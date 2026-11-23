Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική αλλαγή στρατηγικής καταγράφεται στα hedge funds, τα οποία εγκαταλείπουν τις τοποθετήσεις στις μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στο χρηματιστηριακό ράλι των τελευταίων ετών, με την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τη ρομποτική να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley, οι διαχειριστές κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου έχουν αποκτήσει συνολικά αρνητική καθαρή έκθεση στις λεγόμενες «μετοχές momentum», δηλαδή σε τίτλους που παρουσιάζουν ισχυρή χρηματιστηριακή δυναμική και έχουν υπεραποδώσει το προηγούμενο διάστημα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025 που οι καθαρές τοποθετήσεις των hedge funds στην κατηγορία αυτή γίνονται αρνητικές, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναστροφή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, οι ανοδικές θέσεις των hedge funds στις συγκεκριμένες μετοχές είχαν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτιζαν στη συνέχιση της ανόδου των τεχνολογικών εταιρειών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αλλαγή στάσης αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τους κινδύνους αυστηρότερης ρύθμισης του κλάδου στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Από τις ρευστοποιήσεις μετοχών στις πιέσεις των δεικτών

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η τελευταία χρηματιστηριακή διόρθωση ξεκίνησε από την προσπάθεια των hedge funds να περιορίσουν το επενδυτικό τους ρίσκο, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα πωλήσεων που επηρεάζει πλέον ολόκληρους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Όπως αναφέρουν οι χρηματιστές της τράπεζας που εξυπηρετούν θεσμικούς πελάτες, οι ρευστοποιήσεις απέκτησαν συστηματικό χαρακτήρα, καθώς οι πιέσεις μεταφέρθηκαν από μεμονωμένες μετοχές σε επενδυτικά προϊόντα που παρακολουθούν χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η εξέλιξη αυτή διεύρυνε τις απώλειες των hedge funds που επενδύουν επιλεκτικά σε μετοχές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Morgan Stanley, τα ασιατικά hedge funds με στρατηγικές επιλογής μετοχών κατέγραφαν απώλειες 2,9% από την αρχή Νοεμβρίου έως τις 19 του μήνα, ενώ οι αντίστοιχες απώλειες των αμερικανικών κεφαλαίων εκτιμώνται σε 1,6%.

Οι πιέσεις αυτές περιόρισαν σημαντικά και τις αποδόσεις που είχαν πετύχει από την αρχή του έτους.

Ειδικότερα, τα αμερικανικά hedge funds με στρατηγικές long-short σε μετοχές, οι οποίες συνδυάζουν ανοδικές και πτωτικές τοποθετήσεις, εμφανίζουν πλέον κέρδη μόλις 4,4% για το 2026.

Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η απόδοση των αντίστοιχων ασιατικών κεφαλαίων, η οποία έχει υποχωρήσει στο 1,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της Morgan Stanley με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου και δεν περιλαμβάνουν τη μεγάλη πτώση που σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ο παγκόσμιος δείκτης MSCI World κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια απώλειά του εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Στο επίκεντρο των πωλήσεων Κίνα, Ιαπωνία και Ταϊβάν

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των ρευστοποιήσεων την περασμένη εβδομάδα, με τις πωλήσεις να κατανέμονται περίπου ισόποσα μεταξύ Κίνας, Ιαπωνίας και Ταϊβάν.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στους κλάδους που είχαν επωφεληθεί περισσότερο από το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι ημιαγωγοί, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι εταιρείες διαδικτύου αντιπροσώπευαν το 75% των συνολικών πωλήσεων στην περιοχή.

Η συγκέντρωση των ρευστοποιήσεων στους συγκεκριμένους τομείς αναδεικνύει το μέγεθος της μεταστροφής του επενδυτικού κλίματος, καθώς οι ίδιοι κλάδοι είχαν αποτελέσει βασικούς μοχλούς της ανόδου σε αρκετές ασιατικές αγορές.

Η αποχώρηση των hedge funds περιόρισε σημαντικά και τη συνολική έκθεσή τους στις ασιατικές μετοχές.

Από τα μέσα του έτους, η καθαρή έκθεση στην περιοχή έχει μειωθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 22% του παγκόσμιου επιπέδου έκθεσης, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Η καθαρή έκθεση αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ ανοδικών και πτωτικών τοποθετήσεων και αποτελεί βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τους διαχειριστές.

Μειώνεται δραστικά η μόχλευση των hedge funds

Ακόμη πιο χαρακτηριστική της αλλαγής στρατηγικής είναι η έντονη μείωση της καθαρής μόχλευσης, καθώς τα hedge funds περιορίζουν την έκθεσή τους στις αγορές.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η καθαρή μόχλευση των αμερικανικών hedge funds που επιλέγουν μετοχές έχει υποχωρήσει στο 41%, ενώ για τα ασιατικά κεφάλαια με στρατηγικές long-short διαμορφώνεται στο 48%.

Και οι δύο δείκτες βρίσκονται πλέον κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2010, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των διαχειριστών.

Παράλληλα, τα hedge funds εμφανίζονται πλέον να έχουν χαμηλότερη έκθεση στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης από εκείνη που θα αντιστοιχούσε στη στάθμισή τους στην ευρύτερη αγορά.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όταν οι μετοχές AI αποτελούσαν βασικό πυλώνα των επενδυτικών στρατηγικών τους.

Πάντως, η Morgan Stanley σημειώνει ότι, αν και τα hedge funds παρέμειναν καθαροί πωλητές μετοχών την περασμένη εβδομάδα, η άμεση επίδρασή τους στη διαμόρφωση των τιμών ήταν μικρότερη σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι πωλήσεις έχουν πλέον επεκταθεί στα προϊόντα που παρακολουθούν δείκτες, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μεμονωμένους τίτλους.

JPMorgan: Η αντίδραση που δεν έχει έρθει

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η JPMorgan, η οποία διαπιστώνει ότι η έκταση της μείωσης των επενδυτικών θέσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε ιστορική σύγκριση.

Σύμφωνα με σημείωμα της ομάδας Data Assets and Alpha της τράπεζας, επίσης με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου, η πτώση της καθαρής μόχλευσης από τα υψηλά δωδεκαμήνου είναι συγκρίσιμη με ορισμένα από τα πιο ακραία επεισόδια απομόχλευσης που έχουν σημειωθεί από το 2018.

Η JPMorgan επισημαίνει ότι, ιστορικά, οι περίοδοι έντονων καθαρών πωλήσεων από hedge funds που συμπίπτουν με χρηματιστηριακή πτώση συνήθως ακολουθούνται από ανάκαμψη των αγορών μέσα στον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχη αντίδραση, παρά τη σημαντική μείωση των επενδυτικών θέσεων και της μόχλευσης.