσε αναφερόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου εδώ και πολύ καιρό.

«Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία. Εκείνοι δεν μας έχουν δώσει τίποτα», πρόσθεσε.

Μερτς προς Τραμπ: «Μια σταθερή Ευρώπη είναι και προς το συμφέρον των ΗΠΑ»

Ο Γερμανός καγκελάριος αναγνώρισε ότι οι διατλαντικές σχέσεις περνούν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, τονίζοντας ότι επιχειρεί να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στρατηγική σημασία μιας ισχυρής Ευρώπης.

«Προσπαθώ να πείσω τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε φορά που τον συναντώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι και προς το δικό του συμφέρον», ανέφερε.

«Μια σταθερή Ευρώπη, μια σταθερή ευρωπαϊκή ήπειρος και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί ως εταίρος στον κόσμο είναι κάτι πολύτιμο και για τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Ο Μερτς επανέλαβε ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση αποτελεί η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

«Αυτό δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση», ξεκαθάρισε.

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και προχωρούν σε αλλαγές στην αμυντική τους πολιτική, ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε ακούσει το καμπανάκι αφύπνισης», τόνισε.

«Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας ανεξάρτητα, μέσα στο ΝΑΤΟ», κατέληξε.