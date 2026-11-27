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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέο πακέτο δανείων και επιχορηγήσεων ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη του στρατιωτικού κενού που δημιουργεί η σταδιακή απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων και μέσων από την Ευρώπη, καθώς η ήπειρος επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης θα ακολουθήσει το περσινό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ (165 δισ. δολαρίων), το οποίο παρείχε στα κράτη-μέλη της ΕΕ χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών, έπειτα από δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τεχνικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας, τις οποίες η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ περιορίζει σταδιακά στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Παρότι το συνολικό ύψος του νέου σχεδίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η εφαρμογή του αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και η χρηματοδότησή του θα προέλθει εν μέρει από δανεισμό και εν μέρει από πόρους του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο.

Το πρόγραμμα θα αποτελούσε ένα φιλόδοξο επόμενο βήμα στις προσπάθειες της ΕΕ να αποκτήσει στρατιωτική αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας ολοένα πιο επιθετικής Ρωσίας και με αυξανόμενες αμφιβολίες για τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να υπερασπιστεί τους υπόλοιπους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Οι κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες που λείπουν από την Ευρώπη

Η τελική μορφή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τις διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το ΝΑΤΟ, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες κάθε χώρας. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι στρατιωτικές δυνατότητες που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο ή εκείνες που θα αποφασίσουν να αποσύρουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει δραστικές περικοπές στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης και στον στρατιωτικό εξοπλισμό που θα ήταν διατεθειμένη να αποστείλει στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση πολέμου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να αυξάνουν τις αμυντικές επενδύσεις τους μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από τις ΗΠΑ όσον αφορά στις λεγόμενες στρατηγικές υποστηρικτικές δυνατότητες (strategic enablers).

Πρόκειται για εξοπλισμό και μέσα που επιτρέπουν στις ένοπλες δυνάμεις να αναπτύσσονται, να υποστηρίζουν και να συντονίζουν επιχειρήσεις, καθώς και να συλλέγουν πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη σημασία αυτών των «κρίσιμων μέσων υποστήριξης και πολλαπλασιαστών ισχύος, στους οποίους στηρίζεται κάθε αξιόπιστη άμυνα».

Η Κομισιόν επεξεργάζεται πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα που «θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ΕΕ έχει προσδιορίσει μια σειρά τομέων προτεραιότητας για κοινές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων η ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, καθώς και η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και η αναγνώριση.

Ωστόσο, τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης στον υφιστάμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει την περίοδο έως το τέλος του 2027.

Οι περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τα αδιάθετα δάνεια του SAFE

Το πρόγραμμα SAFE σχεδιάστηκε για να καλύψει μέρος των αναγκών χρηματοδότησης των αμυντικών δαπανών μέχρι την έναρξη του επόμενου επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το 2028.

Η αρχική πρόταση για τον νέο προϋπολογισμό προέβλεπε δαπάνες 130 δισ. ευρώ για την άμυνα, περίπου το ήμισυ των οποίων θα κατευθυνόταν στην ανάπτυξη στρατηγικών υποστηρικτικών δυνατοτήτων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η χρηματοδότηση για την άμυνα και το διάστημα μειώθηκε κατά 30%, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας, Αντριους Κουμπίλιους.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η περικοπή θα «θέσει σε κίνδυνο τα σημαντικότερα πανευρωπαϊκά προγράμματα», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στις στρατηγικές υποστηρικτικές δυνατότητες, στέλνοντας λανθασμένο μήνυμα στη Ρωσία, την ώρα που ο πρόεδρός της, Βλαντίμιρ Πούτιν, κλιμακώνει τον πόλεμο.

Περίπου 21 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμα δάνεια του προγράμματος SAFE δεν έχουν ακόμη ζητηθεί από τα κράτη-μέλη.

Η ΕΕ εκτιμά ότι για περίπου το ήμισυ αυτού του ποσού θα υποβληθούν αιτήματα χρηματοδότησης από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, ενώ το υπόλοιπο θα διοχετευθεί στον νέο γύρο χρηματοδότησης.

Τα δάνεια που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών-μελών είναι οικονομικά πιο συμφέροντα σε σχέση με τον μεμονωμένο δανεισμό των χωρών από τις αγορές. Πολλές εξ αυτών διαθέτουν, άλλωστε, περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια και βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο δημόσιο χρέος.

Ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το ύψος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον τομέα της άμυνας, ζητώντας τη διάθεση περισσότερων πόρων.

«Το μήνυμά μου για σήμερα: μια Ευρώπη που επιλέγει το χαμηλό κόστος θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος», ανέφερε την Πέμπτη σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η ασφάλεια έχει τίμημα. Τόσο απλά».