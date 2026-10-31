Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε σημαντική αναθεώρηση των χρηματοδοτικών της σχεδίων προχωρά η OpenAI, μειώνοντας κατά 10 δισ. δολάρια το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει από επενδυτές, καθώς η έντονη υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών και η προετοιμασία της ανταγωνίστριας Anthropic για είσοδο στο χρηματιστήριο δυσχεραίνουν την εξασφάλιση νέων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT επιδιώκει πλέον να συγκεντρώσει περίπου 20 δισ. δολάρια, με αποτίμηση 1,25 τρισ. δολαρίων.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε άντληση 30 δισ. δολαρίων, με την αποτίμηση της εταιρείας να τοποθετείται στα 1,4 τρισ. δολάρια.

Η αναπροσαρμογή αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στα τεράστια ποσά που διοχετεύονται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές αρχίζουν να αμφισβητούν το κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν ανάλογες αποδόσεις.

Οι επενδυτές περιορίζουν τις δεσμεύσεις τους

Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένοι επενδυτές έχουν ήδη μειώσει τα ποσά που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν στον νέο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI.

Η εξέλιξη συμπίπτει με το ευρύτερο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς οι ανησυχίες για το κόστος ανάπτυξης υποδομών AI επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Nasdaq 100 κατέγραψε πτώση 3,5% την Παρασκευή, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις στον κλάδο.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η OpenAI βρισκόταν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την άντληση κεφαλαίων, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 1,25 τρισ. δολάρια.

Η μείωση του στόχου χρηματοδότησης καταδεικνύει ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου δεν μένουν ανεπηρέαστες από τη μεταβολή της στάσης των επενδυτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ποιοι επενδυτές ετοιμάζονται να χρηματοδοτήσουν την OpenAI

Παρά τη μείωση του επιδιωκόμενου ποσού, το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων παραμένει ισχυρό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια ομάδα επενδυτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία συμμετέχει και η κρατικά υποστηριζόμενη MGX, αναμένεται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του νέου γύρου.

Στα επενδυτικά σχήματα που σχεδιάζουν να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται επίσης η ιαπωνική SoftBank Group και μεγάλα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, όπως οι Sequoia Capital, Coatue Management, Founders Fund και Andreessen Horowitz.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η OpenAI, η Sequoia, η Founders Fund και η SoftBank αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Από την πλευρά τους, η MGX, η Coatue και η Andreessen Horowitz δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.

Anthropic: Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αυξάνει τον ανταγωνισμό

Πρόσθετη πίεση στα χρηματοδοτικά σχέδια της OpenAI ασκεί η ανταγωνίστρια Anthropic, η οποία, σύμφωνα με τους Financial Times, προετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τον επόμενο μήνα.

Η αποτίμησή της αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 1,5 τρισ. δολάρια, επίπεδο υψηλότερο από την αποτίμηση που επιδιώκει σήμερα η OpenAI.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέο ανταγωνισμό για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν διαφορετικές ευκαιρίες τοποθετήσεων στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικείμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic προστίθεται έτσι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η OpenAI για την ολοκλήρωση του νέου γύρου χρηματοδότησης.

Ο προηγούμενος γύρος των 122 δισ. και τα σχέδια για IPO

Η OpenAI είχε ήδη αντλήσει 122 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, σε έναν από τους μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης που έχουν πραγματοποιηθεί στον τεχνολογικό κλάδο.

Παρά το τεράστιο αυτό ποσό, η εταιρεία αναζητεί εκ νέου κεφάλαια, προκειμένου να υποστηρίξει τα φιλόδοξα σχέδιά της για την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών.

Η κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων, η εξασφάλιση προηγμένων επεξεργαστών και η εκπαίδευση ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν επενδύσεις πρωτοφανούς μεγέθους.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η OpenAI προετοιμάζεται και για πιθανή δική της εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2027.

Η μείωση του νέου χρηματοδοτικού στόχου αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε μια περίοδο κατά την οποία ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη συνυπάρχει με αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος, τον δανεισμό και την απόδοση των επενδύσεων.

Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, η OpenAI καλείται πλέον να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των σχεδίων της σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό περιβάλλον.