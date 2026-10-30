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Ένα χάμπουργκερ στο Ντιτρόιτ, πίτσα από βενζινάδικο στην Αϊόβα, ταϊλανδέζικο φαγητό στο Λας Βέγκας και μπάρμπεκιου στο Τέξας. Οι στάσεις Αμερικανών πολιτικών σε τοπικά εστιατόρια μπορεί να φαίνονται συνηθισμένες, όμως πίσω τους βρίσκεται μια μεγαλύτερη ιστορία: η μάχη για τον Λευκό Οίκο το 2028 έχει ήδη αρχίσει.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές δοκιμάζει το διάσημο ButterBurger σε προεκλογική περιοδεία στο Μίσιγκαν. Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, τρώει πίτσα πρωινού στην Αϊόβα, ενώ η Κάμαλα Χάρις συναντά εργαζομένους σε ταϊλανδέζικο εστιατόριο του Λας Βέγκας.

Δεν πρόκειται απλώς για φωτογραφίες από την προεκλογική καθημερινότητα. Είναι μέρος της προσπάθειας πολιτικών και από τα δύο κόμματα να αποκτήσουν μεγαλύτερη εθνική αναγνωρισιμότητα, να ενισχύσουν τις συμμαχίες τους και να προετοιμαστούν για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία. Οι ενδιαφερόμενοι περιοδεύουν, συγκεντρώνουν χρήματα και υποστηρίζουν υποψηφίους του κόμματός τους, χωρίς να χρειάζεται να ανακοινώσουν τις δικές τους φιλοδοξίες.

Το 2028 θα είναι η πρώτη προεδρική αναμέτρηση από το 2016 στην οποία κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν θα διαθέτει εν ενεργεία πρόεδρο που να διεκδικεί επανεκλογή.

Για τους Δημοκρατικούς, το βασικό ερώτημα είναι εάν η επόμενη υποψηφιότητα πρέπει να εκφράζει την προοδευτική πτέρυγα ή να διεκδικεί το πολιτικό κέντρο. Για τους Ρεπουμπλικανούς, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Κανείς από τους βασικούς ενδιαφερομένους δεν έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα. Ορισμένοι, ωστόσο, ενδέχεται να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους πριν από το τέλος του 2026.

Δημοκρατικοί: Δέκα πρόσωπα στο προσκήνιο

Άντι Μπεσίρ, 48 ετών – Κυβερνήτης Κεντάκι

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης μιας κατά βάση Ρεπουμπλικανικής πολιτείας επιχειρεί να αξιοποιήσει την απήχησή του πέρα από τα κομματικά όρια. Περιοδεύει για την ενίσχυση υποψηφίων, ενώ το νέο του βιβλίο τού προσφέρει επιπλέον δημοσιότητα. Έχει παραδεχθεί ότι εξετάζει το πολιτικό του μέλλον και αναμένεται να αποφασίσει μετά τον Δεκέμβριο.

Πιτ Μπούτιτζετζ, 44 ετών – Πρώην υπουργός Μεταφορών

Έχει επισκεφθεί περισσότερες από 35 πολιτείες, στηρίζοντας πάνω από 60 Δημοκρατικούς υποψηφίους. Παρότι απέφυγε να διεκδικήσει εκλογικό αξίωμα στο Μίσιγκαν, παραμένει ιδιαίτερα ενεργός. Δεν έχει επιβεβαιώσει νέα προεδρική προσπάθεια, αλλά θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εκλέξουν έναν ομοφυλόφιλο πρόεδρο.

Ραμ Εμάνουελ, 66 ετών – Πρώην πρέσβης στην Ιαπωνία

Με θητεία ως προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, δήμαρχος του Σικάγου και πρέσβης, διαθέτει μεγάλη πολιτική εμπειρία. Συγκεντρώνει χρήματα για τους Δημοκρατικούς και περιοδεύει σε κρίσιμες πολιτείες. Έχει δηλώσει ανοιχτά ότι σκέφτεται την προεδρία και θα λάβει απόφαση έως το τέλος της χρονιάς.

Κάμαλα Χάρις, 61 ετών – Πρώην αντιπρόεδρος

Μετά την ήττα της από τον Τραμπ το 2024, η Χάρις κράτησε χαμηλότερο προφίλ, αλλά διατήρησε την πολιτική της ομάδα. Παραμένει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, με ισχυρή απήχηση στις γυναίκες και στους μαύρους ψηφοφόρους. Έχει επιστρέψει σε προεκλογικές εκδηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι ξανά υποψήφια.

Γουές Μουρ, 48 ετών – Κυβερνήτης Μέριλαντ

Διεκδικεί δεύτερη θητεία και έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ. Προβάλλει τις προσπάθειές του για μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία του Μέριλαντ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στηρίζει Δημοκρατικούς σε άλλες πολιτείες και, παρότι επικεντρώνεται στην επανεκλογή του, δεν αποκλείει μελλοντικές φιλοδοξίες.

Γκάβιν Νιούσομ, 59 ετών – Κυβερνήτης Καλιφόρνιας

Έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο προβεβλημένους αντιπάλους του Τραμπ, με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προωθεί φιλελεύθερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, ενώ αντιμετωπίζει κριτική για τη στεγαστική κρίση και την αστεγία. Δηλώνει ότι δεν θα διεκδικήσει το χρίσμα εάν αποφασίσει να κατέβει η Κάμαλα Χάρις.

Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, 37 ετών – Βουλευτής Νέας Υόρκης

Μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών, διαθέτει ισχυρή παρουσία στα social media και μεγάλη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων. Η έντονη δραστηριότητά της στο Μίσιγκαν ενισχύει τις συζητήσεις για το μέλλον της. Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνονται τόσο η προεδρία όσο και μια έδρα στη Γερουσία.

Τζον Όσοφ, 39 ετών – Γερουσιαστής Τζόρτζια

Οι αιχμηρές παρεμβάσεις του κατά του Τραμπ και οι πρωτοβουλίες του για την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς έχουν ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά του. Διεκδικεί επανεκλογή στη Γερουσία και αρνείται κατηγορηματικά ότι ενδιαφέρεται για την προεδρία, αν και ορισμένοι υποστηρικτές του εξακολουθούν να συζητούν το ενδεχόμενο.

Τζέι Μπι Πρίτσκερ, 61 ετών – Κυβερνήτης Ιλινόι

Ο δισεκατομμυριούχος κυβερνήτης έχει διαθέσει σημαντικά ποσά για την υποστήριξη Δημοκρατικών υποψηφίων. Ασκεί έντονη κριτική στην πολιτική Τραμπ, ενώ στο Ιλινόι προβάλλει τις παρεμβάσεις του για το κόστος ζωής και τους μισθούς. Αποφεύγει να αποκαλύψει τις προθέσεις του για το 2028.

Τζος Σαπίρο, 53 ετών – Κυβερνήτης Πενσιλβάνιας

Ο κυβερνήτης μιας κρίσιμης εκλογικά πολιτείας διεκδικεί δεύτερη θητεία, προβάλλοντας την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των επενδύσεων. Στηρίζει υποψηφίους για τέσσερις αμφίρροπες έδρες στο Κογκρέσο. Η στάση του απέναντι στο Ισραήλ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Ρεπουμπλικανοί: Πέντε ονόματα στη συζήτηση για τη διαδοχή Τραμπ

Τζέι Ντι Βανς, 42 ετών – Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στις συζητήσεις για το 2028, αν και ο Τραμπ δεν έχει δώσει επίσημη υποστήριξη σε πιθανή υποψηφιότητά του. Περιοδεύει εντατικά για τους Ρεπουμπλικανούς και υπερασπίζεται τις κυβερνητικές επιλογές. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα αποφασίσει για το μέλλον του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Μάρκο Ρούμπιο, 55 ετών – Υπουργός Εξωτερικών

Πρώην αντίπαλος του Τραμπ το 2016 και σήμερα στενός συνεργάτης του, έχει αναλάβει ταυτόχρονα τα καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών και συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Ορισμένα μετριοπαθή στελέχη των Ρεπουμπλικανών τον προτιμούν από τον Βανς. Προς το παρόν, δηλώνει ότι οι κυβερνητικές του υποχρεώσεις δεν του αφήνουν χρόνο να σκεφτεί την προεδρία.

Τεντ Κρουζ, 55 ετών – Γερουσιαστής Τέξας

Είχε διεκδικήσει το Ρεπουμπλικανικό χρίσμα το 2016, όταν κέρδισε τις προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα, πριν ηττηθεί από τον Τραμπ. Σήμερα αποτελεί σύμμαχό του και στηρίζει υποψηφίους του κόμματος. Θεωρεί ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποιος πρέπει να ακολουθήσει τον Τραμπ και δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στη σχετική συζήτηση.

Ρον ΝτεΣάντις, 48 ετών – Κυβερνήτης Φλόριντα

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα το 2024, έχει επικεντρωθεί στην κυβερνητική του ατζέντα για τη μετανάστευση, την εκπαίδευση και τις αμβλώσεις. Η θητεία του ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα επιχειρήσει νέα προεδρική υποψηφιότητα.

Τιμ Σκοτ, 61 ετών – Γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας

Ο μακροβιότερα υπηρετών Αφροαμερικανός γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών, εμφανιζόμενος και στο πλευρό του Τραμπ. Είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει το χρίσμα το 2024, αλλά αποχώρησε νωρίς. Προς το παρόν, δηλώνει ότι σχεδιάζει να διεκδικήσει νέα θητεία στη Γερουσία.

Το πραγματικό διακύβευμα

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αλλά θα λειτουργήσουν και ως σημαντική δοκιμασία για τα πρόσωπα που εξετάζουν την προεδρία το 2028.

Οι Δημοκρατικοί αναζητούν τη φυσιογνωμία της επόμενης ημέρας, ανάμεσα στην προοδευτική πτέρυγα και στο πολιτικό κέντρο. Οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να προσδιορίσουν το μέλλον τους μετά τον Τραμπ, χωρίς να έρθουν σε σύγκρουση μαζί του.

Οι επίσημες υποψηφιότητες μπορεί να αργούν, αλλά οι πολιτικές συμμαχίες, οι περιοδείες και οι κινήσεις προετοιμασίας έχουν ήδη αρχίσει.