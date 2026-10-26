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Για δεκαετίες, η Νέα Υόρκη αποτελούσε την αδιαμφισβήτητη έδρα εξουσίας από την οποία η οικογένεια Wertheimer διαχειριζόταν τα δισεκατομμύριά της. Σήμερα, καθώς ο γίγαντας της μόδας Chanel προετοιμάζει το έδαφος για τη μετάβαση στη νέα γενιά, ένα από τα κύρια μέλη της δυναστείας δημιουργεί ένα νέο, ισχυρό προπύργιο στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο 75χρονος Gerard Wertheimer, συνιδιοκτήτης του οίκου που ταυτίστηκε με το θρυλικό άρωμα Chanel No. 5 και το «μικρό μαύρο φόρεμα», προχώρησε στην ίδρυση ενός νέου ελβετικού family office στη Γενεύη. Στόχος της κίνησης αυτής είναι η διαχείριση μέρους της προσωπικής του περιουσίας, η οποία αγγίζει τα 43 δισεκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαδοχή της αυτοκρατορίας.

Το παρασκήνιο της ίδρυσης στη Γενεύη

Για τη στελέχωση του νέου επενδυτικού εγχειρήματος, ο Gerard Wertheimer επιστράτευσε τον Frederic Pasteau, πρώην ιδιωτικό τραπεζίτη της Credit Suisse. Ο Pasteau, σε συνεργασία με τη Julie Bozzo-Gros —εταίρο της δικηγορικής εταιρείας Gros & Waltenspühl και γόνο οικογένειας με στενούς δεσμούς με τη Chanel— προχώρησε στην ίδρυση τουλάχιστον δύο επενδυτικών οντοτήτων στη Γενεύη στα τέλη του 2025.

Η εμπορική δραστηριότητα των νέων αυτών εταιρειών έγινε ήδη αισθητή στην εγχώρια αγορά ακινήτων, καθώς μία από τις οντότητες αναδείχθηκε ως ο αγοραστής ενός εμβληματικού κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Γενεύης, έναντι 34 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (40,8 εκατομμυρίων δολαρίων).

Η κίνηση αυτή συμπληρώνει τη Mousse Partners, το ιστορικό family office της οικογένειας που ιδρύθηκε το 1991 στη Νέα Υόρκη από τον 71χρονο ετεροθαλή αδελφό του Gerard, Charles Heilbronn. Με έδρα έναν γυάλινο πύργο στη «Billionaires’ Row» του Μανχάταν, η Mousse Partners διαχειρίζεται τη συνολική περιουσία της δυναστείας, η οποία υπολογίζεται από τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg στα 86 δισεκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας επενδύσεις που εκτείνονται από τεχνολογικές startups της Silicon Valley έως τη γαλλική επενδυτική τράπεζα Rothschild & Co.

Η πρόκληση της διαδοχής και η γεωγραφική διασπορά

Η δημιουργία του νέου ελβετικού βραχίονα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση ανάμεσα στις πλουσιότερες δυναστείες του πλανήτη, όπως η οικογένεια Pritzker (ξενοδοχεία Hyatt) και οι κληρονόμοι της Walmart. Καθώς τα μέλη της τρίτης γενιάς πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης, η μετάβαση των εξουσιών στους νεότερους απογόνους καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση πιο ευέλικτων και ανθεκτικών δομών.

Η συνολική περιουσία των Wertheimer έχει υπερτριπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, χάρη στα σταθερά μερίσματα δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποδίδει η ιδιωτική Chanel Ltd.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς και ακαδημαϊκοί:

Σχεδιασμός Διαδοχής: Η εμπλοκή της νεότερης γενιάς, όπως ο 40χρονος Arthur Heilbronn στη Νέα Υόρκη και ο David Wertheimer στη Γενεύη απαιτεί σταδιακή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων χωρίς να αλλοιώνεται η μακροπρόθεσμη επενδυτική φιλοσοφία της οικογένειας.

Διαχείριση Κινδύνου: Η διασπορά των κεφαλαίων σε διαφορετικές δικαιοδοσίες (ΗΠΑ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρει ελευθερία επιλογών και προστατεύει την περιουσία σε περιόδους μετάβασης, οι οποίες θεωρούνται οι πιο ευάλωτες στη ζωή ενός family office.

Θεσμική Σταθερότητα: Η Ελβετία παραμένει κορυφαίος προορισμός για τη διαχείριση πλούτου λόγω της πολιτικής της σταθερότητας, του νομικού της πλαισίου και του υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Βαθιές ρίζες στη Γενεύη

Για τον Gerard Wertheimer, η επιλογή της Ελβετίας δεν είναι απλώς χρηματοοικονομική αλλά και προσωπική. Ο ίδιος και η οικογένειά του αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Γενεύης. Η σύζυγός του, Valerie, ηγείται του φιλανθρωπικού ιδρύματος Action Innocence για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ ο γιος του, David, διευθύνει τη δική του επενδυτική εταιρεία στην πόλη. Παράλληλα, ο Gerard και η κόρη του, Olivia, συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος Fondation Cassiopée.

Παρά το μέγεθος των κεφαλαίων που διαχειρίζονται, οι επενδυτικές οντότητες των Wertheimer διατηρούν ένα αυστηρό προφίλ μυστικότητας. Η Mousse Partners, στην επίσημη ιστοσελίδα της, αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στα ονόματα της οικογένειας, προβάλλοντας μόνο το σύμβολο μιας άλκης και τη λατινική παροιμία «A rolling stone gathers no moss» (πέτρα που κυλά δε χορτιαριάζει).

Στο κάτω μέρος του εμβλήματος της εταιρείας, δύο κλαδιά συνδέονται σχηματίζοντας μια διακριτική αναφορά στα αλληλοσυνδεόμενα «C» της Chanel. Αυτό το διάσημο λογότυπο, που γέννησε μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες στον κόσμο, ριζώνει πλέον ακόμα πιο βαθιά στο ελβετικό έδαφος, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της δυναστείας για τις γενιές που ακολουθούν.

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