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Η οικογένεια Ντελ Βέκιο, που δημιούργησε μια περιουσία δισεκατομμυρίων από τα επώνυμα γυαλιά και αξιοποίησε τις μεγάλες συμφωνίες στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εσωτερική σύγκρουση που απειλεί να περιπλέξει τις επόμενες επενδυτικές της κινήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Delfin, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας, αξίας περίπου 45 δισ. ευρώ, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική της επένδυση: μια συμμετοχή σχεδόν 7 δισ. ευρώ στην Assicurazioni Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Ωστόσο, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κληρονόμων του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, αλλά και η παρέμβαση ενός Τσέχου δισεκατομμυριούχου, ενδέχεται να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς της διοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Delfin, υπό τον πρόεδρό της Φραντσέσκο Μιλέρι και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ρόμολο Μπαρντίν, εμφανίζεται διατεθειμένη να υποστηρίξει μελλοντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία της Generali.

Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εξαγορές από την ασφαλιστική εταιρεία, συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή στήριξη μιας ευρύτερης επιχειρηματικής συνένωσης, εφόσον παρουσιαστεί μια αξιόπιστη βιομηχανική πρόταση.

Η Delfin, πάντως, δεν προετοιμάζει δική της πρόταση. Η στρατηγική της είναι να περιμένει πρωτοβουλίες από άλλους και να αποφασίσει εάν θα τις στηρίξει, αξιοποιώντας τη συμμετοχή της στη Generali, την ισχυρή ρευστότητά της και τις μακροχρόνιες σχέσεις της με άλλους μεγάλους Ιταλούς μετόχους.

Η οικογενειακή σύγκρουση και ο κληρονόμος που αμφισβητεί τη διοίκηση

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μιλέρι δεν προέρχεται μόνο από τις αγορές, αλλά και από το εσωτερικό της οικογένειας.

Οι δικαστικές αντιπαραθέσεις και η επιθυμία ορισμένων κληρονόμων να περιορίσουν τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις της Delfin, προκειμένου να επικεντρωθούν στην EssilorLuxottica, έχουν δημιουργήσει έντονες διαφωνίες για τη στρατηγική του ομίλου.

Μέχρι σήμερα, αυτές οι συγκρούσεις δεν έχουν εκτροχιάσει την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας. Ωστόσο, ένας από τους κληρονόμους, ο 31χρονος Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικριτική φωνή απέναντι στη διοίκηση.

Ο ίδιος έχει καλέσει τον Μιλέρι να επικεντρωθεί στα καθήκοντά του ως διευθύνοντος συμβούλου της EssilorLuxottica, της εταιρείας που κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, τα γυαλιά Ray-Ban.

Παράλληλα, έχει επιχειρήσει επανειλημμένα, χωρίς μέχρι στιγμής επιτυχία, να αυξήσει τη συμμετοχή του στη Delfin εξαγοράζοντας τα ποσοστά άλλων μελών της οικογένειας.

Στη διαμάχη έχει εμπλακεί και ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Μίχαλ Στρναντ, ο οποίος υπέβαλε ξεχωριστή πρόταση για την εξαγορά ολόκληρης της Delfin.

Η κληρονομιά του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο

Η σημερινή στρατηγική της Delfin αποτελεί συνέχεια του σχεδίου που είχε διαμορφώσει ο ιδρυτής της EssilorLuxottica, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, ο οποίος πέθανε το 2022.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αξιοποιήσει την επενδυτική εταιρεία για να διαφοροποιήσει την περιουσία που δημιούργησε στον κλάδο των οπτικών ειδών, αποκτώντας σημαντικές συμμετοχές σε ιταλικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Στόχος του ήταν να ενθαρρύνει τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων, ικανών να ανταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη διαθήκη του, άφησε ισόποσες συμμετοχές 12,5% στη Delfin σε οκτώ κληρονόμους: τα έξι παιδιά του, τη χήρα του και τον γιο της.

Τη διοίκηση, ωστόσο, εμπιστεύθηκε στον επί χρόνια στενό συνεργάτη του, Φραντσέσκο Μιλέρι, αναθέτοντάς του να συνεχίσει το όραμά του για έναν λιγότερο αμυντικό ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα και για τη δημιουργία ισχυρών ιταλικών επιχειρήσεων με ευρωπαϊκή εμβέλεια.

Μετά τον θάνατό του, το σχέδιο άρχισε να παίρνει μορφή μέσα από ένα κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων, που έχει χαρακτηριστεί ως το ιταλικό «Game of Thrones».

Εφόσον ολοκληρωθούν οι συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Intesa Sanpaolo και η UniCredit θα ενισχύσουν περαιτέρω την κυριαρχία τους στον τραπεζικό κλάδο της χώρας, με τη γαλλική Crédit Agricole να ακολουθεί σε μεγαλύτερη απόσταση.

