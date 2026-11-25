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Σε αναθεώρηση της διαπραγματευτικής στρατηγικής της απέναντι στη Ρωσία προχωρά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις προτάσεις για μεγάλες επιχειρηματικές και ενεργειακές συμφωνίες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αλλαγή στάσης έρχεται μετά τη διαπίστωση ότι το Κρεμλίνο δεν δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες συνεργασίες, παραμένοντας προσηλωμένο στις εδαφικές του διεκδικήσεις.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες δεν αποτελούν πλέον κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης προς τη Μόσχα. Όπως ανέφεραν στους FT πέντε αξιωματούχοι με γνώση των σχετικών συζητήσεων, η προσοχή της Ουάσινγκτον έχει στραφεί πλέον στα εδαφικά ζητήματα και στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Από τις ενεργειακές συμφωνίες στις εδαφικές παραχωρήσεις

Τους προηγούμενους μήνες, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων για οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία μετά τον πόλεμο, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ισχυρά χρηματοοικονομικά κίνητρα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μεταξύ των ιδεών που είχαν πέσει στο τραπέζι περιλαμβάνονταν επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα, συνεργασίες στην παραγωγή τιτανίου και επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγών.

Στόχος ήταν να πειστεί ο Ρώσος Πρόεδρος ότι ο τερματισμός της εισβολής στην Ουκρανία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για σημαντικά οικονομικά οφέλη και την αποκατάσταση επιχειρηματικών σχέσεων με τη Δύση.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς, οι αξιωματούχοι της Μόσχας είχαν αρχικά ανταποκριθεί θετικά στις αμερικανικές προτάσεις. Θεωρούσαν ότι η προοπτική μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών θα μπορούσε να διατηρήσει το προσωπικό ενδιαφέρον του Τραμπ για τη διαπραγματευτική διαδικασία.

Στη συνέχεια, ωστόσο, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε λιγότερο δεκτικό, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και άλλες υποχωρήσεις τις οποίες το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες.

Αμερικανός αξιωματούχος, στον οποίο ζητήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, χαρακτήρισε τις πληροφορίες των FT «ανακριβείς».

«Οργανώνουμε τα διαπραγματευτικά μας κανάλια και θα τα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της διαδικασίας», δήλωσε, αναφερόμενος στην προοπτική οικονομικής συνεργασίας με τη Μόσχα μετά τον πόλεμο.

Το μήνυμα της Μόσχας στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι

Η αλλαγή προσέγγισης της Ουάσινγκτον φαίνεται ότι επιταχύνθηκε μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις διαπραγματεύσεις, οι Ρώσοι εκπρόσωποι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές προτάσεις και επανέλαβαν με μεγαλύτερη ένταση τις αδιάλλακτες απαιτήσεις τους.

Το μήνυμα προς την αμερικανική πλευρά ήταν ότι ο Πούτιν δεν προτίθεται να μετριάσει τις θέσεις του με αντάλλαγμα παράπλευρες οικονομικές συμφωνίες.

«Έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους προτάσεις», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Μόσχα φέρεται να εκτιμά ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία θα οδηγούσε ούτως ή άλλως σε χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιστροφή ιδιωτικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Κρεμλίνο δεν θεωρεί απαραίτητο να προσφέρει εδαφικούς ή άλλους συμβιβασμούς προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές συνεργασίες που ενδέχεται να προκύψουν ως συνέπεια μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ορισμένοι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρηματικά οφέλη δεν αποτελούν καθοριστικό κίνητρο για τον Πούτιν στην προσπάθειά του να επιτύχει τους στόχους του πολέμου.

«Οι Αμερικανοί έχουν σταδιακά αποκτήσει καλύτερη κατανόηση του τι χρειάζονται οι δύο πλευρές της σύγκρουσης», σημείωσε πρόσωπο με γνώση των συζητήσεων.

