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Αναστάτωση στις αγορές έφεραν οι ανακοινώσεις της OpenAI για έσοδα 50 δισ. δολαρίων στα τέλη Σεπτεμβρίου – 20 δισ. δηλαδή λιγότερα από τις προβλέψεις – με τις μετοχές τεχνολογίας να αντιδρούν βίαια, τώρα ωστόσο εκτιμά ότι τα ετησιοποιημένα έσοδά της θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 70 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2026, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στην αγορά των επιχειρήσεων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η δημιουργός του ChatGPT είχε φτάσει σε ετησιοποιημένα έσοδα περίπου 50 δισ. δολαρίων στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για έναν δείκτη που αποτυπώνει την εκτιμώμενη ετήσια πορεία των πωλήσεων, με βάση τα έσοδα μιας μικρότερης χρονικής περιόδου, και όχι για τα πραγματικά έσοδα ολόκληρου του έτους.

Η εταιρεία παρουσίασε τα συγκεκριμένα στοιχεία σε επενδυτές, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον νέο γύρο χρηματοδότησής της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Η OpenAI βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την άντληση τουλάχιστον 30 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει τα 1,4 τρισ. δολάρια πριν από την εισροή των νέων κεφαλαίων, όπως είχε αποκαλύψει το Bloomberg τον Σεπτέμβριο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η σύγκριση με την Anthropic και οι διαφορετικοί υπολογισμοί

Η OpenAI, η Anthropic και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν συχνά τα ετησιοποιημένα έσοδα ως βασικό δείκτη της αναπτυξιακής τους δυναμικής. Ωστόσο, η μεθοδολογία υπολογισμού δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, γεγονός που δυσκολεύει τις άμεσες συγκρίσεις.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, τα ετησιοποιημένα έσοδα της Anthropic είχαν φτάσει τα 65 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουλίου, αναδεικνύοντας την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο εταιρειών.

Τον περασμένο μήνα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι η OpenAI βρισκόταν ήδη κοντά στα 70 δισ. δολάρια σε ετησιοποιημένα έσοδα, επικαλούμενα εκτιμήσεις επενδυτών.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, η απόκλιση προέκυψε επειδή επενδυτές επιχείρησαν να υπολογίσουν τα έσοδα της OpenAI χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της Anthropic, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά τα έσοδα που προέρχονται από παρόχους υπηρεσιών cloud.

Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street

Οι πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της OpenAI επηρέασαν και τη Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Οι αναφορές ότι τα ετησιοποιημένα έσοδα της εταιρείας ήταν χαμηλότερα από ορισμένες προηγούμενες εκτιμήσεις συνέβαλαν στην πτώση του τεχνολογικού κλάδου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις απώλειες του S&P 500.

Ο Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ δείκτης που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών κατέγραψε απώλειες 3,4%.

Η αντίδραση της αγοράς αποτυπώνει την αυξημένη ευαισθησία των επενδυτών απέναντι στις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου στηρίζονται σε προσδοκίες για ταχεία αύξηση των εσόδων.

Ανάκαμψη στα futures της Wall Street μετά τις διευκρινίσεις για τα έσοδα της OpenAI

Πάντως, οι νεότερες πληροφορίες για την πορεία των εσόδων της OpenAI φαίνεται να περιορίζουν τις ανησυχίες των επενδυτών, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street να κινούνται ανοδικά την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,3% και του Nasdaq 100 κατά 0,4%, καθώς οι εκτιμήσεις για ετησιοποιημένα έσοδα τουλάχιστον 70 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2026 προσέφεραν ανακούφιση στις αγορές, μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές την Πέμπτη. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αποδείξεις ότι η αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δικαιολογήσει τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και κέντρα δεδομένων. Όπως επισήμανε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, παρά τις νέες προβλέψεις της OpenAI, τα ερωτήματα γύρω από τα οικονομικά της μεγέθη έχουν περιορίσει τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η χρηματοδότηση των 30 δισ. δολαρίων και τα σχέδια για IPO

Παράλληλα, η OpenAI έχει μεταθέσει τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο τουλάχιστον έως το 2027, επικαλούμενη την ανάγκη να επικεντρωθεί στις προσπάθειες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, η Anthropic αναμένεται να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) ακόμη και τον Νοέμβριο, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Στο μεταξύ, η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετά επενδυτικά κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ των οποίων και η MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να εξασφαλίσει βασικούς επενδυτές για τον νέο γύρο χρηματοδότησής της.

Η τελευταία μεγάλη άντληση κεφαλαίων της εταιρείας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026, όταν συγκέντρωσε 122 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της, συμπεριλαμβανομένων των νέων κεφαλαίων, να διαμορφώνεται στα 852 δισ. δολάρια.

Η νέα χρηματοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί με τους όρους που συζητούνται, θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη σημαντικό άλμα στην αποτίμηση της OpenAI, την ώρα που ο ανταγωνισμός για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

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