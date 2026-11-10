Απώλειες 4,9% κατέγραψε τον Οκτώβριο το macro hedge fund του Κρις Ρόκος, προστιθέμενο σε μια σειρά μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων που υπέστησαν ζημιές, καθώς διαδοχικές αναταράξεις κλόνισαν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η πτώση περιόρισε τα κέρδη του fund από την αρχή του έτους σε περίπου 8%, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν είναι δημόσια.

Εκπρόσωπος της Rokos Capital Management, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 22 δισ. δολαρίων, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τα hedge funds κατέγραψαν εκτεταμένες απώλειες τον Οκτώβριο, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές συνέπεσε με το εκλογικό σοκ στη Βραζιλία και τις βίαιες διαδηλώσεις στη Γαλλία, πλήττοντας ορισμένους από τους πιο καταξιωμένους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως.