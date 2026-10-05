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Η Raiffeisen Bank International ανακοίνωσε ότι εσωτερική έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες που διατύπωσε η Grizzly Research σε έκθεσή της, η οποία είχε προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της αυστριακής τράπεζας.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Raiffeisen «ενήργησε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το πλαίσιο συμμόρφωσης και τις πολιτικές κυρώσεων» που εφαρμόζει.

Η εσωτερική διαδικασία εξέτασε σχεδόν 200 επιμέρους σημεία που περιλαμβάνονταν στην έκθεση της Grizzly Research. Όπως ανέφερε η Raiffeisen, τα στοιχεία αυτά διασταυρώθηκαν λεπτομερώς με τα εσωτερικά αρχεία της τράπεζας, στο πλαίσιο αναλυτικού ελέγχου.

Άνοδος για τη μετοχή

Η ανακοίνωση είχε άμεση θετική επίδραση στη μετοχή της Raiffeisen, η οποία ενίσχυσε τα κέρδη της τη Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο έως και 1,9%.

Η μετοχή της αυστριακής τράπεζας παραμένει, άλλωστε, η μεγαλύτερη κερδισμένη φέτος μεταξύ των τραπεζών του δείκτη Stoxx Europe 600 Banks, έχοντας καταγράψει συνολική άνοδο περίπου 55%.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την έντονη μεταβλητότητα που προκάλεσε τον προηγούμενο μήνα η έκθεση της Grizzly Research.

Οι καταγγελίες για τις συναλλαγές με τη Ρωσία

Η Grizzly Research είχε δημοσιεύσει τον προηγούμενο μήνα έκθεση στην οποία υποστήριζε ότι η Raiffeisen είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγές που αφορούν ρωσικά προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες είχαν προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στη μετοχή της τράπεζας, η οποία υποχώρησε κατά περίπου 6% την ημέρα δημοσιοποίησης της έκθεσης.

Η Raiffeisen είχε απορρίψει τις αιτιάσεις της Grizzly Research και είχε δηλώσει ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά των συντακτών της έκθεσης.

Με τη νέα ανακοίνωσή της, η αυστριακή τράπεζα επιχειρεί να κλείσει το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι ο αναλυτικός εσωτερικός έλεγχος δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί εις βάρος της.

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