Παρότι μεγάλο μέρος των κερδών της Delfin παραμένει λογιστικό, η εταιρεία έχει ήδη ωφεληθεί από γενναία μερίσματα και τη σημαντική άνοδο της αξίας των επενδύσεών της.

Η Generali στο επίκεντρο των ιταλικών τραπεζικών ανακατατάξεων

Η Delfin έχει ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συγκέντρωση του ιταλικού τραπεζικού κλάδου. Συνέβαλε στην εξαγορά της Mediobanca από τη Monte dei Paschi έναντι 16 δισ. ευρώ το 2025 και πλέον υποστηρίζει την προτεινόμενη εξαγορά της Monte dei Paschi από την Intesa Sanpaolo, ύψους 35 δισ. ευρώ.

Οι συναλλαγές αυτές φέρνουν την οικογενειακή εταιρεία πιο κοντά στην υλοποίηση του σχεδίου του ιδρυτή της, ο οποίος επιδίωκε να αξιοποιήσει τις συμμετοχές του σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να ενισχύσει την ανάπτυξή τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η ολοκλήρωση των τραπεζικών συμφωνιών θα επιτρέψει στη Delfin να στρέψει την προσοχή της στη Generali, έναν ασφαλιστικό όμιλο χρηματιστηριακής αξίας περίπου 69 δισ. ευρώ, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση της οικογένειας μετά την EssilorLuxottica.

Η εταιρεία, με έδρα την Τεργέστη, ελέγχει σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων των Ιταλών και θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Πριν από τον θάνατό του, ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο είχε υποστηρίξει πρωτοβουλίες μετόχων εναντίον του επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της Generali, Φιλίπ Ντονέ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την υποστήριξη άλλων επενδυτών.

Τώρα, η προτεινόμενη εξαγορά της Monte dei Paschi από την Intesa αναμένεται να μεταφέρει στην τελευταία συμμετοχή περίπου 13% στη Generali, την οποία κατείχε επί μακρόν η Mediobanca.

Η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της ασφαλιστικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση νέων στρατηγικών προτάσεων.

Ο Κόουλ Σμιντ, διευθύνων σύμβουλος της Smead Capital Management, η οποία επενδύει στη Generali, σημειώνει ότι οι ιστορικές συγκρούσεις γύρω από την ασφαλιστική έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα για τη διοίκηση και τη στρατηγική της. Κατά την εκτίμησή του, οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν το τοπίο.

Οι εκπρόσωποι της Delfin και της Generali αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η ασφαλιστική των 900 δισ. ευρώ και οι πιθανοί σύμμαχοι

Η Generali βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σύνθετου δικτύου διασταυρούμενων συμμετοχών που αναδιαμορφώνει τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Εφόσον ολοκληρώσει την εξαγορά της Monte dei Paschi, η Intesa θα βρεθεί μεταξύ των βασικών μετόχων της ασφαλιστικής, δίπλα στη Delfin, τη UniCredit, τον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε και την οικογένεια Μπένετον.

«Η Generali είναι αναμφίβολα ένα από τα πολυτιμότερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Ιταλίας, με ισχυρή διεθνή παρουσία και μεγάλη στρατηγική και πολιτική σημασία», επισημαίνει ο Μάριο Κομάνα, καθηγητής τραπεζικής στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης.

Όπως εξηγεί, πέρα από τον ρόλο της στη διαχείριση αποταμιεύσεων, η Generali αποτελεί σημαντικό αγοραστή ιταλικών κρατικών ομολόγων και διαθέτει μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Ένα σημαντικό μέρος της χρηματοοικονομικής προστασίας των Ιταλών συνδέεται με τις δραστηριότητές της.

Οι εκπρόσωποι της Intesa, της UniCredit και του Καλτατζιρόνε αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Delfin, με συμμετοχή περίπου 10% στη Generali, θα μπορούσε να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο εφόσον προκύψει κάποια στρατηγική πρωτοβουλία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa, Κάρλο Μεσίνα, και ο επικεφαλής της UniCredit, Αντρέα Όρσελ, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιδιώξουν την εξαγορά της ασφαλιστικής. Και οι δύο, πάντως, έχουν επισημάνει ότι οι συμμετοχές τους μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε ανεπιθύμητες κινήσεις τρίτων.

Σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει και ο Καλτατζιρόνε, ο οποίος στο παρελθόν είχε επανειλημμένα συνταχθεί με τον Λεονάρντο Ντελ Βέκιο σε ζητήματα που αφορούσαν στη Mediobanca και τη Generali.

