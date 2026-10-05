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Η επόμενη γενιά του 112, το Next Generation 112 (NG112) παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών του έργου (Telekom Ελλάδος, Satways κ.ά.).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τι φέρνει η επόμενη γενιά του 112: Εφαρμογή για κινητά, επικοινωνία με βίντεο και real time text

Η πλέον εμβληματική αλλαγή του NG112 είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές παύει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση. Το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία e112 (διαθέσιμη σε App Store και Google Play), διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Οι νέες δυνατότητες του συστήματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

-Βιντεοκλήσεις & Αμφίδρομα Μηνύματα: Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT).

-Σιωπηλή Κλήση (Silent Button): Ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει.

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