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Ο Καναδός δισεκατομμυριούχος Πρεμ Γουάτσα εκτιμά ότι η εξαγορά της IDBI Bank από τη Fairfax Financial Holdings της οποίας ηγείται, θα αποδώσει σημαντικά οφέλη, χάρη στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ινδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Economic Times που επικαλείται το Bloomberg.

Γνωστός για την επενδυτική στρατηγική του, η οποία βασίζεται στην απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και προοπτικές ανάπτυξης και μετασχηματισμού, ο Γουάτσα δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός πρόκειται να καταστήσει τη χώρα «πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις». «Πιστεύω ότι η Ινδία θα γνωρίσει μια οικονομική άνθηση την επόμενη δεκαετία, με ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις», ανέφερε.

Η εξαγορά του 60,7% της IDBI Bank από τη Fairfax, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ινδίας, καθώς ξένοι επενδυτές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως.

Η συμφωνία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της χώρας.

Η εξαγορά διευρύνει σημαντικά την παρουσία της Fairfax στην Ινδία, όπου ήδη διατηρεί επενδύσεις στην CSB Bank Ltd. και την IIFL Capital Services Ltd.

Η IDBI Bank, η οποία στο παρελθόν επιβαρυνόταν από μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει πλέον αφήσει πίσω της μια εκτεταμένη διαδικασία εξυγίανσης. Τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στην κερδοφορία, καθώς η κεφαλαιακή ενίσχυση και οι εντατικές προσπάθειες ανάκτησης οφειλών συνέβαλαν στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Όπως δήλωσε ο Γουάτσα στην Economic Times, η Fairfax εστίασε στις προοπτικές της τράπεζας, καθώς τα προβλήματά της είχαν εμποδίσει την επέκτασή της.

«Θα φροντίζουμε πάντα να διατηρείται η οικονομική της ευρωστία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της τράπεζας και της ευημερίας των εργαζομένων της.