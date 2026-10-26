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Με 55 έργα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη των πέντε νικητών του ομώνυμου ανοιχτού καλλιτεχνικού διαγωνισμού, εγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο. Η έκθεση ανοίγει στο κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, ενώ στους πέντε δημιουργούς που διακρίθηκαν απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους €20.000.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, Ιστορικού Τέχνης, συγκεντρώνει τα έργα που διακρίθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από χίλιες συμμετοχές που υποβλήθηκαν στον δεύτερο ανοιχτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό της ΔΕΗ. Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, design, κινούμενη εικόνα, ηχητικές δημιουργίες, εγκαταστάσεις και performance συνθέτουν μια πολυσυλλεκτική έκθεση σύγχρονης τέχνης, μέσα σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική κληρονομιά της χώρας.

Οι δημιουργοί προσέγγισαν την ιστορία και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ μέσα από διαφορετικά μέσα και σύγχρονες καλλιτεχνικές γλώσσες, αξιοποιώντας παράλληλα υλικό από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ. Τα έργα φωτίζουν έτσι διαφορετικές πτυχές της διαδρομής της ΔΕΗ για περισσότερα από 75 χρόνια και της σχέσης της με την ελληνική κοινωνία, μέσα σε έναν χώρο που αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής της ιστορίας.

Στα εγκαίνια της έκθεσης και την τελετή βράβευσης στελέχη της εταιρείας, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από τον χώρο του πολιτισμού και προσκεκλημένοι, περιηγήθηκαν στα 55 έργα που παρουσιάζονται στον Ιστορικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου της ΔΕΗ.

5ο Βραβείο: Auratus Sanguinarius, Βιργινία Μαστρογιαννάκη – Βίντεο

Πέντε βραβεία συνολικής αξίας €20.000

Πέντε από τα 55 έργα της έκθεσης απέσπασαν τα χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού, συνολικού ύψους €20.000. Συγκεκριμένα, το 1ο βραβείο (€8.000) απονεμήθηκε στον Ορέστη Μαυρουδή, το 2ο βραβείο (€5.000) στον Διονύση Χριστοφιλογιάννη και το 3ο βραβείο (€3.000) στην Σοφία Ντώνα. Το 4ο και το 5ο βραβείο, ύψους €2.000 το καθένα, απονεμήθηκαν στους VASKOS (Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης) και τη Βιργινία Μαστρογιαννάκη αντίστοιχα.

Τα πέντε έργα που βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό επέλεξε η επταμελής κριτική επιτροπή, με μέλη τις/τους Κατερίνα Γρέγου, Γιώργο Κουμεντάκη, Χριστόφορο Μαρίνο, Μαρία Μαυροειδή, Έλενα Μαυρομιχάλη, Θούλη Μισιρλόγλου και Γιώργο Τζιρτζιλάκη.

Η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2»

Η έκθεση παρουσιάζεται στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο (Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως,15847 Πειραιάς) και θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027.

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη– Παρασκευή: 17:00 – 21:00

Σάββατο – Κυριακή: 16:00 – 21:00

Κατά τις επίσημες αργίες, η έκθεση θα παραμένει κλειστή

Είσοδος ελεύθερη

Κεντρική φωτογραφία: Λευκό ρεύμα, 2026, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης – Γλυπτική εγκατάσταση