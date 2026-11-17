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Περιθώρια δημιουργίας πρόσθετης αξίας έως και 2 δισ. ευρώ διαβλέπει η UniCredit από την ενίσχυση της συνεργασίας της με τον ιταλικό ασφαλιστικό όμιλο Assicurazioni Generali, χωρίς να θεωρεί απαραίτητη μια ενδεχόμενη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Όπως δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, η στενότερη συνεργασία των δύο ομίλων θα μπορούσε να δημιουργήσει αξία μεταξύ 1,5 και 2 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας τις συνέργειες σε τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

Μιλώντας στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργάνωσε η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Όρσελ επισήμανε ότι οι δύο εταιρείες εντοπίζουν σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (asset management) και η διάθεση τραπεζικών προϊόντων μέσω του εκτεταμένου δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων της Generali.

Συνεργασία χωρίς συγχώνευση

Ο επικεφαλής της UniCredit ξεκαθάρισε ότι η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών δεν προϋποθέτει την εταιρική ενοποίηση των δύο ομίλων. «Η UniCredit και η Generali δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε συγχώνευση για να αξιοποιήσουν μεγάλο μέρος αυτής της αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η Generali μπορεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, ενώ παράλληλα οι δύο εταιρείες θα διευρύνουν τη συνεργασία τους σε επιλεγμένες δραστηριότητες.

«Το υφιστάμενο σχήμα παραμένει το προτιμώμενο σενάριο για τη UniCredit», υπογράμμισε.

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δύο ιταλικών ομίλων έχουν επανειλημμένα εκφράσει την προθυμία τους να εξετάσουν εμπορικές συνεργασίες, κυρίως στους τομείς των ασφαλίσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων.

Η συμμετοχή 9% και οι στρατηγικές επιδιώξεις

Νωρίτερα φέτος, η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Generali σε περίπου 9%, επιδιώκοντας να ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Απρίλιο, η κίνηση αυτή είχε επίσης ως στόχο να ισχυροποιήσει τη θέση της UniCredit απέναντι σε ενδεχόμενες εταιρικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν στη Generali και να προωθηθούν από άλλους επενδυτές ή χρηματοοικονομικούς ομίλους.

Έκτοτε, σύμφωνα με τον Όρσελ, η UniCredit έχει αναπτύξει «πολύ καλές» σχέσεις με τη Generali, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο ομίλων θα μπορούσε να προσφέρει και στην ασφαλιστική εταιρεία μεγαλύτερη σταθερότητα και πρόσθετη στήριξη για την ανάπτυξή της.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της UniCredit επιβεβαιώνει ότι η ιταλική τράπεζα εξακολουθεί να προκρίνει την αξιοποίηση εμπορικών συνεργειών με τη Generali, χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση μια αλλαγή στην εταιρική δομή ή την ανεξαρτησία της ασφαλιστικής.