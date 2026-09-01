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Νέα αναταραχή προκαλείται στην κορυφή του αμερικανικού Πενταγώνου, καθώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από επανειλημμένες συγκρούσεις με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Η αποχώρησή του αφήνει τον Στρατό χωρίς σειρά κορυφαίων στελεχών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τον πόλεμο με το Ιράν να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Ντρίσκολ υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί. Την είδηση μετέδωσε πρώτη η Wall Street Journal.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, δήλωσε ότι ο Ντρίσκολ επέδειξε «εξαιρετική ηγεσία» κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, δίνοντας εκ νέου έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη μαχητική ικανότητα, ενώ συμμετείχε επίσης στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Κατά την υποβολή της παραίτησής του, ο Ντρίσκολ φέρεται να μετέφερε προσωπικά στον Τραμπ και την εκτίμησή του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο αμερικανικός Στρατός.

Νέο κενό στην κορυφή του Στρατού

Η παραίτηση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά αποχωρήσεων και αποπομπών από τις ανώτατες βαθμίδες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μήνες νωρίτερα, ο Χέγκσεθ είχε απομακρύνει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, ο οποίος διατηρούσε στενή σχέση συνεργασίας με τον Ντρίσκολ.

Με την αποχώρηση και του τελευταίου, ο αμερικανικός Στρατός μένει χωρίς ηγεσία που να έχει λάβει την προβλεπόμενη έγκριση της Γερουσίας.

Ο Ντρίσκολ ήταν ο 26ος υπουργός Στρατού των ΗΠΑ. Προτάθηκε από τον Τραμπ και επικυρώθηκε από τη Γερουσία το 2025, σε ηλικία μόλις 38 ετών, γεγονός που τον έκανε τον νεότερο άνθρωπο που ανέλαβε ποτέ τη συγκεκριμένη θέση.

Παράλληλα, διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, με τον οποίο γνωρίζονται από την εποχή που φοιτούσαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Οι συγκρούσεις με τον Χέγκσεθ

Η σχέση Ντρίσκολ και Χέγκσεθ ήταν τεταμένη, με τις διαφωνίες τους να επικεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα προσωπικού και επιλογής της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο υπουργός Άμυνας είχε παρέμβει άμεσα σε υποθέσεις του Στρατού, φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις να ζητήσει από τον Ντρίσκολ την απομάκρυνση ανώτερων συμβούλων. Οι κινήσεις αυτές ανέδειξαν τη διαμάχη για το ποιος είχε τον ουσιαστικό έλεγχο των αποφάσεων.

Ο Ντρίσκολ φέρεται επίσης να είχε αντισταθεί σε προσπάθειες αφαίρεσης συγκεκριμένων αξιωματικών από λίστες προαγωγών, μεταξύ των οποίων γυναίκες και μαύροι αξιωματικοί.

Η ένταση κορυφώθηκε με την απομάκρυνση του Ράντι Τζορτζ σχεδόν έναν χρόνο πριν από τη συνήθη ολοκλήρωση της θητείας ενός αρχηγού του Στρατού. Τζορτζ και Ντρίσκολ είχαν στενή συνεργασία και εμφανίζονταν συχνά μαζί, προωθώντας το φιλόδοξο σχέδιό τους για τον μετασχηματισμό του αμερικανικού Στρατού.

Το στοίχημα για έναν διαφορετικό αμερικανικό Στρατό

Οι δύο άνδρες είχαν επιχειρήσει να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό των χερσαίων δυνάμεων και να τις προετοιμάσουν για μια νέα γενιά πολέμου, την ώρα που οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν ανέδειξαν αδυναμίες των υφιστάμενων στρατιωτικών μοντέλων.

Νωρίτερα φέτος, ο Ντρίσκολ συγκέντρωσε μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες και τεχνολογικές εταιρείες σε μια προσπάθεια να καταστήσει τα διαφορετικά οπλικά συστήματα περισσότερο διασυνδεδεμένα και να επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, συμμετείχε στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αλλάξει τη φιλοσοφία των αμυντικών προμηθειών. Αντί της παραδοσιακής έμφασης σε ολοένα πιο προηγμένα και ακριβά οπλικά συστήματα, προωθούσε λύσεις που μπορούν να κατασκευάζονται φθηνότερα, ταχύτερα και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

Τον Ιούνιο είχε καλέσει τις αμυντικές εταιρείες να αναπτύξουν ταχύτερα φθηνότερους αναχαιτιστές αεράμυνας, ζητώντας επιδείξεις νέων συστημάτων μέσα σε έξι μήνες και έναρξη προμηθειών εντός ενός έτους.

Από το venture capital στη διπλωματία

Πριν αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα, ο Ντρίσκολ δραστηριοποιούνταν στον χώρο του venture capital και επιχείρησε να μεταφέρει μέρος αυτής της επιχειρηματικής λογικής στη διοίκηση του Στρατού.

Η θητεία του συνέπεσε με μια περίοδο σημαντικών αναδιαρθρώσεων και δημοσιονομικών πιέσεων στο Πεντάγωνο.

Η επιρροή του, πάντως, είχε ξεπεράσει τα στενά όρια του Στρατού. Είχε επιλεγεί να συμμετάσχει στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μια επιλογή που είχε προκαλέσει ερωτήματα για το γεγονός ότι ο ρόλος δεν ανατέθηκε στον ίδιο τον υπουργό Άμυνας.

Είχε αναλάβει επίσης έναν εξαιρετικά ασυνήθιστο δεύτερο ρόλο ως υπηρεσιακός επικεφαλής του Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), δημιουργώντας μια πρωτοφανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της στρατιωτικής ηγεσίας και μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιβολής του νόμου.

Η αποχώρησή του, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία αλλαγή προσώπου στο Πεντάγωνο. Έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι ΗΠΑ καλούνται να διαχειριστούν τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν, τις αδυναμίες που ανέδειξαν οι σύγχρονες συγκρούσεις και μια εκτεταμένη προσπάθεια αναμόρφωσης των ενόπλων δυνάμεων.

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