Παρότι μετά τον θάνατο του ιδρυτή της EssilorLuxottica η συνεργασία αυτή δεν υπήρξε εξίσου σταθερή, τα συμφέροντά τους θα μπορούσαν να συγκλίνουν εκ νέου γύρω από ένα αρκετά φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η Delfin είναι διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις από οποιαδήποτε πλευρά, ακόμη και από την ίδια τη Generali.

Η Μαργκερίτα Στρατσάρι, διαχειρίστρια κεφαλαίων στη Sempione SIM, εκτιμά ότι η Delfin θα διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ιταλικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Ακόμη και χωρίς να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα μπορεί να επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις και τις ισορροπίες ισχύος.

Η Generali διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 900 δισ. ευρώ και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους που συνδυάζουν ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαχείριση περιουσίας.

Ο Φιλίπ Ντονέ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ανεξαρτησία της εταιρείας είναι πρωταρχικής σημασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η διοίκησή της θα καλωσόριζε τη στήριξη των μετόχων εάν προχωρούσε σε κάποια μεγάλη εξαγορά ή συγχώνευση που θα απαιτούσε αύξηση κεφαλαίου.

Η πρόταση των 30 δισ. ευρώ και η διαμάχη για τη Ray-Ban

Ένα ενδεχόμενο μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο με επίκεντρο τη Generali θα δοκίμαζε, ωστόσο, την ικανότητα του Μιλέρι να διατηρήσει την υποστήριξη της οικογένειας Ντελ Βέκιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τσέχος επιχειρηματίας της αμυντικής βιομηχανίας Μίχαλ Στρναντ υπέβαλε πρόταση περίπου 30 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Delfin, ενώ ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο προσφέρθηκε ξεχωριστά να εξαγοράσει τις συμμετοχές έξι από τους οκτώ κληρονόμους.

Καμία από τις δύο προτάσεις δεν έχει μέχρι στιγμής σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Ωστόσο, έχουν αναδείξει το βάθος των οικογενειακών διαφωνιών και έχουν ανοίξει το ενδεχόμενο εξαγοράς της ίδιας της Delfin, εξέλιξη που θα ανέτρεπε την επιθυμία του ιδρυτή της να παραμείνει ενωμένη η οικογενειακή περιουσία.

Ο 31χρονος Λεονάρντο Μαρία έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Μιλέρι, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποχώρηση της μετοχής της EssilorLuxottica, μετά την επανεκτίμηση από τους επενδυτές των προοπτικών της συνεργασίας με τη Meta Platforms για τα έξυπνα γυαλιά.

Έχει χαρακτηρίσει τον Μιλέρι απλό «διαχειριστή» χωρίς όραμα για το μέλλον της εταιρείας οπτικών ειδών, υποστηρίζοντας ότι η ενασχόλησή του με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις αποσπά την προσοχή του από τις βασικές του αρμοδιότητες.

Οι εκπρόσωποι του Λεονάρντο Μαρία και του Μιλέρι αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ εκπρόσωπος του Στρναντ δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

Η στρατηγική των μικρότερων συμμετοχών και οι ασφαλιστικές δικλίδες

Η επικείμενη δημόσια πρόταση της Intesa για τη Monte dei Paschi, που αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στον Νοέμβριο, θα αφήσει τη Delfin με συμμετοχή περίπου 4% σε μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το μοντέλο που προτιμούν ολοένα περισσότερο ο Μιλέρι και ο Μπαρντίν: μικρότερες συμμετοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές αποδόσεις χωρίς τις ευθύνες που συνεπάγεται ο ρόλος ενός βασικού μετόχου.

Η στάση του Μιλέρι απέναντι στην προσφορά της Intesa εξασφάλισε μάλιστα μια σπάνια στιγμή οικογενειακής συναίνεσης.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, το διοικητικό συμβούλιο εξέτασε τις εναλλακτικές επιλογές με τη συνδρομή της Lazard και διαβουλεύθηκε με τους κληρονόμους προτού δεσμεύσει τη συμμετοχή της Delfin υπέρ της συναλλαγής.

Η διαδικασία αυτή υποδηλώνει ότι ένα απλούστερο και περισσότερο ρευστοποιήσιμο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο σύγκλισης, παρά τις υπόλοιπες διαφωνίες.

Στην ίδια κατεύθυνση θα μπορούσε να λειτουργήσει σχέδιο της Delfin για επαναγορά δικών της μετοχών αξίας έως 10 δισ. ευρώ από μέλη της οικογένειας, το οποίο αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα η Milano Finanza. Μια τέτοια κίνηση θα προσέφερε ρευστότητα σε κληρονόμους που επιθυμούν να περιορίσουν ή να τερματίσουν τη συμμετοχή τους.

