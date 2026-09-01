Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ανοδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91,20 δολάρια το βαρέλι με άνοδο πέριξ του 0,75%, μετά το αμερικανικό πλήγμα σε νησί στα Στενά και τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και περίπου έναν μήνα.

Το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται πάνω από τα 86,70 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί κατά 2,8% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Ο Αύγουστος της μεγάλης μεταβλητότητας

Το αργό κατάφερε να κλείσει τον Αύγουστο με οριακά κέρδη, έπειτα από έναν μήνα έντονων διακυμάνσεων. Οι τιμές κινήθηκαν ανάλογα με τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου, οι οποίες ενισχύονταν και υποχωρούσαν διαδοχικά, αλλά και με τις δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον ότι θα εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση εξαντλεί τις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τη «μικρό πόλεμο».

Το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν προτού προκαλέσουν ζημιές.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι οι δύο πλευρές μπορεί να εισέλθουν σε νέο κύκλο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Οι traders μειώνουν την έκθεσή τους

Η αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη φάση της σύγκρουσης έχει ήδη επηρεάσει τις τοποθετήσεις στην αγορά πετρελαίου.

«Οι traders μείωσαν τις καθαρές θέσεις τους στο αργό την τελευταία εβδομάδα, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου μπορούν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κανονική διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα αποκατασταθεί σύντομα.

Αρκετοί νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν εκτιμούν ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και για μήνες.

Μεγαλύτερη πίεση σε ντίζελ και καύσιμα

Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν προκαλέσει ακόμη ισχυρότερη άνοδο στα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα σε σχέση με το αργό, καθώς η προσφορά περιορίζεται.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στο ντίζελ, καθώς οι διαταραχές στη λειτουργία και στις μεταφορές προϊόντων περιορίζουν τη διαθέσιμη προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Οι εξαγωγές αργού μέσω Ορμούζ, πάντως, δεν έχουν σταματήσει. Δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να περνούν από τα Στενά, σε αρκετές περιπτώσεις με απενεργοποιημένους αναμεταδότες, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα εντοπισμού τους.

Παραγωγοί του Περσικού Κόλπου, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, συνεχίζουν να εξάγουν μέρος της παραγωγής τους.

Παραμένει ο κίνδυνος για τα δεξαμενόπλοια

Η διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό εξακολουθεί, ωστόσο, να συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους.

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από τρία αγνώστου προέλευσης βλήματα, ενώ εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα και ενισχύει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που παραμένει ενσωματωμένο στις τιμές του πετρελαίου.

Σε πλήρη λειτουργία ξανά το Ruwais

Θετική εξέλιξη για την προσφορά διυλισμένων προϊόντων αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του διυλιστηρίου Ruwais της Abu Dhabi National Oil Co., το οποίο είχε υποστεί ζημιές νωρίτερα στη διάρκεια του πολέμου.

Το Ruwais, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο, λειτουργεί πλέον σε πλήρη δυναμικότητα εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η επαναφορά του έχει συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, προσφέροντας μια ανάσα στην αγορά σε μια περίοδο κατά την οποία οι προμήθειες διυλισμένων προϊόντων παραμένουν ιδιαίτερα πιεσμένες.

Διαβάστε ακόμη

Online στοίχημα: Το λάθος που «ρίχνει» φόρο 33% στα κέρδη

Δεν φταίει η καρέκλα, φταίει η οθόνη

Μειώσεις τιμών: Οι κωδικοί που σπάνε το φράγμα του 10%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