Στο παρασκήνιο οι οικονομικές συμφωνίες

Ενδεικτική της μετατόπισης των αμερικανικών προτεραιοτήτων θεωρείται και η εκτενής δήλωση που δημοσιοποίησε ο Τζάρεντ Κούσνερ το βράδυ της Κυριακής σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σε αυτήν δεν υπήρχε πλέον αναφορά σε οικονομικά κίνητρα προς τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αντίθετα, η έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας για την περίοδο μετά τον πόλεμο.

Άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι η στρατηγική των οικονομικών συμφωνιών έχει περάσει «σε δεύτερο πλάνο», με την Ουάσινγκτον να επιστρέφει σε μια πιο παραδοσιακή διαπραγματευτική προσέγγιση, βασισμένη στη λογική «εδάφη με αντάλλαγμα την ειρήνη».

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν αναφέρθηκαν σε πιθανές οικονομικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ ούτε μετά τις τελευταίες συναντήσεις τους με τον Τραμπ στη Σεντζέν την προηγούμενη εβδομάδα ούτε μετά την επίσκεψη Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τα σχέδια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και αεροπορικές συνδέσεις

Οι οικονομικές προτάσεις είχαν παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο.

Εκτός από τις επενδύσεις σε πετρέλαιο και τιτάνιο, οι σχεδιασμοί περιλάμβαναν τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών σε ένα πρόγραμμα επανέναρξης των πωλήσεων ρωσικού αργού προς την Ευρώπη μέσω αγωγών.

Στο τραπέζι είχε βρεθεί επίσης η αποκατάσταση της δυνατότητας των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών να χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο για διελεύσεις και υπερπτήσεις.

Οι προτάσεις είχαν σχεδιαστεί ως κίνητρα για τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία πλησιάζει πλέον στο έκτο έτος της.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επανειλημμένα διευκρινίσει ότι καμία από αυτές τις επιχειρηματικές συνεργασίες δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί πριν από τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ντονμπάς παραμένει το μεγάλο εμπόδιο

Το βασικό σημείο διαφωνίας εξακολουθεί να αφορά στον έλεγχο της ανατολικής Ουκρανίας και ειδικότερα της περιοχής του Ντονμπάς.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική επίθεση εφόσον η Ουκρανία παραχωρήσει στη Ρωσία το σύνολο του Ντονμπάς.

Πρόκειται για έναν όρο που ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την εκτίμηση ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θα περιορίσει τις επιδιώξεις του στο Ντονμπάς, ανεξάρτητα από το αν αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής μέσω συμφωνίας ή στρατιωτικής επικράτησης.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις θέσεις του Πούτιν, ο Ρώσος Πρόεδρος δεν προτίθεται να αποδεχθεί συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει πρόσθετες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι μια συμφωνία η οποία θα προσέφερε στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες στην πράξη με εκείνες του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς επίσημη ένταξη στη Συμμαχία, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Ντονμπάς, θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Ουκρανία.

«Αν αυτό που προσφέρουν είναι ουσιαστικά το άρθρο 5 χωρίς το ΝΑΤΟ και ο Ζελένσκι παραχωρήσει το Ντονμπάς, τότε πρόκειται στην πραγματικότητα για μια αρκετά καλή συμφωνία για την Ουκρανία», ανέφερε.

Κατά την ίδια πηγή, οποιεσδήποτε ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα προϋπέθεταν τελικά κάποιου είδους εδαφικές παραχωρήσεις, κάτι που, όπως υποστήριξε, αντιλαμβάνεται και η ουκρανική πλευρά.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, ωστόσο, δεν αντανακλά την επισήμως διατυπωμένη θέση του Κιέβου.

Η απομάκρυνση των οικονομικών κινήτρων από το επίκεντρο των αμερικανικών προτάσεων αναδεικνύει το πραγματικό αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων: η Μόσχα επιμένει στις εδαφικές απαιτήσεις της, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει παραχωρήσεις που θεωρεί ότι θα υπονόμευαν την κυριαρχία και τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά της.