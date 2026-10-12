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Μειώνονται κι άλλο οι διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων για την Αθήνα, είτε πρόκειται για πωλήσεις είτε για ενοικιάσεις κατοικιών με τα σπίτια που προορίζονται ειδικά για μίσθωση να έχουν παρουσιάσει μέσα σε ένα χρόνο διψήφιο ποσοστό μείωσης.

Το έλλειμμα της διαθέσιμης προσφοράς αποτυπώνεται στα νούμερα για την περιοχή της Αθήνας: Στην πολύ δημοφιλή κατηγορία των σπιτιών έως 80 τετραγωνικά μέτρα η μείωση στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με ένα χρόνο πρίν είναι σχεδόν στο 10% -για την ακρίβεια στο -9,5%- φτάνοντας τις 10.169 αγγελίες και στην αμέσως επόμενη κατηγορία των 81- 120 τ.μ. η μείωση αντιστοιχεί στο -11,9% μέσα σε ένα χρόνο φτάνοντας τα 2.863 διαθέσιμα ακίνητα.

Έστω κι αν ο αριθμός των αγγελιών είναι κατά πολύ μικρότερος, στα 643 διαθέσιμα σπίτια, στη μεγάλη κατηγορία άνω των 120 τ.μ. καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση, στο 26,9%, αποτυπώνοντας ως ένα βαθμό και την στροφή των κατασκευαστών σε μικρότερου μεγέθους κατοικίες όταν πρόκειται για νέες κατασκευές σε συνέχεια και των τάσεων της ζήτησης από το υποψήφιο αγοραστικό κοινό.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνει η πλατφόρμα αγγελιών της «Χρυσής Ευκαιρίας» για το γ’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας τόσο τις διαθέσιμες αγγελίες ανά την Ελλάδα όσο και την πορεία των τιμών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του γ’ τριμήνου του 2025.

Με βάση τα στοιχεία των αγγελιών, για τις πωλήσεις κατοικιών στην περιοχή της Αθήνας επίσης καταγράφεται πτώση της προσφοράς όχι όμως τόσο μεγάλη όσο στα ενοίκια: Στην κατηγορία των διαμερισμάτων έως 80 τ.μ. υπάρχει ακόμη και οριακή άνοδος κατά 0,8% φτάνοντας τις 20.072 αγγελίες συνολικά, ενώ πτώση κατά 7,8% καταγράφεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία από των 81- 120 τ.μ. με ένα σύνολο 8.850 διαθέσιμων αγγελιών. Σε διψήφιο ποσοστό πτώσης, στο μείον 11,5% περνά η αμέσως επόμενη κατηγορία άνω των 120 τ.μ. με 3.679 διαθέσιμα σπίτια το γ’ τρίμηνο του 2026.

Ο αριθμός των διαθέσιμων αγγελιών δείχνει στην πράξη αυτό που επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι της αγοράς για το έλλειμμα προσφοράς στην εγχώρια κτηματαγορά τη δεδομένη συγκυρία, με το πρόβλημα ουσιαστικά να εντοπίζεται στην πρωτεύουσα σε σύγκριση με τις άλλες μεγαλουπόλεις ανά την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα που έχουν αύξηση της προσφοράς στις πωλήσεις κατοικίων.

Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση είναι μικρή από το 2,4% με 4.506 διαθέσιμα σπίτια στην κατηγορία των έως 80 τ.μ. έως το +7,4% με 1.358 αγγελιες στην αμέσως επόμενη των 81- 120 τ.μ.. Στην Πάτρα, η αύξηση της προσφοράς στις πωλήσεις είναι εντυπωσιακή: Τα διαθέσιμα ακίνητα προς πώληση σε όλες τις κατηγορίες σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης από το 33,2% στη δημοφιλή κατηγορία έως 80 τ.μ. με ένα σύνολο 1.999 αγγελιών, +28,3% με 1.291 στην κατηγορία των 81-120 τ.μ. με 1.291 αγγελίες και +13,4% με 577 αγγελίες στην κατηγορία των 121 τ.μ. και πάνω.

Στις ενοικιάσεις, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Ενδεικτικά, τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και η Πάτρα καταγράφουν αύξηση της προσφοράς στο γ’ τρίμηνο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026 ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες ακινήτων, σε αντίθεση με την Αθήνα αλλά και το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο εμφανίζει μείωση στη διαθεσιμότητα κυρίως μικρών κατοικιών προς ενοικίαση: Στο Ηράκλειο της Κρήτης τα διαθέσιμα σπίτια της κατηγορίας έως 80 τ.μ. είναι μειωμένα κατά 14,9% ενώ στο μείον 11,4% είναι τα διαθέσιμα σπίτια της κατηγορίας 81- 120 τ.μ.. Αύξηση, αντίθετα κατά 16,3% εμφανίζει η κατηγορία των 120 τ.μ. και πάνω.

