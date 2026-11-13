Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς κατέγραψε ο Όμιλος Generali κατά το εννεάμηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 12% και το λειτουργικό αποτέλεσμα να ενισχύεται κατά 8,5%, σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου ανήλθαν σε 76,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,5%, με θετική συνεισφορά τόσο από τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, όπου καταγράφηκε άνοδος 6,3%, όσο και από τον κλάδο Ζωής, ο οποίος παρουσίασε ανάπτυξη 3,5%.

Στον τομέα των ασφαλίσεων Ζωής, οι καθαρές εισροές διαμορφώθηκαν στα 11,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,6%, ενώ η αξία της νέας παραγωγής ενισχύθηκε κατά 12,7%, φθάνοντας τα 2,6 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο Μικτός Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (Combined Ratio) διαμορφώθηκε στο 92,8%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο δείκτης χωρίς προεξόφληση (Undiscounted Combined Ratio) ανήλθε στο 95,1%, αυξημένος κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη επιβάρυνση από φυσικές καταστροφές και μεγάλης κλίμακας ζημιογόνα περιστατικά που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε 6,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,5%, με όλους τους επιχειρηματικούς τομείς να συνεισφέρουν θετικά.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του τομέα Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσίας (Asset & Wealth Management), όπου το λειτουργικό αποτέλεσμα ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23,2%, χάρη στην ενισχυμένη απόδοση και των δύο δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12%, στα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,43 ευρώ, ενισχυμένα κατά 12,4%.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 934 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε σύγκριση με το τέλος του 2025, με το 44% του συνολικού ποσού να αντιστοιχεί σε κεφάλαια τρίτων.

Τέλος, η Generali διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) να διαμορφώνεται στο 211%, έναντι 219% στα τέλη του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τον Όμιλο, η κεφαλαιακή του θέση εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την υγιή δημιουργία κεφαλαίων.