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Οι εταιρείες private equity εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά περιθώρια για να αυξήσουν τον δανεισμό των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν διανομές προς τους μετόχους τους, καθώς η μεταβλητότητα στις αγορές καθιστά δυσκολότερες τις αποεπενδύσεις.

Σύμφωνα με τη Moody’s Ratings, οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από επενδυτικά κεφάλαια εξαγορών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική θα μπορούσαν να αναλάβουν πρόσθετο χρέος ύψους περίπου 41 δισ. ευρώ, προτού η μόχλευσή τους φτάσει σε επίπεδα που θα δημιουργούσαν κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτό το περιθώριο αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις λεγόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις μέσω δανεισμού για τη διανομή μερισμάτων (dividend recapitalizations), έως ότου ανακάμψει η δραστηριότητα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης.

Τα υψηλότερα επιτόκια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η απόσταση μεταξύ των τιμών που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οι αγοραστές και εκείνων που ζητούν οι πωλητές έχουν επιβραδύνει τις αποεπενδύσεις, περιορίζοντας τις διανομές προς τους επενδυτές σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα ιστορικά δεδομένα.

Ως απάντηση, οι εταιρείες private equity αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους άντλησης ρευστότητας, μεταξύ των οποίων η λήψη δανείων με βάση τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου τους και η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτικά οχήματα συνέχισης διακράτησης (continuation vehicles).

Σε μία από τις συναλλαγές που τιμολογήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ισπανική εταιρεία λιανικής πώλησης καυσίμων Plenergy άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω μοχλευμένου δανείου, μέρος των οποίων προορίζεται για τη χρηματοδότηση διανομής μερίσματος μέσω δανεισμού.

Η ζήτηση από τους επενδυτές ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να μειώσει το περιθώριο επιτοκίου του δανείου από τις 400 στις 375 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς.

Αντίστοιχα, η εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής Sunday Natural ολοκλήρωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου τη διαδικασία τιμολόγησης χρηματοδότησης ύψους 515 εκατ. ευρώ, με στόχο τη διανομή κεφαλαίων στους μετόχους της.

Ο κίνδυνος υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης

Οι ανακεφαλαιοποιήσεις μέσω δανεισμού για τη διανομή μερισμάτων προσφέρουν στις εταιρείες private equity έναν τρόπο να αντλούν αξία από τις επενδύσεις τους όταν η πώληση μιας επιχείρησης ή η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο αποδεικνύεται δύσκολη.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση με χρέος για τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου τους, πολλές από τις οποίες εμφανίζουν ήδη υψηλά επίπεδα μόχλευσης.

Σύμφωνα με τη Moody’s, το τελευταίο κύμα τέτοιων συναλλαγών δεν έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες υποβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς οι περισσότερες πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με ισχυρές επιδόσεις και επαρκείς ταμειακές ροές, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τον πρόσθετο δανεισμό.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι εταιρείες που προχωρούν σε τέτοιου είδους συναλλαγές έχουν συχνά δημιουργήσει σημαντικό περιθώριο ασφαλείας κατά το έτος που προηγείται της χρηματοδότησης, σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου τους.

Συνολικά, οι εταιρείες εξαγορών εξακολουθούν να διακρατούν μη ρευστοποιημένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,8 τρισ. δολαρίων, ενώ η μέση περίοδος διακράτησης των επενδύσεών τους έχει αυξηθεί στα επτά χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε νωρίτερα φέτος η Bain & Co.

Η διάρκεια διακράτησης των επενδύσεων αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2010 ο αντίστοιχος μέσος όρος ανερχόταν σε πέντε χρόνια.

Παρότι δεν αναμένεται το σύνολο των 41 δισ. ευρώ του πρόσθετου δανεισμού να κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση διανομών μερισμάτων, η στρατηγική αυτή εκτιμάται ότι θα παραμείνει ελκυστική για επιχειρήσεις με ισχυρή ρευστότητα, περιορισμένες δυνατότητες επανεπένδυσης και περίοδο διακράτησης μεγαλύτερη από τον συνήθη ορίζοντα των τεσσάρων έως πέντε ετών.

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