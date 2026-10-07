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Εντολή να σταματήσει τις εργασίες σε δύο data centers που αναπτύσσει στη Φινλανδία έλαβε η Google, μόλις έναν μήνα μετά τη δέσμευση του τεχνολογικού κολοσσού να επενδύσει 15 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

Η φινλανδική Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας (LVV) απέστειλε την Τρίτη ειδοποίηση στη θυγατρική της Google, Tuike Finland Oy, ζητώντας την αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών για τα σχεδιαζόμενα data centers στις περιοχές Μούχος και Καϊάνι, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η εντολή αναστολής καλύπτει, μεταξύ άλλων, την κοπή δέντρων, την απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους, τις εκσκαφές, τις λατομικές εργασίες, τη θραύση πετρωμάτων, τη μεταφορά χωμάτινων όγκων και τη διάνοιξη τάφρων, καθώς και την κατασκευή δρόμων και χώρων αποθήκευσης.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ανταποκριθήκαμε στα υψηλά πρότυπα που οι ίδιοι έχουμε θέσει», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο CNBC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει τις οδηγίες της LVV.

Σύμφωνα με την Google, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν καλόπιστα και βάσει της φινλανδικής δασικής νομοθεσίας, ενώ είχαν προηγηθεί έρευνες για το φυσικό περιβάλλον και είχαν ληφθεί μέτρα για την προστασία περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας.

«Καθώς συνεχίζουμε τη μακροπρόθεσμη δραστηριότητά μας στην περιοχή, προωθούμε τα σχέδιά μας για τη διαμόρφωση του τοπίου και τη βιοποικιλότητα, τα οποία περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις σε έκταση 130 εκταρίων στο Μούχος», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Προθεσμία έως τις 23 Οκτωβρίου

Η LVV έδωσε στην Google προθεσμία έως τις 23 Οκτωβρίου για να διακόψει τις συγκεκριμένες εργασίες.

Η απόφαση, πάντως, δεν αφορά τον σχεδιασμό των έργων, τις μετρήσεις, τις εδαφολογικές έρευνες ή άλλες δραστηριότητες περιορισμένης περιβαλλοντικής επίδρασης, οι οποίες μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν.

«Κατά την άποψή μας, τα συγκεκριμένα μέτρα θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, η αναγνώριση και αξιολόγηση των οποίων αποτελούν βασικούς στόχους της διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης», δήλωσε ο Τόμι Μουίλου, επικεφαλής του τμήματος Περιβάλλοντος της φινλανδικής εποπτικής αρχής.

Γιατί η Φινλανδία έγινε το «Τέξας της Ευρώπης»

Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για data centers, καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για νέες υποδομές υπολογιστικής ισχύος.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι μεγάλοι developers στρέφονται στη χώρα λόγω της διαθεσιμότητας γης και ηλεκτρικής ενέργειας, δύο πόρων που βρίσκονται σε περιορισμένη προσφορά σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινωθεί στη Φινλανδία αρκετά νέα έργα data centers, με δυνητική ισχύ εκατοντάδων μεγαβάτ.

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει μάλιστα στον χαρακτηρισμό της χώρας ως το «Τέξας της Ευρώπης».

Η αμερικανική πολιτεία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια κέντρα ανάπτυξης υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, προσελκύοντας τεράστια projects από hyperscalers και εταιρείες AI, μεταξύ των οποίων οι Google, Meta, Microsoft και Anthropic.

Η μεγαλύτερη επένδυση της Google στην Ευρώπη

Το επενδυτικό σχέδιο των 15 δισ. δολαρίων της Google στη Φινλανδία πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η εταιρεία, τα κεφάλαια θα επενδυθούν έως το 2028 σε data centers, αλλά και σε υποστηρικτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων.

Η προσωρινή διακοπή των εργασιών στα δύο νέα κέντρα δεδομένων δεν σημαίνει ακύρωση των επενδύσεων, αλλά συνδέεται με την απαίτηση των φινλανδικών αρχών να ολοκληρωθεί προηγουμένως η διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

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