Παράλληλα, η εταιρική δομή που είχε δημιουργήσει ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο παρέχει σημαντική προστασία στον Μιλέρι.

Οι οκτώ κληρονόμοι κατέχουν την περιουσία, αλλά τη διοίκηση ασκεί πενταμελές συμβούλιο, ενώ ο Μιλέρι διαθέτει ισόβια εντολή. Για την ανατροπή των θεμελιωδών κανόνων της εταιρείας απαιτείται η συμφωνία και των οκτώ μετόχων.

Η Ρομπέρτα Κριβελάρο, διαχειρίστρια εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Withers στην Ιταλία, εκτιμά ότι, με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, η επενδυτική στρατηγική της Delfin μπορεί να συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των μετόχων της.

Στην EssilorLuxottica, η θητεία του Μιλέρι πρόκειται να ανανεωθεί τον Απρίλιο, με το διοικητικό συμβούλιο να έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του.

Παρά ταύτα, οι ολοένα εντονότερες αντιπαραθέσεις μεταξύ των οκτώ κληρονόμων και η δημόσια κριτική του Λεονάρντο Μαρία έχουν επιβαρύνει την εικόνα σταθερότητας της εταιρείας στα μάτια των επενδυτών.

Το μέλλον της Generali και τα δύο σενάρια

Προς το παρόν, η Delfin σκοπεύει να συνεχίσει να εισπράττει τα μερίσματα της Generali και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, διατηρώντας τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια κατάλληλη επιχειρηματική πρωτοβουλία εφόσον αυτή προκύψει.

Το ζήτημα αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Monte dei Paschi από την Intesa, όταν θα αποσαφηνιστούν οι νέες μετοχικές ισορροπίες στην ασφαλιστική εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali, Φιλίπ Ντονέ, έχει απαντήσει σε μεγάλο βαθμό στις επικρίσεις μέσω των επιχειρηματικών επιδόσεων του ομίλου.

Κατά τη δεκαετή θητεία του, ενίσχυσε την οικονομική θέση της εταιρείας, έδωσε έμφαση σε δραστηριότητες υψηλότερων περιθωρίων κέρδους και επέκτεινε τις εργασίες της στις γενικές ασφαλίσεις και στη διαχείριση περιουσίας.

Η μετοχή της Generali έχει υπερτριπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ ο όμιλος έχει πραγματοποιήσει σειρά εξαγορών στην Ιταλία και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η απόκτηση της Conning Holdings.

Νωρίτερα φέτος, ο Ντονέ είχε δηλώσει ανοικτός στην επέκταση των εμπορικών συνεργασιών με τη UniCredit και τη Monte dei Paschi. Η Generali αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου την Παρασκευή.

Παρά το μέγεθός της, η ασφαλιστική εξακολουθεί να υπολείπεται σε κλίμακα ανταγωνιστών όπως η γερμανική Allianz, σύμφωνα με τη Μαργκερίτα Στρατσάρι της Sempione SIM.

Μια μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων θα μπορούσε να προσφέρει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οποιαδήποτε συναλλαγή ικανή να μετασχηματίσει τον όμιλο θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφή επιχειρηματική λογική και αξιόπιστες προοπτικές δημιουργίας αξίας σε βάθος χρόνου.

Οι άκαρπες συνομιλίες που είχε πραγματοποιήσει πέρυσι ο Ντονέ για πιθανή συνεργασία στη διαχείριση περιουσίας με τη Natixis, του γαλλικού ομίλου BPCE, θα μπορούσαν, κατά την ίδια, να αποτελέσουν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κόουλ Σμιντ της Smead Capital Management διακρίνει δύο πιθανά σενάρια για το μέλλον της Generali: είτε αλλαγή διοίκησης, ενδεχομένως με την παρέμβαση των μετόχων, είτε απόφαση κάποιου από τους υφιστάμενους επενδυτές να επιδιώξει τον έλεγχο της εταιρείας.

«Δεν αναμένουμε ότι η σημερινή διοίκηση θα παραμείνει στη θέση της», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες συγκρούσεις για την ηγεσία της Generali εξακολουθούν να επηρεάζουν τη μετοχή της.

Όπως παρατηρεί, οι εμπλεκόμενοι μέτοχοι διαβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ασφαλιστικής, ωστόσο όλοι φαίνεται να θεωρούν ότι θα μπορούσαν να την διοικήσουν καλύτερα.

Για τη Delfin, το επόμενο μεγάλο επενδυτικό στοίχημα είναι επομένως η Generali. Το κατά πόσο θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις ανακατατάξεις στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και από τη δυνατότητα διατήρησης των ισορροπιών στο εσωτερικό της οικογένειας Ντελ Βέκιο.