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει σημαντική αύξηση της προσφοράς στην κατηγορία των μικρότερων κατοικιών έως 80 τ.μ. με ένα +17,3% και ένα σύνολο 4.935 διαθέσιμων σπιτιών, μικρή αύξηση κατά 3% στη μεσαία κατηγορία και μείωση κατά 20% στη μεγάλη κατηγορία άνω των 120 τ.μ.. Αύξηση και μάλιστα πολύ μεγάλη καταγράφει στην προσφορά της η Πάτρα: Τα διαθέσιμα σπίτια στη μικρή κατηγορία είναι στο +37,5% με 8.308 αγγελίες, στην κατηγορία από 81-120 τ.μ. οι αγγελίες είναι 1.053 (+22,4%), ενώ στις μεγάλες κατοικίες άνω των 120 τ.μ., έστω κι αν ο όγκος είναι πολύ μικρότερος μόλις 149 αγγελίες αυτές είναι αυξημένες κατά 44,7%.

Οι τιμές

Σε σχέση με τις τιμές ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι πανελλαδικά- ακόμη και στην Πάτρα όπου η προσφορά έχει μεγαλώσει κατά πολύ μέσα στον τελευταίο χρόνο- και παρά τη δεδομένη μείωση των συναλλαγών που διαπιστώνουν οι μεσίτες, από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες κρατούν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών χωρίς να ρίχνουν τις τιμές ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες των διαμερισμάτων έως 80 τ.μ..

Στην Αθήνα οι μικρές κατοικίες έως 80 τ.μ. παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές πώλησης, κατά 10,2% πάνω από τα 3.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα σπίτια άνω των 120 τ.μ. η άνοδος των ζητούμενων τιμών πέφτει στο +1,4%. Ευρύτερα στην περιοχή της πρωτεύουσας, οι ανατιμήσεις επεκτείνονται σε περιοχές εκτός των παραδοσιακών πιο ακριβών προαστίων: Περιστέρι με +17,1% και μέση τιμή μια ανάσα από τα 3.000 ευρώ ανά τ.μ., Αιγάλεω με +17,3%, Νίκαια με +15,3% και Νέα Ιωνία με ένα εντυπωσιακό +25,7% μέσα σε ένα χρόνο και μέση τιμή κοντά στα 3.500 ευρώ ανά τ.μ. παρουσιάζουν διψήφιες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης ειδικά των μικρών κατοικιών.

Αύξηση από 5% έως 7,3% εμφανίζουν και οι τιμές των ενοικίων στην Αθήνα με μία μέση τιμή από τα 11 ευρώ ανά τ.μ. έως τα 13 ευρώ ανά τ.μ. για την περιοχή της υψηλής ζήτησης των διαμερισμάτων έως 80 τ.μ.. Στα προάστια, τα βόρεια της Αθήνας, με βάση τις αγγελίες στη «Χρυσή Ευκαιρία» εξακολουθούν να σημειώνουν σημαντική άνοδο στις ζητούμενες τιμές των ενοικίων με παράλληλη πτώση της προσφοράς: Ενδεικτικά στο Μαρούσι με μειωμένη κατά 38,4% την προσφορά στα μικρά διαμερίσματα, η αύξηση ενοικίων είναι στο +10,6%, στο Χαλάνδρι ακόμη υψηλότερα με αύξηση ενοικίων κατά 13,3% και μειωμένη κατά 31,4% την προσφορά, στη Νέα Ιωνία με μείωση κατά 38,6% των διαθέσιμων μικρών σπιτιών με αύξηση ενοικίων 11,2% κ.ο.κ..

Στην Περιφέρεια, οριακή είναι η άνοδος των ζητούμενων ενοικίων στην Πάτρα, στην περίμετρο από +0,5% έως 1,4% με τα σπίτια έως 80 τ.μ. που απευθύνονται και σε φοιτητές να είναι πλέον στα 10 ευρώ ανά τ.μ.. Στην περίμετρο του +5% είναι η άνοδος στη Θεσσαλονίκη με τη μέση ζητούμενη τιμή για τη μικρότερη κατηγορία των διαμερισμάτων να ξεπερνά τα 12 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για τα σπίτια άνω των 120 τ.μ. οι τιμές των ζητούμενων μισθωμάτων έχουν πέσει μέσα σε ένα χρόνο κατά 5,4% στα 8,6 ευρώ ανά τ.μ..

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