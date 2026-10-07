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Η Royal Mail Group σχεδιάζει να περικόψει έως και 2.500 θέσεις εργασίας έως το τέλος του επόμενου έτους, καθώς η βρετανική ταχυδρομική υπηρεσία επιχειρεί να περιορίσει το λειτουργικό της κόστος.

Η αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε μειώσεις προσωπικού στη διοίκηση και στις υποστηρικτικές λειτουργίες, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στον όγκο των επιστολών, ανακοίνωσε η Royal Mail την Τετάρτη.

Η κίνηση έρχεται λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μητρικής εταιρείας της Royal Mail από τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρετίνσκι, έναντι 3,6 δισ. λιρών (4,8 δισ. δολαρίων). Η ιστορία της Royal Mail ξεκινά από το 1516, επί βασιλείας του Ερρίκου Η΄.

Μειώσεις μέσω φυσικής αποχώρησης και εθελουσίας

Οι περικοπές προσωπικού θα πραγματοποιηθούν μέσω φυσικής αποχώρησης εργαζομένων και εθελούσιων αποχωρήσεων και δεν θα επηρεάσουν τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση επιστολών και δεμάτων, διευκρίνισε η Royal Mail.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 131.000 εργαζομένους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Άλιστερ Κόχραν δήλωσε ότι η Royal Mail εργάζεται για τη μείωση του κόστους και την απλοποίηση των διαδικασιών σε ολόκληρη την επιχείρηση, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Όπως ανέφερε, οι προτεινόμενες αλλαγές θα περιορίσουν τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και θα επιτρέψουν στη Royal Mail να κατευθύνει περισσότερους πόρους στη βελτίωση των υπηρεσιών της.

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