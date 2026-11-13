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Σημαντικά σημάδια επιβράδυνσης εμφανίζει η ρωσική οικονομία, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και υποδομές μεταφορών περιορίζουν την παραγωγική δραστηριότητα και εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg, το ρωσικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά μόλις 0,9% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι ανάπτυξης 1,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του, προκαλεί ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στη ρωσική οικονομία, παρά την επιμονή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Ισχυρό πλήγμα σε διυλιστήρια και εξαγωγές

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια οδήγησαν σε πτώση 18% της παραγωγής διύλισης πετρελαίου σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί στα συγκρίσιμα τριμηνιαία στοιχεία από το 2020.

Παράλληλα, πλήγματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις και τερματικούς σταθμούς φόρτωσης περιόρισαν τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με την Τατιάνα Ορλόβα της Oxford Economics, η μείωση των εξαγωγών αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων αφαίρεσε περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση επιβραδύνεται, με την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης να περιορίζεται στο 4,2% από 7,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος, υψηλά επιτόκια και δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Πληθωρισμός και υψηλά επιτόκια πιέζουν την οικονομία

Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και ανατιμήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε στο 7,07% τον Οκτώβριο, από 6,35% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 4%.

Παράλληλα, η ρωσική κυβέρνηση έχει αυξήσει εκ νέου τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδα ρεκόρ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον προϋπολογισμό, την ώρα που διευρύνεται το χάσμα μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας και των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας.

Η Oxford Economics εκτιμά ότι οι επίσημες προβλέψεις για ανάπτυξη 1,4% το 2027 και 1,9% το 2028 είναι υπερβολικά αισιόδοξες, καθώς η περιοριστική νομισματική πολιτική και η ανάγκη μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος δυσχεραίνουν την ανάκαμψη.