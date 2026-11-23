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Η Ιστορία έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να μην επαναλαμβάνεται κατ’ απαίτηση των πρωταγωνιστών της.

Δεν αρκούν τρεις ηγέτες, μια επιβλητική αίθουσα και μια φωτογραφία για να προκύψει νέα Γιάλτα. Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν αξιοποιήθηκε για τέτοιους επιπόλαιους παραλληλισμούς, αλλά στην πραγματικότητα μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί οι τρεις να εκπροσωπούν τεράστια στρατιωτική, οικονομική και πυρηνική ισχύ, να επηρεάζουν πολέμους, αγορές, συμμαχίες και διεθνείς ισορροπίες. Μόνο που η δυνατότητα να επηρεάζεις τις εξελίξεις δεν ταυτίζεται με τη δυνατότητα να τις καθορίζεις.

Το 1945 οι Ρούζβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν εκπροσωπούσαν μία συμμαχία που είχε ουσιαστικά κερδίσει τον παγκόσμιο πόλεμο. Οι στρατοί τους είχαν ήδη διαμορφώσει τον συσχετισμό ισχύος και οι αποφάσεις τους μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά τη μεταπολεμική τάξη. Η Γιάλτα επικύρωσε μια πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί. Η Σενζέν… ονειρεύτηκε να διαμορφώσει μια ισορροπία που αναζητείται.

Σήμερα δεν υπάρχει κοινή νίκη, κοινός αντίπαλος ή συμφωνημένη επόμενη μέρα. Η Ρωσία αδυνατεί να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Αμερική ανταγωνίζεται την Κίνα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία και το Πεκίνο διεκδικεί μεγαλύτερη επιρροή χωρίς να επιθυμεί μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση. Οι τρεις δεν είναι σύμμαχοι που μοιράζονται τους καρπούς μιας νίκης. Είναι ανταγωνιστές που διερευνούν τα όρια μιας συνεννόησης. Η Γιάλτα παρήγαγε συμφωνίες για τη Γερμανία, την Πολωνία, τη σοβιετική συμμετοχή στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας, τη συγκρότηση του ΟΗΕ και σχεδόν μόνη της καθόρισε τον μεταπολεμικό κόσμο. Η Σενζέν δεν κατάφερε να συμφωνήσει για το πώς θα τελειώσουν οι σημερινοί πόλεμοι.

Ο Ρούζβελτ δεν πήγε στη Γιάλτα για μια φωτογραφία που θα ενίσχυε το προσωπικό του κύρος. Πήγε με ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική διεθνή αρχιτεκτονική, στο επίκεντρο του οποίου βρισκόταν ο ΟΗΕ. Ηθελε να εξασφαλίσει τη σοβιετική συμμετοχή σε ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας και στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Ο Τραμπ εκπροσωπεί επίσης την αμερικανική υπερδύναμη, αλλά με διαφορετική αντίληψη της διπλωματίας. Προτιμά την προσωπική συναλλαγή από τις μακροχρόνιες θεσμικές διαδικασίες, τη συμφωνία που μπορεί να ανακοινωθεί από την περίπλοκη αρχιτεκτονική που χρειάζεται χρόνια για να οικοδομηθεί.

Ο Στάλιν δεν χρειαζόταν να πείσει τους συνομιλητές του ότι η Σοβιετική Ενωση αποτελούσε καθοριστική δύναμη. Είχε ήδη πληρώσει τεράστιο ανθρώπινο τίμημα και ο στρατός του ήλεγχε τα εδάφη που αποτελούσαν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Δεν ζητούσε απλώς μια θέση στο τραπέζι, αλλά επέβαλε την αναγνώριση μιας πραγματικότητας. Ο Πούτιν απλώς επιδιώκει να κατοχυρώσει τη Ρωσία ως ισότιμο συνομιλητή των ΗΠΑ και της Κίνας και να μετατρέψει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία σε μια αξιοπρεπή ήττα.

Ο Τσόρτσιλ, η πιο ηρωική μορφή από τους τρεις, εκπροσωπούσε μια Βρετανία που είχε νικήσει, αλλά καταλάβαινε ότι η Ευρώπη κινδύνευε να βρεθεί ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις. Αγωνιζόταν να διατηρήσει τη βρετανική επιρροή και να αποτρέψει την πλήρη σοβιετική κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη, γράφοντας με τα χέρια του μερικούς μήνες νωρίτερα σε χαρτοπετσέτα το «μοίρασμα» του νέου κόσμου μέσα στο Κρεμλίνο. Ο Σι Τζινπίνγκ βρίσκεται στην αντίστροφη ιστορική διαδρομή. Εκπροσωπεί μια Κίνα που έχει διευρύνει θεαματικά την οικονομική και τεχνολογική της παρουσία. Δεν προσπαθεί να περισώσει τα υπολείμματα μιας αυτοκρατορίας, αλλά να κατοχυρώσει τη θέση μιας ανερχόμενης δύναμης.

Η τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι στο Βερολίνο φωτίζει καλύτερα από οποιαδήποτε φωτογραφία τη διαφορά των δύο εποχών. Ο Ρούζβελτ διαπραγματευόταν με τον Στάλιν έχοντας τον Τσόρτσιλ δίπλα του, ως σύμμαχο και συνομιλητή. Ο Τραμπ συζήτησε με τον Πούτιν και στη συνέχεια επιχείρησε να πείσει τους Ευρωπαίους για την προοπτική μιας συμφωνίας. Στην πρώτη περίπτωση η Ευρώπη έβαζε τους όρους της με τον Τσόρτσιλ. Στη δεύτερη οι Ευρωπαίοι αγωνιούν για τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν άμεσα την ασφάλειά τους. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει την ισχύ, τη βούληση και τους ηγέτες να επιβάλει τις επιλογές της.

Η Γιάλτα δεν έγινε Γιάλτα επειδή τρεις ηγέτες σκέφτηκαν τα αδιέξοδά τους, αλλά επειδή οι εξελίξεις είχαν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να καθορίσουν, έστω με αντιφάσεις και οδυνηρές συνέπειες, την επόμενη μέρα. Η Σενζέν παρήγαγε διακηρύξεις, αλλά δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Δεν τέλειωσε τους πολέμους, δεν καθόρισε νέο καθεστώς ασφάλειας, δεν συμφώνησε μια καινούρια παγκόσμια ισορροπία. Η διαφορά είναι μεγάλη. Οπως λέει και η παλιά παροιμία: «Εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τα άρματα…».