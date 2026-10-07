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Σε δύο φάσεις, με διαφορετικά ποσοστά επιδότησης και διαφορετική κάλυψη της κατανάλωσης, θα εφαρμοστεί η νέα παρέμβαση έως 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας. Η πρώτη αφορά το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 και επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος CO₂, ενώ η δεύτερη καλύπτει το διάστημα Αυγούστου–Δεκεμβρίου και διευρύνει τη στήριξη και σε βιομηχανίες που ήδη λαμβάνουν τη συγκεκριμένη αποζημίωση. Από το μέτρο εξαιρούνται οι εταιρείες διύλισης.

Όπως προκύπτει από την εξειδίκευση που ανακοίνωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα αφορούν επιλέξιμες καταναλώσεις του 2026. Το ποσό των 95 εκατ. ευρώ αποτελεί το ανώτατο δημοσιονομικό όριο, ενώ η οριστικοποίηση της παρέμβασης προϋποθέτει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία, σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις.

Η πρώτη φάση: Ιανουάριος–Ιούλιος

Για τους πρώτους επτά μήνες του 2026, η ενίσχυση θα δοθεί μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία, γνωστού ως CISAF. Δικαιούχοι θα είναι βιομηχανίες που ανήκουν στους επιλέξιμους κλάδους του Παραρτήματος 1 των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της ενέργειας και του περιβάλλοντος (CEEAG) και δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος CO₂.

Πρόκειται για κλάδους ιδιαίτερα εκτεθειμένους στον διεθνή ανταγωνισμό, με σημαντικό κίνδυνο μεταφοράς της παραγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιδότηση θα αφορά έως το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορεί να μειώνει έως 50% την τιμή για το επιδοτούμενο τμήμα. Ωστόσο, η τελική τιμή της επιδοτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μπορεί να υποχωρεί κάτω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Επομένως, η προβλεπόμενη μείωση δεν αφορά το σύνολο της κατανάλωσης ούτε ισοδυναμεί με αντίστοιχη μείωση του συνολικού λογαριασμού ρεύματος.

Η δεύτερη φάση: Αύγουστος–Δεκέμβριος

Για το τελευταίο πεντάμηνο του 2026, κατά το οποίο τα υπουργεία καταγράφουν αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, η παρέμβαση διευρύνεται. Θα αξιοποιηθούν οι πρόσθετες δυνατότητες του προσωρινού ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή, του METSAF.

Στη φάση αυτή, η μείωση της τιμής για την επιδοτούμενη κατανάλωση θα μπορεί να φτάσει έως το 70%, με το ίδιο κατώτατο όριο των 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για τις βιομηχανίες που δεν δικαιούνται αντιστάθμιση CO₂, η στήριξη θα καλύπτει έως το 50% της κατανάλωσης. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ήδη αντιστάθμιση, η κάλυψη περιορίζεται έως το 25% της συνολικής κατανάλωσης, δηλαδή στο μισό του επιλέξιμου 50%.

Η αντιστάθμιση είναι η αποζημίωση που λαμβάνουν επιλέξιμες ενεργοβόρες βιομηχανίες για μέρος του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ που ενσωματώνεται στην τιμή του ρεύματος. Το METSAF επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συνδυάζεται αυτή η αποζημίωση με τη νέα ενίσχυση.

Έτσι, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις εκτός αντιστάθμισης μπορούν να στηριχθούν για καταναλώσεις ολόκληρου του 2026, με διαφορετικούς όρους ανά περίοδο, ενώ όσες λαμβάνουν αντιστάθμιση εντάσσονται στη νέα παρέμβαση μόνο για το διάστημα Αυγούστου–Δεκεμβρίου.

Γιατί εξαιρούνται τα διυλιστήρια

Ρητά εκτός του μέτρου μένουν οι εταιρείες διύλισης. Κατά την αιτιολόγηση των δύο υπουργείων, οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ενέργειας αντισταθμίζουν μέρος του αυξημένου ενεργειακού τους κόστους.

Η εξαίρεση αφορά τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στις βιομηχανίες που υφίστανται τη μεγαλύτερη ενεργειακή επιβάρυνση, με στόχο να περιοριστεί και η μετακύλιση του κόστους στις τιμές των προϊόντων.

Στόχος η μόνιμη μείωση του κόστους

Σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διατήρηση μιας ισχυρής παραγωγικής βάσης, με τη βιομηχανία να αποτελεί βασικό μοχλό επενδύσεων, εξαγωγών και απασχόλησης. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, για τη στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Παράλληλα, συνδέει την ενίσχυση με επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, αποθήκευση και ενεργειακή αποδοτικότητα, επιδιώκοντας η παρέμβαση να συμβάλει και στη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους. Κατά τα υπουργεία, ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

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