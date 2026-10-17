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Μηχανικός λογισμικού της OpenAI, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρυφή συσκευή ηχογράφησης σε ένα από τα γραφεία της εταιρείας, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος μετά τη σύλληψή του, αρνούμενος ότι η αγορά εισιτηρίου απλής μετάβασης προς τη γενέτειρά του, τη Σαουδική Αραβία, εντασσόταν σε σχέδιο διαφυγής από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Σε δικαστικό υπόμνημα που κατατέθηκε την Παρασκευή, οι δικηγόροι του Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν υποστήριξαν ότι τα ταξιδιωτικά του σχέδια είχαν καταρτιστεί πριν εμπλακεί στην κυβερνητική έρευνα και ζήτησαν την αποφυλάκισή του με εγγύηση.

«Η αγορά εισιτηρίου απλής μετάβασης και η μεταγενέστερη κράτηση της επιστροφής είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει ο κ. Αλφοζάν εδώ και χρόνια», ανέφεραν. «Εργαζόταν ανέκαθεν στον τεχνολογικό κλάδο, όπου καλείται συνεχώς να συμμετέχει σε συναντήσεις της τελευταίας στιγμής, να αναλαμβάνει νέα έργα και να ανταποκρίνεται σε άλλες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, έχει μάθει να αγοράζει εισιτήρια απλής μετάβασης, καθώς αυτό είναι οικονομικότερο από το να αλλάζει τις πτήσεις του την τελευταία στιγμή, ενώ συχνά χρειάζεται να επιστρέφει νωρίτερα από το αναμενόμενο».

Ο Αλφοζάν συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου, περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου εργαζόμενοι της OpenAI εντόπισαν μια συσκευή ηχογράφησης κρυμμένη πίσω από τηλεόραση, σε αίθουσα συνεδριάσεων στελεχών της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η OpenAI γνωστοποίησε ότι τον απέλυσε την ίδια ημέρα με τη σύλληψή του.

Το περιστατικό, το οποίο έχει προσελκύσει τη προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη ανταγωνίζονται εντατικά για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αλφοζάν, η σύζυγός του και ένα ακόμη μέλος της οικογένειάς του είχαν κλείσει εισιτήρια απλής μετάβασης από το Σαν Φρανσίσκο προς τη Σαουδική Αραβία, μέσω Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσαν οι εισαγγελείς μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του. Εκείνη την περίοδο, οι εισαγγελικές αρχές ζητούσαν να παραμείνουν απόρρητα το ένταλμα σύλληψης και άλλα σχετικά έγγραφα.

«Ο κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα —και θα έχει κίνητρο— να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα, εάν πληροφορηθεί την ύπαρξη της υπόθεσης πριν από τη σύλληψή του», ανέφεραν οι δικηγόροι της κυβέρνησης.

Ωστόσο, στο υπόμνημα της Παρασκευής, οι συνήγοροι του Αλφοζάν υποστήριξαν ότι ο χρόνος και οι συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε το ταξίδι του «αποδυναμώνουν τη θεωρία της κυβέρνησης».

Όπως ανέφεραν, ο ίδιος αγόρασε το αεροπορικό εισιτήριο στις 13 Σεπτεμβρίου, «δεκαεπτά ημέρες πριν η OpenAI εντοπίσει τη συσκευή που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και είκοσι έξι ημέρες πριν από τη σύλληψή του, όταν δεν υπήρχε καμία έρευνα από την οποία θα μπορούσε να προσπαθεί να διαφύγει».

Οι δικηγόροι της υπεράσπισης υποστήριξαν, αντίθετα, ότι η απόφαση να κλειστεί πτήση για τις 12 Οκτωβρίου ελήφθη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της συζύγου του, η οποία, λόγω των μεταναστευτικών κανονισμών, δεν μπορούσε να παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς είχε λήξει η άδεια εργασίας της.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, ο Αλφοζάν έχει «ολόκληρη τη ζωή του εδώ», στις ΗΠΑ, όπου έφτασε πριν από 15 χρόνια για να ξεκινήσει τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT).

Στη συνέχεια, εργάστηκε για περίπου έξι χρόνια στο Facebook, το οποίο σήμερα ανήκει στη Meta Platforms Inc., καθώς και σε νεοφυή επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, προτού ενταχθεί στην OpenAI το 2025.

Όπως αναφέρεται στο δικαστικό υπόμνημα, ο Αλφοζάν διαθέτει καθεστώς μόνιμου κατοίκου στις ΗΠΑ από το 2020, έχει ταξιδέψει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας 20 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια και αναμένεται σύντομα να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα μέσω πολιτογράφησης.

Επιπλέον, έχει έναν βρέφος γιο με αμερικανική υπηκοότητα και επρόκειτο να ξεκινήσει γονική άδεια στις 19 Οκτωβρίου, ανέφεραν οι δικηγόροι του.

Η υπεράσπιση δήλωσε επίσης ότι το Γενικό Προξενείο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας έχει συμφωνήσει να στηρίξει την αποφυλάκιση του Αλφοζάν υπό επιτήρηση στις ΗΠΑ, με αυστηρούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διεθνών ταξιδιών χωρίς δικαστική έγκριση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, 54 άτομα έχουν αποστείλει επιστολές στο δικαστήριο υπέρ του, μεταξύ των οποίων «ένας γιατρός, μηχανικοί, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, πρώην συγκάτοικοι και φίλοι που τον γνωρίζουν για περισσότερο από μία δεκαετία».

Η ακρόαση για την κράτησή του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου ενώπιον του δικαστή Αλεξ Τσε, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.