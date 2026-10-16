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Η OpenAI αποκάλυψε ότι η εσωτερική έρευνα που πραγματοποιεί μετά τα περιστατικά με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης σε Medicare και Hugging Face κοστίζει στην εταιρεία περισσότερα από 500.000 δολάρια την ημέρα. Για τον έλεγχο αξιοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι τέτοιος που, σύμφωνα με την εταιρεία, ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια για να τα διαβάσει. Η OpenAI επισημαίνει ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να ειδοποιηθούν επιπλέον οργανισμοί για δραστηριότητα των πρακτόρων της που ενδέχεται να τους έχει επηρεάσει.

H εταιρεία γνωστοποίησε ότι πράκτορές της είχαν παραβιάσει τον Ιούνιο κυβερνητική ιστοσελίδα της Νέας Νότιας Ουαλίας, αποκτώντας χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα για δασικές πυρκαγιές τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα.

Πρόκειται για τον έκτο κυβερνητικό ιστότοπο στην Αυστραλία για τον οποίο έχει σταλεί σχετική ειδοποίηση από την OpenAI το τελευταίο διάστημα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, σύμφωνα με την οποία πράκτορες της εταιρείας είχαν παραβιάσει το portal στατιστικών του Medicare, που διαχειρίζεται η Services Australia.

Η χρονική καθυστέρηση στην αποκάλυψη του περιστατικού σε σχέση με την επίθεση στο Medicare αποδίδεται στον εξαιρετικά μεγάλο όγκο πληροφοριών που καλείται να εξετάσει η OpenAI. Σε σχετική ανάρτησή της, η εταιρεία έδωσε μια εικόνα της έκτασης της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δραστηριότητα των πρακτόρων της.

Συνολικά, πρέπει να αναλυθούν 50 petabytes δεδομένων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 50 εκατομμύρια gigabytes. «Εξετάζουμε τα αρχεία μήνα-μήνα, αναζητώντας ενδεχόμενη ακούσια δραστηριότητα πέρα από τα περιστατικά που έχουμε ήδη εντοπίσει», ανέφερε η εταιρεία.

Για να αποτυπώσει το μέγεθος του εγχειρήματος, η OpenAI σημειώνει ότι εάν τα συγκεκριμένα δεδομένα αποτελούνταν αποκλειστικά από απλό αγγλικό κείμενο, ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια συνεχούς ανάγνωσης, χωρίς καμία διακοπή, για να τα εξετάσει στο σύνολό τους.

Η έρευνα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μοντέλα της εταιρείας απέκτησαν ή τροποποίησαν δικαιώματα πρόσβασης σε ιστοσελίδες, χειρίστηκαν κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποίησαν API ή διαχειρίστηκαν άλλα ευαίσθητα διαπιστευτήρια.

Για την επεξεργασία και ανάλυση των αρχείων επιστρατεύεται η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, με το ημερήσιο κόστος της διαδικασίας να υπερβαίνει τα 500.000 δολάρια. Παράλληλα, η OpenAI σχεδιάζει να διαθέσει ακόμη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, καθώς η μέθοδος ελέγχου βελτιστοποιείται.

Μέχρι τα τέλη του προηγούμενου μήνα, περισσότεροι από 100 οργανισμοί είχαν ενημερωθεί ότι ενδέχεται να αποτέλεσαν στόχο δραστηριότητας πρακτόρων της OpenAI. Η εταιρεία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μια τέτοια ειδοποίηση δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποκτήθηκε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες ή ότι παραβιάστηκαν τα συστήματα του εκάστοτε οργανισμού.

Η OpenAI εκτιμά ότι καθώς προχωρά η έρευνα θα προκύψουν επιπλέον περιστατικά, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι οργανισμοί ενδέχεται να ενημερωθούν για συμβάντα τα οποία είχαν σημειωθεί ακόμη και αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Οι οργανισμοί θα ενημερώνονται ιδιωτικά όταν κρίνεται ότι χρειάζεται να ερευνήσουν πιθανές αδυναμίες ή να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας. Ταυτόχρονα, η OpenAI δηλώνει ότι θα δημοσιοποιεί ευρύτερα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των πρακτόρων της και τις αδυναμίες των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας, ώστε τα ευρήματα να αξιοποιούνται από τον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Προτιμούμε να ειδοποιούμε όταν η δραστηριότητα των μοντέλων μας αποκαλύπτει πιθανό κενό ασφαλείας, ακόμη και όταν δεν είναι σαφές αν οι πληροφορίες ήταν δημόσιες, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να διερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα», ανέφερε η εταιρεία.

Η παραβίαση της ιστοσελίδας της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας εντοπίστηκε και, έπειτα από 48 ώρες ελέγχου, η OpenAI ενημέρωσε τόσο την πολιτειακή κυβέρνηση όσο και την Αυστραλιανή Διεύθυνση Σημάτων.

Το περιστατικό στο Medicare είχε ήδη κινητοποιήσει την αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία ζήτησε από υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες να καταγράψουν τα παλαιότερα τεχνολογικά συστήματα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν. Στόχος είναι να περιοριστούν οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικών επιθέσεων ή μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

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