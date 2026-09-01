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Το μεσημέρι η Eurostat ανακοινώνει τις πρώτες εκτιμήσεις (flash estimates) για τον πληθωρισμό Αυγούστου σε Ελλάδα και Ευρωζώνη. Η αγορά κρατά την ανάσα της καθώς, μετά την «ευφορία» που προκάλεσε η δραστική πτώση στο 2,7% που κατέγραψε η Ελλάδα στον εναρμονισμένο δείκτη τον Ιούλιο, το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν αυτή η εικόνα είναι προσωρινή ή αποτελεί την τελευταία στάση, πριν από ένα νέο κύμα ανατιμήσεων.

Η κυβέρνηση λίγο πριν τη ΔΕΘ κρατάει δύο «όπλα» στα χέρια της: την επέκταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο diesel , αλλά και την εθελοντική δέσμευση προμηθευτών και super market για 1.740 είδη σε μειωμένες τιμές που ξεκινά από σήμερα. Ωστόσο, οι διεθνείς περιστάσεις δείχνουν πως ίσως ούτε τα μέτρα αυτά αποδειχθούν αρκετά, αν δεν υπάρξει και μία ακόμα αντίστοιχη εθελοντική δέσμευση του κλάδου της διύλισης.

Το «ντέρμπι» της Ενέργειας

Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει μια δομική αδυναμία: ενώ στο ράφι επιχειρείται «πάγωμα» των τιμών, στην εφοδιαστική αλυσίδα επικρατεί «φωτιά». Η Ελλάδα κατέγραψε μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης στην ΕΕ (+12,1%), ενώ η επιδότηση των 150 εκατ. ευρώ που έχει δεσμευτεί στον «κουμπαρά» για το diesel έως το τέλος του έτους, δύσκολα κρατά την τιμή κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.

Συνολικά η Ελλάδα εμφάνισε 13% ετήσια αύξηση στο κόστος ενέργειας έναντι 10,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικές πιέσεις (Μέση Ανατολή, Ουκρανία) περνούν άμεσα στην αγορά. Με το Brent να κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, η αβεβαιότητα κόστους στη ναυτιλία και η πίεση στα προϊόντα διύλισης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, η όποια «συμφωνία κυρίων» στα ράφια κινδυνεύει να αποδειχθεί άνευ ουσίας, καθώς το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων θα είναι αδύνατο να απορροφηθεί μόνο με εθελοντικές μειώσεις.

ΔΕΘ: Το τελευταίο οχυρό

Με τα σενάρια για την πορεία των διεθνών τιμών Ενέργειας ως το τέλος του έτους να «χτυπάνε κόκκινο» σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, στο οικονομικό επιτελείο εργάζονται πυρετωδώς για σενάρια άμυνας. Η κυβέρνηση κρατά το αποθεματικό των 500-800 εκατ. ευρώ για το 2027 ως «τελευταίο χαρτί», ενώ μεγάλο μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα αφορούν στην ενεργειακή άμυνα της χώρας.

Ωστόσο το ερώτημα παραμένει: είναι οι επιδοτήσεις αρκετές για να τιθασεύσουν έναν πληθωρισμό που πλέον τροφοδοτείται από τη δομική έλλειψη ενεργειακών υποδομών και τη ρευστότητα των γεωπολιτικών εξελίξεων, ή απαιτούνται στρατηγικές κινήσεις (και όχι μόνο στρατηγικές επενδύσεις) για να μην μοιάζουν οι εθελοντικές «προσφορές τιμών» απλώς με σταγόνα στον ωκεανό των ανατιμήσεων; Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό –και πριν καν ξεκινήσει η χειμερινή σεζόν- πώς ξεκινά αυτό το νέο «ντέρμπι» με την ακρίβεια.

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